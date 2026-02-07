CLB Becamex TP.HCM thua ngược cay đắng PVF-CAND: ‘Nước mắt’ Hồ Tấn Tài!

CLB Becamex TP.HCM thua ngược trên sân nhà

Trở lại sau hơn 1 năm chữa trị chấn thương đứt dây chằng chéo trước, hậu vệ Hồ Tấn Tài lập tức ghi dấu ấn khi ghi bàn thắng mở tỷ số cho CLB Becamex TP.HCM trước PVF-CAND ở vòng 13 V-League 2025-2026 diễn ra hôm nay trên SVĐ Bình Dương.

Hồ Tấn Tài (giữa) ghi bàn thắng đẹp mắt trong ngày tái xuất ở V-League ẢNH: KHẢ HÒA

Trước trận đấu này, người hâm mộ đội bóng đất Thủ đón tin vui với sự trở lại của Hồ Tấn Tài. Bản thân cựu tuyển thủ này tâm sự mình nóng lòng cho ngày trở lại này nhưng không vội vã mà chuẩn bị thật tốt về mọi mặt, đặc biệt là thể lực và trạng thái thi đấu. Nhờ đó Tấn Tài không bị "ngợp", thậm chí thi đấu xông xáo giúp đội Becamex TP.HCM tạo thế trận tấn công ấn tượng trước đối thủ PVF-CAND.

Niềm vui của Tấn Tài cùng CLB Becamex TP.HCM khi có bàn thắng mở tỷ số trước đội PVF-CAND ẢNH: KHẢ HÒA

Không những thế cầu thủ mang số áo 77 còn tỏa sáng với bàn thắng mở tỷ số ở phút 18. Sau pha xử lý bóng khéo léo, Tấn Tài tung cú dứt điểm hiểm hóc đưa bóng bay theo hình cong khó chịu đánh bại thủ môn Phí Minh Long giúp đội Becamex TP.HCM vượt lên dẫn bàn trước đội PVF-CAND.

Niềm vui của đội chủ nhà Becamex TP.HCM kéo dài không lâu bởi 5 phút sau, chân sút kỳ cựu Hoàng Vũ Samson chớp thời cơ rất tốt với cú sút ở góc hẹp hiệu quả giúp đội PVF-CAND ghi bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1.

Đội PVF-CAND (áo đỏ) ngược dòng đánh bại CLB Becamex TP.HCM ẢNH: kHẢ HÒA

Tạo thế trận tấn công tốt hơn ở hiệp 2, đội PVF-CAND xứng đáng có bàn thắng vượt lên dẫn trước 2-1 do công của Thái Bá Đạt ở phút 59. Thanh Nhàn có đường chuyền thuận lợi để đồng đội Bá Đạt tung cú dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ môn đội Becamex TP.HCM.

Thi đấu đầy nỗ lực nhưng đội Becamex TP.HCM vẫn không có được bàn thắng gỡ hòa nên đành chấp nhận thua chung cuộc 1-2 trước PVF-CAND. Kết quả này khiến Hồ Tấn Tài cùng các đồng đội xếp hạng 9 với 12 điểm còn CLB PVF-CAND vươn lên hạng 11 với 11 điểm.



















