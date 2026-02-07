Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

CLB Becamex TP.HCM thua ngược cay đắng PVF-CAND: ‘Nước mắt’ Hồ Tấn Tài!

Hoàng Lê
Hoàng Lê
07/02/2026 20:03 GMT+7

Vừa trở lại, Hồ Tấn Tài lập tức ghi bàn nhưng CLB Becamex TP.HCM vẫn thất thủ ngay trên sân nhà trước đội PVF-CAND.

CLB Becamex TP.HCM thua ngược trên sân nhà

Trở lại sau hơn 1 năm chữa trị chấn thương đứt dây chằng chéo trước, hậu vệ Hồ Tấn Tài lập tức ghi dấu ấn khi ghi bàn thắng mở tỷ số cho CLB Becamex TP.HCM trước PVF-CAND ở vòng 13 V-League 2025-2026 diễn ra hôm nay trên SVĐ Bình Dương.

CLB Becamex TP.HCM thua ngược cay đắng PVF-CAND: ‘Nước mắt’ Hồ Tấn Tài!- Ảnh 1.

Hồ Tấn Tài (giữa) ghi bàn thắng đẹp mắt trong ngày tái xuất ở V-League

ẢNH: KHẢ HÒA

Trước trận đấu này, người hâm mộ đội bóng đất Thủ đón tin vui với sự trở lại của Hồ Tấn Tài. Bản thân cựu tuyển thủ này tâm sự mình nóng lòng cho ngày trở lại này nhưng không vội vã mà chuẩn bị thật tốt về mọi mặt, đặc biệt là thể lực và trạng thái thi đấu. Nhờ đó Tấn Tài không bị "ngợp", thậm chí thi đấu xông xáo giúp đội Becamex TP.HCM tạo thế trận tấn công ấn tượng trước đối thủ PVF-CAND.

CLB Becamex TP.HCM thua ngược cay đắng PVF-CAND: ‘Nước mắt’ Hồ Tấn Tài!- Ảnh 2.

Niềm vui của Tấn Tài cùng CLB Becamex TP.HCM khi có bàn thắng mở tỷ số trước đội PVF-CAND

ẢNH: KHẢ HÒA

Không những thế cầu thủ mang số áo 77 còn tỏa sáng với bàn thắng mở tỷ số ở phút 18. Sau pha xử lý bóng khéo léo, Tấn Tài tung cú dứt điểm hiểm hóc đưa bóng bay theo hình cong khó chịu đánh bại thủ môn Phí Minh Long giúp đội Becamex TP.HCM vượt lên dẫn bàn trước đội PVF-CAND.

Niềm vui của đội chủ nhà Becamex TP.HCM kéo dài không lâu bởi 5 phút sau, chân sút kỳ cựu Hoàng Vũ Samson chớp thời cơ rất tốt với cú sút ở góc hẹp hiệu quả giúp đội PVF-CAND ghi bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1.

CLB Becamex TP.HCM thua ngược cay đắng PVF-CAND: ‘Nước mắt’ Hồ Tấn Tài!- Ảnh 3.

Đội PVF-CAND (áo đỏ) ngược dòng đánh bại CLB Becamex TP.HCM

ẢNH: kHẢ HÒA

Tạo thế trận tấn công tốt hơn ở hiệp 2, đội PVF-CAND xứng đáng có bàn thắng vượt lên dẫn trước 2-1 do công của Thái Bá Đạt ở phút 59. Thanh Nhàn có đường chuyền thuận lợi để đồng đội Bá Đạt tung cú dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ môn đội Becamex TP.HCM.

Thi đấu đầy nỗ lực nhưng đội Becamex TP.HCM vẫn không có được bàn thắng gỡ hòa nên đành chấp nhận thua chung cuộc 1-2 trước PVF-CAND. Kết quả này khiến Hồ Tấn Tài cùng các đồng đội xếp hạng 9 với 12 điểm còn CLB PVF-CAND vươn lên hạng 11 với 11 điểm.






Tin liên quan

CLB Công an TP.HCM: Không còn là đội bóng chỉ lo trụ hạng

CLB Công an TP.HCM: Không còn là đội bóng chỉ lo trụ hạng

Nếu ở những mùa giải V-League trước, CLB TP.HCM thường thi đấu rất chật vật và chỉ thoát hiểm trụ hạng thành công ở những vòng đấu cuối thì ở mùa này, CLB Công an TP.HCM đã bước đầu thay đổi được điều đó.

Nóng bỏng cuộc đua trụ hạng V-League

CLB TP.HCM thắng thuyết phục Khánh Hòa, tốp đầu giải hạng nhất có biến động

Khám phá thêm chủ đề

CLB Becamex TP.HCM Kết quả CLB Becamex TP.HCM vs PVF-CAND V-League Hồ Tấn Tài
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận