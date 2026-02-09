HLV Hà Tĩnh nói điều cực bất ngờ về Xuân Son, HLV Nam Định rất bênh vực anh ấy!

HLV Nam Định tiếc nuối

Trên sân Thiên Trường chiều tối 9.2, CLB Nam Định sớm vươn lên dẫn trước và kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian thi đấu. Tuy nhiên, việc không tận dụng được các cơ hội đã khiến đội chủ nhà phải trả giá bằng bàn gỡ hòa ở phút bù giờ 90+7, qua đó chỉ giành được 1 điểm ở vòng 13 V-League 2025-2026 và tụt xuống vị trí thứ 12/14 BXH.

Ở buổi họp báo sau trận, HLV Mauro Jeronimo cho rằng CLB Nam Định đã kiểm soát tốt thế trận trong phần lớn thời gian, đặc biệt là 75 phút đầu tiên, nhưng không tận dụng được lợi thế để kết liễu đối thủ.

“Cá nhân tôi cho rằng đội bóng đã chơi tốt trong phần lớn thời gian, kiểm soát thế trận và tạo ra đủ cơ hội để có thể ấn định chiến thắng an toàn. Trong khi đó, Hà Tĩnh không tạo ra quá nhiều cơ hội nguy hiểm”, HLV người Bồ Đào Nha nói.

Theo ông, vấn đề lớn nhất của CLB Nam Định nằm ở khả năng kết thúc trận đấu: “Chúng tôi biết mình có nhiều tình huống có thể ghi bàn thứ hai, thậm chí bàn thứ ba. Nếu làm được điều đó, cục diện trận đấu có lẽ đã hoàn toàn khác”, ông thẳng thắn nhìn nhận.

Nhà cầm quân này cũng chỉ ra khoảnh khắc mang tính bước ngoặt ở giai đoạn cuối trận: “Trong 15 phút cuối, khi thể lực các cầu thủ suy giảm, lẽ ra chúng tôi nên làm chậm lại, kiểm soát nhịp độ và tổ chức lại đội hình. Nhưng đội bóng đã có phần nôn nóng khi vẫn để nhiều cầu thủ dâng cao, không giữ được sự cân bằng cần thiết”, HLV Mauro Jeronimo phân tích.

Xuân Son cần thời gian

Một trong những chủ đề được quan tâm nhất sau trận là phong độ của Xuân Son, khi tiền đạo đội tuyển Việt Nam tiếp tục chưa thể ghi bàn tại V-League 2025-2026. HLV Mauro Jeronimo cho rằng cần nhìn nhận trường hợp này trong bối cảnh cụ thể.

“Chúng ta đều biết tính chất các trận đấu tại V-League có sự khác biệt so với các giải đấu quốc tế. Ngoài ra, Xuân Son đã trải qua gần một năm không được thi đấu. Ở thời điểm hiện tại, cậu ấy vẫn cần từng bước cải thiện để trở lại phong độ tốt nhất”, ông chia sẻ.

HLV người Bồ Đào Nha cũng đề cập đến lịch thi đấu dày ảnh hưởng đến thể lực cầu thủ. “Chỉ ba ngày trước, đội bóng vừa phải thi đấu thêm một trận nữa. Điều đó tác động không nhỏ đến thể lực của Xuân Son. Nếu cậu ấy được ra sân đều đặn hằng tuần, tôi tin phong độ sẽ cải thiện rõ rệt”, ông nói.

Bên cạnh đó, HLV Mauro Jeronimo không giấu sự lo lắng với vị trí hiện tại của CLB Nam Định trên bảng xếp hạng: “Tôi có lo lắng, nhưng tôi cho rằng thứ hạng hiện tại chưa phản ánh đúng năng lực thực sự của đội bóng. Chúng tôi cần làm điều gì đó để thay đổi và cải thiện tình hình. Khi có được một chiến thắng, tôi tin mọi thứ sẽ khác”, ông bày tỏ.

"CLB Hà Tĩnh không bao giờ bỏ cuộc"

Ở phía đối diện, HLV Nguyễn Công Mạnh tỏ ra hài lòng với 1 điểm giành được trên sân Thiên Trường, coi đây là kết quả tích cực trước kỳ nghỉ tết. “Tôi rất vui vì các cầu thủ đã chiến đấu đến những phút cuối cùng. Qua truyền thông, tôi muốn gửi lời cảm ơn các bạn”, HLV CLB Hà Tĩnh nói.

Nhà cầm quân này cho rằng trận đấu có hai hình ảnh rất rõ rệt. “Ở hiệp 1, khi Nam Định còn sung sức, họ gần như kiểm soát hoàn toàn thế trận. Sang hiệp 2, chúng tôi có sự điều chỉnh nhân sự và từ thời điểm đó, thế trận trở nên cân bằng hơn. Những phút cuối thực sự rất kịch tính”, ông phân tích.

Theo HLV Nguyễn Công Mạnh, bàn gỡ hòa không chỉ đến từ điều chỉnh chiến thuật, mà còn là bản sắc của đội bóng. “Đặc tính của Hà Tĩnh là tinh thần không bao giờ bỏ cuộc. Đó là điều chúng tôi luôn nhắc nhau trong suốt quá trình làm việc”, ông nhấn mạnh.

Khi được hỏi, Hà Tĩnh đã tìm cách phong tỏa Xuân Son như thế nào, HLV Công Mạnh nói: “Thực ra, Xuân Son cũng không may mắn. Có những tình huống cậu ấy dứt điểm hoặc tạo cơ hội. Và cũng có cú sút trúng cột dọc. Chứ không phải là chúng tôi phong tỏa được Xuân Son đâu. Xuân Son là một tiền đạo rất chất lượng”, ông nhận xét.

Với trận hòa này, CLB Hà Tĩnh rời Thiên Trường với sự hài lòng, trong khi CLB Nam Định - đương kim vô địch - ngụp lặn ở cuối BXH V-League.