Bảng xếp hạng V-League mới nhất: ĐKVĐ Nam Định rơi sâu thẳm, bị cả HAGL và SLNA vượt mặt

ĐKVĐ tụt 1 bậc trên bảng xếp hạng V-League

Trận đấu muộn nhất vòng 13 V-League 2025-2026 là màn so tài giữa CLB Nam Định và CLB Hà Tĩnh trên sân Thiên Trường diễn ra tối 9.2. Ở trận đấu này, đương kim vô địch Nam Định có bàn thắng dẫn trước nhờ công của Percy Tau. Tuy nhiên, đội chủ sân Thiên Trường đã đánh rơi chiến thắng ở những phút bù giờ cuối trận (90+8), khi Joao Pereira Albertine ghi bàn gỡ hòa.

Chỉ có vỏn vẹn 1 điểm trên sân nhà, CLB Nam Định tụt 1 bậc trên bảng xếp hạng, từ vị trí thứ 9 (sau vòng 12) xuống thứ 10 với 12 điểm. Trong khi đó, CLB Hà Tĩnh với 1 điểm quý giá giật lại ở cuối trận vẫn giậm chân tại chỗ ở hạng 7, hiện có 17 điểm.

Bảng xếp hạng V-League sau vòng 13 ẢNH: CMH

Tốp 3 đội dẫn đầu không có sự thay đổi so với vòng 12. Lần lượt, CLB Công an Hà Nội dẫn đầu với 29 điểm. CLB Ninh Bình hạng nhì, hiện sở hữu 27 điểm. Thể Công Viettel có 22 điểm, đứng ở vị trí thứ 3.

CLB Hà Nội (21 điểm) vươn lên đứng hạng 4. CLB Hải Phòng tụt 1 bậc, từ hạng 4 xuống đứng hạng 5 với 20 điểm. CLB Công an TP.HCM có 20 điểm, đứng hạng 6.

HAGL với chiến thắng gây sốc trước CLB Ninh Bình đã tăng 2 bậc trên bảng xếp hạng, từ hạng 10 lên đứng ở vị trí thứ 8, hiện có 14 điểm. SLNA cũng tạo bất ngờ lớn khi đánh bại Thể Công Viettel, vươn lên đứng hạng 9 với 13 điểm.

CLB Thanh Hóa có 12 điểm, đứng hạng 11. CLB Becamex TP.HCM có 12 điểm, hạng 12. PVF-CAND có 11 điểm, đứng áp chót. CLB Đà Nẵng mới có vỏn vẹn 7 điểm sau 12 vòng đấu, đứng cuối bảng xếp hạng.



