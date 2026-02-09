Nóng: U.23 Việt Nam có thể không dự giải mời Trung Quốc, ông Kim điều chỉnh…

Văn Thuận (10) là 1 trong 5 cái tên U.23 Việt Nam còn nằm trong độ tuổi U.21 ảnh: Ted Trần

U.23 Việt Nam sẽ tập trung vào tháng 3

Sau khi về U.23 Việt Nam rời Ả Rập Xê Út về nước với tấm HCĐ VCK U.23 châu Á 2026, rộ tin Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) muốn mời thầy trò HLV Kim Sang-sik tham dự giải tập huấn ở nước này.

Cụ thể, CFA được cho đã lên danh sách mời U.23 Việt Nam, Thái Lan và Uzbekistan cho giải đấu giao hữu vào tháng 3, được xem là bước chạy đà cho ASIAD 2026 sẽ tổ chức tại Nhật Bản từ nửa sau tháng 9.

Tuy nhiên, có vẻ như đến lúc này kịch bản đã thay đổi khi U.23 Việt Nam sẽ không còn có tên trong danh sách tham dự giải mời tại Trung Quốc.

Cao Văn Bình chơi xuất sắc giúp U.23 Việt Nam đánh bại U.23 Hàn Quốc để đoạt HCĐ ảnh: AFC

Rất có thể, BTC muốn tìm đối thủ mới sau quá nhiều lần liên tục chạm trán nhau kể từ năm 2024, đến mức quá "nhẵn mặt" nhau.

Tất nhiên, điều này nếu xảy ra thì VFF và HLV Kim Sang-sik sẽ có hướng điều chỉnh kế hoạch chuẩn bị. Duy không đổi là VFF muốn tận dụng kỳ nghỉ FIFA Days vào tháng 3 tới để thực hiện song song 2 nhiệm vụ ở đội tuyển Việt Nam và U.23 Việt Nam.

Mở ra chu kỳ mới

Cụ thể, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu với Bangladesh ngày 26.3, trước khi tiếp đón Malaysia trên sân Thiên Trường trong trận đấu cuối cùng khép lại bảng F vòng loại Asian Cup 2027.

HLV Kim Sang-sik chuẩn bị vòng quay mới cho U.23 Việt Nam ảnh: Nhật Thịnh

Cùng lúc, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ tập trung tại VFF, có thể sẽ có 1-2 trận giao hữu với các đội bóng chuyên nghiệp trên địa bàn thủ đô và khu vực lân cận như CLB Hà Nội, Thể Công Vietttel, CLB CAHN hay PVF-CAND…

Đáng chú ý, thành phần đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ là những cầu thủ thuộc lứa tuổi U.21 sẽ đại diện Việt Nam tham dự ASIAD 2026 sẽ chính thức diễn ra từ 19.9 - 4.10 tại tỉnh Aichi (Nhật Bản), nhiều khả năng được dẫn dắt bởi HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh.

Được biết, trong danh sách U.23 Việt Nam đoạt HCĐ VCK U.23 châu Á có 7 cái tên thuộc lứa U.21 có thể góp mặt ở đợt tập trung tới bao gồm thủ môn Cao Văn Bình (2005) và Phạm Đình Hải (2006), tiền vệ Nguyễn Công Phương, Lê Văn Thuận (2006) và tiền đạo Nguyễn Lê Phát (2007).