Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu V-League rất hay hôm nay: CLB Nam Định không còn đường lùi

Khánh Châu
Khánh Châu
09/02/2026 02:03 GMT+7

Đội bóng thành Nam cần phải chặn đứng chuỗi trận đáng thất vọng của mình trong cuộc đón tiếp CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lúc 18 giờ hôm nay 9.2 trên sân Thiên Trường.

Nhà vô địch phải đua trụ hạng

Sau trận hòa 2-2 trước Thanh Hóa ở vòng 12 V-League 2025 - 2026, CLB Nam Định được 11 điểm, đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng. Đội đương kim vô địch chỉ còn hơn đội áp chót Thanh Hóa 2 điểm, nên không thể tiếp tục sa sút. Đã 8 trận đấu gần đây tại V-League, Nam Định chưa được nếm mùi chiến thắng. Còn tính cả 11 trận đấu đã qua, họ chỉ thắng 2, hòa 5 và thua 4, một khởi đầu ảm đạm đối với đội bóng được xem là nhà giàu ở V-League. 

Mùa giải năm nay, lãnh đạo đội bóng đã chi mạnh tay, mua đến 12 ngoại binh để đấu tại giải CLB châu Á và CLB Đông Nam Á, nhưng nội binh không được đầu tư tương xứng. Chính vì thế, khi những cầu thủ nội như Văn Toàn, Tuấn Anh, Hồng Duy, Thanh Hào, Văn Vũ… không có phong độ tốt, đội bóng thành Nam liền gặp khó khăn. Vấn đề của Nam Định là họ chú trọng đầu tư phần ngọn (mua sắm cầu thủ) mà chưa thật sự quan tâm tới phần gốc (đào tạo cầu thủ trẻ), nên không có những nội binh giàu sức chiến đấu, để kịp thời đôn lên khi đội bóng cần.

Lịch thi đấu V-League rất hay hôm nay: CLB Nam Định không còn đường lùi- Ảnh 1.

CLB Nam Định (bìa trái) rất cần một chiến thắng

Ảnh: Đồng Nguyên Khang

So sánh với CLB HAGL, dù hàng loạt ngôi sao ra đi, nhưng nhờ làm tốt công tác đào tạo trẻ nên đội bóng phố núi luôn có lực lượng kế thừa. Tại vòng 13, các cầu thủ trẻ của HAGL vừa thắng CLB Ninh Bình hùng mạnh ngay trên sân khách với tỷ số 2-1 để vươn lên hạng 8 với 14 điểm.

Ở trận đấu vào chiều tối nay, Nam Định không còn đường nào khác là phải thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh để sớm thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Hy vọng trong thế bị dồn vào chân tường, nhà đương kim vô địch sẽ tìm được lối ra.

Thanh Hóa và SLNA gây bất ngờ

CLB Thanh Hóa gây bất ngờ ở vòng 13 khi giành chiến thắng 2-1 trước đội chủ nhà CLB Công an TP.HCM. Đá trên sân Thống Nhất, trong điều kiện khủng hoảng lực lượng nhưng đội bóng xứ Thanh lấy trọn 3 điểm.

Trước khi trận đấu diễn ra, CLB Công an TP.HCM quyết tâm giành chiến thắng để vươn lên hạng ba, thế nhưng họ vấp phải đối thủ chơi rất kiên cường. Dù đang gặp nhiều vấn đề về hậu trường, nhưng các cầu thủ Thanh Hóa đã chơi rất hay. Đội quân do HLV Mai Xuân Hợp dẫn dắt chủ động chơi tấn công phủ đầu, khiến chiến thuật của HLV Lê Huỳnh Đức bị phá sản.

Cầu thủ người Lào - Damoth Thongkhamsavath là công thần của đội bóng xứ Thanh khi ghi 2 bàn thắng đẹp mắt. Trong khi đó, dù rất nỗ lực, nhưng CLB Công an TP.HCM chỉ có được 1 bàn do công Peter Makrillos.

Ở trận đấu còn lại, bất ngờ lớn cũng xảy ra khi CLB SLNA giành chiến thắng đậm 4-1 trước chủ nhà Thể Công Viettel. Trận này, các cầu thủ Thể Công Viettel chơi không tốt trong khi đội bóng xứ Nghệ chơi với quyết tâm cao. Người chơi hay nhất bên phía đội khách là thủ môn Cao Văn Bình, với những pha cứu thua xuất sắc làm nản lòng các chân sút đội nhà. Các cầu thủ ghi bàn cho SLNA là Justin Garcia, Michael Olaha (2 bàn) và Reon Moore. Điều đáng nói là SLNA chỉ còn 10 người ở phút 69 khi Huy Vương lãnh thẻ đỏ rời sân, nhưng CLB Thể Công Viettel vẫn không tận dụng được ưu thế hơn người của mình. Thắng trận này, SLNA vươn lên hạng 9 với 13 điểm. Trong khi CLB Thanh Hóa cũng tạm thoát khỏi khu vực nguy hiểm với 12 điểm, tạm xếp hạng 10.

