Không cần ngại 7 cầu thủ Malaysia nhập tịch trái phép

N HÌN LẠI THẤT BẠI

Theo báo cáo mà Ủy ban Kỷ luật FIFA công bố hồi đầu tháng 10.2025, từ ngày 6 đến 9.6.2025, 6 cầu thủ nhập tịch Malaysia (ngoại trừ Hector Hevel đã được ra sân ở trận gặp Nepal) được FIFA xác nhận đủ tư cách thi đấu cho đội tuyển Malaysia. Một ngày sau đó (10.6.2025), nhóm cầu thủ này góp mặt trong trận gặp đội tuyển VN ở vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027. Trận này Malaysia thắng 4-0, trong đó Holgado và Figueiredo ghi bàn, còn các cầu thủ khác cũng đóng góp rất nhiều vào lối chơi.

Việc nhập tịch ồ ạt của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã khiến đội tuyển VN không kịp trở tay. HLV Kim Sang-sik và các cộng sự gần như không nắm được thông tin gì về những cầu thủ HLV Cklamovski mới có trong tay. Có thể nhìn đội hình ra sân của nhà cầm quân người Hàn Quốc để thấy rõ điều đó. Ông cho thấy ý đồ tấn công khi sử dụng Minh Khoa, gương mặt vẫn còn mới mẻ, chưa nhiều kinh nghiệm thi đấu ở cấp độ đội tuyển, chơi bên cạnh Hoàng Đức. Bên cạnh đó, việc bộ ba tiền đạo đá chính là Ngọc Quang, Hai Long và Văn Vĩ cũng thể hiện rằng đội tuyển VN muốn chơi pressing, phối hợp tấn công một cách linh hoạt.

Hai Long và đồng đội đã thất bại vì đối thủ gần như “lột xác” nhờ 7 cầu thủ nhập tịch ẢNH: NGỌC LINH

Nhìn vào những kết quả trước và sau trận đấu, có thể thấy quyết định về mặt nhân sự và chiến thuật của HLV Kim Sang-sik hoàn toàn hợp lý. Khi chưa có hàng loạt cầu thủ nhập tịch, đội tuyển Malaysia thắng không thuyết phục Nepal và xa hơn là bị loại khỏi AFF Cup 2024 ngay từ vòng bảng. Khi các cầu thủ nhập tịch không góp mặt, đội tuyển Malaysia lại rệu rã như trước, thua 0-3 trước Singapore, Palestine trong các trận giao hữu hồi tháng 9.2025.

Trong ngày gặp quá nhiều bất ngờ, thậm chí có phần bị sốc, các học trò của HLV Kim Sang-sik nhận trận thua đậm là điều có thể thông cảm được. Nếu nắm đầy đủ thông tin hơn, đội tuyển VN sẽ có đối sách hợp lý để giành kết quả có lợi ngay tại "chảo lửa" Bukit Jalil.

S Ẽ ĐÁNH BẠI M ALAYSIA TRÊN SÂN NHÀ ?

Trước cuộc tái đấu quan trọng trên sân Thiên Trường vào ngày 31.3, HLV Kim Sang-sik cùng các cộng sự đã có đủ thời gian và dữ liệu để nghiên cứu kỹ lưỡng lối chơi của đối thủ. Những điểm mạnh, yếu của Malaysia khi có sự hiện diện của 7 cầu thủ nhập tịch (vừa được FIFA tạm gỡ án treo giò vào ngày 26.1) đã không còn là ẩn số. Việc nắm bắt được thói quen di chuyển của Holgado hay khả năng kiến thiết của Hector Hevel sẽ giúp các cầu thủ VN chủ động hơn thay vì bất ngờ như trận lượt đi.

Sức mạnh tấn công của đội tuyển VN cũng hứa hẹn sẽ bùng nổ hơn nhờ sự góp mặt của những nhân tố đặc biệt. Đỗ Hoàng Hên, sau khi hoàn tất thủ tục quốc tịch và tỏa sáng trong màu áo CLB Hà Nội, đã sẵn sàng để cống hiến cho đội tuyển VN. Bên cạnh đó, tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã hoàn toàn bình phục chấn thương và lấy lại phong độ cao. Sự tái hợp của bộ đôi Son - Hên sẽ mang đến cho HLV Kim Sang-sik những phương án công phá đa dạng và sắc bén hơn rất nhiều. Người hâm mộ chắc chắn không thể quên được 2 cầu thủ này khi chưa nhập tịch (vẫn mang tên Rafaelson và Hendrio) đã chơi ăn ý, bùng nổ như thế nào trong màu áo CLB Bình Định và Nam Định. Ở vị trí thủ môn, cầu thủ Việt kiều Patrik Lê Giang cũng đã có quốc tịch VN và nhiều khả năng trở thành một trong những sự lựa chọn tốt của HLV Kim Sang-sik.

Ngoài ra, đội tuyển VN còn cải thiện sức mạnh nhờ lứa cầu thủ trẻ tài năng đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Nhóm cầu thủ U.23 VN đã có một năm 2025 và đầu năm 2026 rực rỡ với loạt chiến tích: vô địch U.23 Đông Nam Á, HCV SEA Games 33 và mới nhất là HCĐ tại VCK U.23 châu Á 2026. Sự tươi mới của nhóm cầu thủ trẻ kết hợp cùng đẳng cấp của các đàn anh sẽ tạo nên một tập thể biến ảo và giàu năng lượng. Malaysia có thể vẫn mang đến Nam Định dàn sao nhập tịch, nhưng họ sẽ phải đối mặt với một đội tuyển VN đã chuẩn bị kỹ lưỡng, sở hữu lực lượng mạnh nhất và quan trọng hơn là khát khao đòi lại món nợ cũ. Chưa kể, sân Thiên Trường sẽ trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc cho thầy trò HLV Kim Sang-sik. Với những yếu tố đó, chúng ta có thể đặt niềm tin vào việc đội tuyển VN sẽ đánh bại Malaysia một cách thuyết phục, dù đối thủ sử dụng ai đi chăng nữa.