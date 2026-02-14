Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

CLB Thanh Hóa được CĐV ủng hộ gần 400 triệu đồng: Cái tết chứa chan tình cảm

Hồng Nam
Hồng Nam
14/02/2026 11:34 GMT+7

CLB Thanh Hóa nhận nguồn động viên tinh thần trước Tết Nguyên đán, khi được CĐV, doanh nghiệp ủng hộ gần 400 triệu đồng.

'Thưởng' tết ý nghĩa của CLB Thanh Hóa

CLB Thanh Hóa vừa đón nhận nguồn động viên, với con số 373 triệu đồng tiền thưởng ngay trước tết. 

Đây là khoản tiền được kêu gọi quyên góp từ đông đảo người hâm mộ, doanh nghiệp... Thanh Hóa, nằm hỗ trợ tinh thần cho các thành viên đội bóng xứ Thanh trong cơn khó khăn tài chính.

Cộng với 300 triệu đồng tiền thưởng từ ông Nguyễn Văn Đệ, cựu chủ tịch CLB Thanh Hóa, và 50 triệu đồng tiền ủng hộ từ chân sút Nguyễn Tiến Linh (CLB Công an TP.HCM), đội Thanh Hóa đã có hơn 700 triệu đồng để ăn tết. 

CLB Thanh Hóa được CĐV ủng hộ gần 400 triệu đồng: Cái tết chứa chan tình cảm- Ảnh 1.

CLB Thanh Hóa nhận nguồn động viên ý nghĩa từ CĐV và doanh nghiệp

ẢNH: HẢI QUAN

Dù con số hơn 700 triệu khó có thể giúp CLB Thanh Hóa vượt khó ở V-League, song ít nhất, thầy trò HLV Mai Xuân Hợp đã có cái tết tươm tất và đủ đầy hơn. Lúc này, đội bóng xứ Thanh sẽ chơi với tinh thần "còn nước còn tát", chiến đấu và cầm cự để chờ đợi nguồn tiền được rót xuống, giúp các cầu thủ vơi nỗi lo kinh tế đang bủa vây trong nhiều tháng qua. 

CLB Thanh Hóa khép lại V-League với vị trí nào, thầy trò HLV Mai Xuân Hợp cũng có thể tự hào về buổi tối 8.2, khi đội bóng xứ Thanh đã cùng vững tay chèo đưa thuyền vượt dòng nước ngược để đánh bại chủ nhà CLB Công an TP.HCM với tỷ số 2-1.

Với 16 cầu thủ, không ngoại binh, thậm chí thủ môn Xuân Hoàng ngồi ghế dự bị mang 2 áo để sẵn sàng vào sân đá vị trí khác bất cứ khi nào, đội hình "tàn quân" CLB Thanh Hóa mang đến sân Thống Nhất lực lượng như (thậm chí không bằng) một đội giải hạng nhất. 

Thế nhưng, học trò HLV Mai Xuân Hợp đã đá bằng tinh thần "chết bỏ". "Với 14, 15 người thì làm gì có chiến thuật. Chúng tôi chỉ biết cống hiến hết mình", phát biểu rất thật của tiền đạo trẻ Ngọc Mỹ đã nói lên sức bật thế chân tường của đội bóng xứ Thanh.

CLB Thanh Hóa đã đá trận cầu để đời trước CLB Công an TP.HCM. Phòng ngự lăn xả, bọc lót kín kẽ và tận dụng từng khe hở nhỏ nhất để ghi bàn. Các học trò Mai Xuân Hợp đã chạy và chạy đến cùng. Bởi chỉ khi chạy, cơ hội mới đến. CLB Thanh Hóa không có ngôi sao, và không ở tình thế có thể ngồi im chờ đợi vận may. Vì không nỗ lực đồng nghĩa với sa lầy.

Sau 12 trận, CLB Thanh Hóa có 12 điểm, tạm đứng thứ 11 (hơn vị trí play-off của PVF-CAND 1 điểm). Nếu thắng trận đá bù, thầy trò HLV Mai Xuân Hợp sẽ có 15 điểm, chiếm hạng tám của HAGL. 

