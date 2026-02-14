Đỗ Hoàng Hên: 'Tôi muốn khoác áo đội tuyển Việt Nam, cùng Xuân Son đấu Malaysia'

Tết Bính Ngọ 2026 sẽ là cái tết đặc biệt với Đỗ Hoàng Hên, khi lần đầu tiên, anh cùng gia đình đón năm mới với tư cách công dân Việt Nam. Hoàng Hên có quốc tịch Việt Nam hồi tháng 10, sau 5 năm sinh sống và thi đấu tại sân chơi V-League.

Trả lời phỏng vấn Báo Thanh Niên, cầu thủ gốc Brazil đã trải lòng về tình cảm dành cho Việt Nam, cùng hành trình thấm nhuần văn hóa, khao khát cống hiến cho giải đất hình chữ S, nơi đã mở rộng vòng tay chào đón và được anh xem như quê hương thứ hai.

Đỗ Hoàng Hên (trái) hòa nhập nhanh chóng với CLB Hà Nội ẢNH: FBNV

'Tôi là Đỗ Hoàng Hên'

- Nhìn lại ngày đầu đến với Việt Nam, cho đến hôm nay, có bao giờ anh nghĩ nơi đây sẽ là quê hương thứ hai của mình?

Đỗ Hoàng Hên: Tôi hạnh phúc ngay từ giây phút đầu tiên đặt chân đến Việt Nam, nghe có chút kỳ lạ đúng không. Tuy nhiên, tôi đã được chào đón nồng nhiệt (tại CLB Bình Định). Sau 5 năm, tôi đang tận hưởng cuộc sống của mình tại đây. Mọi thứ đều tuyệt vời, vừa vặn từ những ngày đầu cho đến hiện tại.

- Bóng đá Việt Nam là mảnh đất xa lạ với rất nhiều cầu thủ, cách Brazil tới nửa vòng trái đất, tại sao anh lựa chọn đến đây?

Sinh ra ở Brazil, nhưng tôi đã chuyển đến sống tại Tây Ban Nha từ năm 10 tuổi. Khi còn chơi tại Tây Ban Nha, tôi đã luôn tò mò về bóng đá châu Á, rằng ở đây người ta chơi bóng thế nào, triết lý ra sao. Tôi từng có lời mời rời khỏi Tây Ban Nha, sang nơi khác thi đấu, nhưng ngoại trừ chuyến đi ngắn đến Bồ Đào Nha và Georgia, tôi đã luôn chọn gắn bó sự nghiệp ở đây.

Để rồi, duyên số khiến tôi nhận được lời mời sang Việt Nam chơi bóng. Sự tò mò về bóng đá châu Á trỗi dậy, tôi đặt câu hỏi: “Tại sao lại không nhỉ?”. Tôi quyết định lên đường, không chần chừ. Đến hôm nay, tôi không có gì hối tiếc vì quyết định ấy.

- Sau 5 năm, Hoàng Hên của hôm nay và Hendrio của ngày ấy có gì khác nhau? Anh đã thấy bản thân mình thay đổi thế nào?

5 năm là khoảng thời gian dài. Môi trường sống ở Việt Nam đã tạo nên một phiên bản Hoàng Hên rất khác, khi tôi, cả lúc trên sân cỏ hay ở bên ngoài cuộc sống thường nhật, đều cải thiện và tiến lên từng ngày.

Tôi đã trở nên tối ưu hơn và không ngừng hoàn thiện. Với tôi, mình của hôm nay phải tốt hơn hôm qua, ngày mai phải tốt hơn hôm nay. Tôi học được rất nhiều ở Việt Nam, từ nền văn hóa đến trái tim thân thiện và hài hòa của con người nơi đây.

Còn trong bóng đá, tôi đã tiến bộ ở khả năng đọc trận đấu, cải thiện tư duy chơi bóng, suy nghĩ về trận đấu bằng góc nhìn sâu sắc, toàn diện hơn.

Đỗ Hoàng Hên hạnh phúc trong màu áo mới ẢNH: FBNV

- Ý định nhập tịch của anh có từ bao giờ?

Tất nhiên, tôi hạnh phúc với cuộc sống tại Việt Nam, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình ở lại đây lâu đến vậy. Sau mùa thứ hai ở V-League, tôi đã muốn gắn bó lâu dài. Tôi thấy sự tiến bộ của mình từng ngày, từng giờ.

Tôi chơi tốt hơn, đọc trận đấu nhanh nhạy hơn. Đến khi khoác áo Nam Định, tôi tin đây là nơi tuyệt vời để gắn bó cả sự nghiệp, tại sao không chứ nhỉ? Ý định thi đấu lâu dài và trở thành công dân Việt Nam đã nhen nhóm từ khi ấy. Giờ đến lúc rồi.

- CLB Hà Nội đã hỗ trợ anh ra sao?

CLB Hà Nội đã giúp đỡ tôi rất nhiều, cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Trước khi tôi ký hợp đồng, lãnh đạo đội hiểu tôi muốn gì để đáp ứng. Tôi khát khao có quốc tịch và trở thành công dân Việt Nam. Tôi đưa ra đề nghị và được CLB Hà Nội làm thủ tục nhập tịch từ những ngày đầu tiên. Họ làm mọi thứ gọn gàng, chu đáo và sau cùng đã thành công.

Khoảng thời gian cuối ở Nam Định và thời gian đầu ở Hà Nội (8 tháng Hoàng Hên không thi đấu - PV) thực sự khó khăn. Là cầu thủ, tôi muốn được thi đấu. Việc phải ngồi ngoài thật khó chấp nhận. Tuy nhiên, tôi đã hiểu ra nhiều điều. Tôi biết mình phải tập luyện chăm chỉ vì bản thân, giữ thể trạng tốt và luôn sẵn sàng vì tôi sẽ có cơ hội một khi trở thành công dân Việt Nam. Tôi tập luyện chăm hơn, miệt mài hơn.

CLB Hà Nội đã tạo mọi điều kiện để tôi duy trì thể trạng. Cuối cùng, sau 8 tháng, tôi đã được vào sân. Mọi thứ đều ổn, đó là thành quả chúng tôi đã nỗ lực cùng nhau.

- Cái tên Đỗ Hoàng Hên mang ý nghĩa gì?

Đó là cái tên đặc biệt với tôi. Tôi lấy họ “Đỗ” như lời cảm ơn đến chủ tịch Đỗ Vinh Quang của CLB Hà Nội, người đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Chủ tịch rất vui khi tôi lấy họ giống với họ của anh. Bởi vậy, chúng tôi đã cùng nhau chọn họ.

Còn “Hên” là may mắn, là những gì tôi muốn mình sẽ có được trên cuộc hành trình mới. Đó là cái tên đẹp mà tôi luôn giữ cho mình.

'Tôi và Xuân Son có sự gắn kết đặc biệt'

- Đến nay, mùa giải 2023 - 2024 khi hợp với Xuân Son gồng gánh Nam Định vô địch V-League vẫn là đỉnh cao trong sự nghiệp của Hên. Ấn tượng trong anh về mùa giải ấy là gì?

Tôi không bao giờ quên mùa giải này. CLB Nam Định chưa từng vô địch V-League. Đội bóng hiểu được khát khao của người hâm mộ, của người dân nơi đây, nên đã đầu tư rất nhiều để chạm tới giấc mơ. Cả đội đã rất nỗ lực, tạo nên mùa giải bùng nổ.

Tôi và Xuân Son có mối quan hệ gắn kết đặc biệt. Trên sân, chúng tôi không cần nói, mà chỉ cần liếc nhìn nhau là đã hiểu phải làm gì. Ai chạy chỗ hút người, ai chuyền hay ai làm tường để người kia dứt điểm, tôi và Son đã rất hiểu nhau.

Hoàng Hên thân thiết với Xuân Son khi còn chơi cho CLB Nam Định ẢNH: FBNV

Ngay từ ngày đầu khoác chung màu áo, tôi và Son đã nói chung “ngôn ngữ bóng đá” và tìm được sự hòa hợp. Ngoài sân cỏ, tôi và Son cũng rất thân thiết. Chúng tôi trân trọng từng khoảnh khắc được là đồng đội của nhau. Dù không còn gắn bó chung đội, nhưng tôi luôn dõi theo và chúc Son cùng gia đình gặp nhiều may mắn.

Tôi lựa chọn ra đi, vì muốn vươn tới đỉnh cao, bản thân luôn phải ở trạng thái khao khát chinh phục những thành tựu mới. Tôi đã vô địch V-League 2 lần cùng Nam Định và muốn đón nhận thử thách mới tại CLB Hà Nội.

- Sau 5 năm thi đấu ở Việt Nam, anh đánh giá thế nào về V-League?

Trước khi đến đây, tôi không biết nhiều về bóng đá Việt Nam, cũng không hình dung được V-League sẽ cạnh tranh và ganh đua khốc liệt ra sao. Sau 5 năm, tôi tin rằng chất lượng giải đã tốt hơn, cải thiện từng ngày cả về kỹ chiến thuật lẫn cách vận hành trận đấu. V-League nhỉnh dần qua từng ngày. Một số sân bóng cũng được nâng cấp tốt hơn, điều đó tốt cho bóng đá Việt Nam. Tôi tò mò muốn thấy V-League sẽ tiến xa đến đâu.

- Tại sao anh chọn khoác áo CLB Hà Nội?

Với tôi, CLB Hà Nội là đội bóng đẳng cấp nhất Việt Nam. Tuy nhiên, họ đã trải qua 3 năm không danh hiệu. Đội đang trải qua thời gian khó khăn, nhưng tôi quyết định đến đây vì tôi tin Hà Nội vẫn mạnh mẽ và giàu tham vọng chiến thắng.

Tôi cũng rất khát thắng, nên tôi nghĩ đây là thử thách thú vị. CLB Hà Nội cũng luôn thể hiện khao khát sở hữu tôi, điều đó rất quan trọng. Tôi ở đây để đưa CLB Hà Nội về vị trí vốn dĩ họ xứng đáng thuộc về, đó là đỉnh cao của bóng đá Việt Nam.

Đỗ Hoàng Hên khao khát cống hiến cho đội tuyển Việt Nam ẢNH: FBNV

'Harry Kewell là nhà vô địch'

- Anh đánh giá thế nào về trải nghiệm làm việc với Harry Kewell?

Harry Kewell là nhà vô địch. Sự hiện diện của ông ở đây rất cần thiết với tôi. Kewell là cầu thủ vĩ đại, là một “bảo tàng” với đầy ắp kinh nghiệm chơi bóng. Giờ theo nghiệp HLV, tôi tin Kewell vẫn rất giỏi.

Tôi luôn lắng nghe và tiếp thu mọi thông tin, chỉ dẫn của Kewell. Mỗi ngày trên sân, dù là lúc tập luyện hay thi đấu, tôi cũng luôn cố gắng học và học mọi thứ có thể từ Kewell. Tôi và ông đều nỗ lực mỗi ngày để vực dậy CLB Hà Nội. Là cầu thủ, tôi có trách nhiệm làm mọi thứ có thể nhằm hỗ trợ Kewell.

- Kewell là danh thủ từng khoác áo Liverpool, anh cũng là mẫu cầu thủ tấn công theo đuổi bóng đá đẹp. Có lẽ, đó là điểm chung khiến hai người hòa hợp?

Harry Kewell ở đẳng cấp rất cao. Ông là huyền thoại bóng đá Úc, từng đá World Cup, lại vô địch Champions League với Liverpool. Một huyền thoại như vậy luôn có tầm nhìn và sự thấu hiểu sâu sắc về bóng đá. Kewell cho chúng tôi lời khuyên, vì ông cũng từng là cầu thủ, sống trọn vẹn đời sống bóng đá như chúng thôi. Ông rất giàu kinh nghiệm, có thể phân tích trận đấu, hiểu cầu thủ nên làm gì. Nhờ Kewell, CLB Hà Nội và cá nhân tôi hưởng lợi rất nhiều.

- Có quốc tịch Việt Nam ở tuổi 31 và có thể lên tuyển lần đầu ở tuổi 32, anh có nghĩ đã muộn?

Có lẽ không đâu. Tôi vẫn cảm thấy cơ thể và độ bền của mình ổn. Tôi vẫn tận hưởng bóng đá từng ngày, cống hiến 100% khả năng trên sân trong từng trận đấu. Sự nghiệp của tôi vẫn còn rất dài. T

ôi đã nói mình đang đạt đến ngưỡng hoàn hảo nhất từ khi chơi bóng, khi tôi tư duy về trận đấu tốt hơn. Mọi thứ đều rất tốt. Dù rằng tương lai khó đoán định, nhưng tôi tự tin và trân trọng khoảnh khắc hiện tại.

'Tôi sẽ dễ dàng thích nghi với đội tuyển Việt Nam'

- Cảm giác trở thành công dân Việt Nam và có cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia thế nào, anh thấy hồi hộp chứ?

Với tôi, đó là giấc mơ trở thành sự thật. Tôi vinh dự khi có cơ hội đền đáp những yêu thương, che chở của tất cả từ khi tôi đến Việt Nam. Tôi đã có cảm giác nơi đây là mái ấm của mình từ những ngày đầu tiên, thật sự đó. Cảm giác khoác áo đội tuyển Việt Nam sẽ rất đặc biệt. Tôi luôn mong chờ cơ hội đến với mình.

Đỗ Hoàng Hên hạnh phúc bên người bạn đời ẢNH: FBNV

Tôi học tiếng Việt 3 buổi mỗi tuần. Tôi cũng nghe hiểu tốt, đã hát được Quốc ca Việt Nam. Tôi giao tiếp khá ổn, có thể trả lời phỏng vấn bằng tiếng Việt nữa nhé.

- Theo dõi đội tuyển Việt Nam thi đấu, anh có tin mình phù hợp với triết lý của HLV Kim Sang-sik?

Tôi đã theo dõi các trận của đội tuyển Việt Nam. Ông Kim luôn đòi hỏi cầu thủ của mình phải chơi nhiệt huyết, tận hiến. Đội tuyển Việt Nam phải là tập thể thống nhất, đề cao tính đồng đội. Ông muốn đội tuyển phải giàu sức cạnh tranh, liên tục vận động và hướng tới chiến thắng. Kết quả khả quan của đội tuyển Việt Nam đã nói lên năng lực của HLV Kim Sang-sik.

Ông rất hiểu bóng đá, đọc trận đấu tốt. Tôi tự tin mình hợp với phong cách của ông Kim và đáp ứng trọn vẹn yêu cầu ban huấn luyện đề ra.

Tôi thích thử thách, áp lực và được chơi ở những trận cầu giàu sức cạnh tranh để tiến bộ hơn. Tôi sẽ tập luyện chăm chỉ và chờ đợi cơ hội. Nếu ra sân trước Malaysia, đó sẽ là khoảnh khắc quan trọng. Tôi phải chuẩn bị kỹ càng.

- Gặp lại Xuân Son, cùng hàng loạt đồng đội tại CLB Hà Nội nếu được lên tuyển. Cảm giác thực sự thú vị?

Tôi sẽ dễ dàng thích nghi, vì tôi hiểu rõ đồng đội của mình. Tôi sẽ được gặp lại Xuân Son, người đã đồng hành cùng 4 mùa giải ở CLB Nam Định. Tôi hiểu rõ cách chơi của Xuân Son và có sự ăn ý rồi. Các cầu thủ Hà Nội như Duy Mạnh, Hai Long, Tuấn Hải cũng khoác áo tuyển, đó là thuận lợi của tôi.

Dù chưa đồng hành cùng họ lâu, nhưng tôi đã đối đầu họ nhiều lần ở V-League và hiểu rõ cách đá của những cầu thủ này. Họ sẽ giúp tôi hòa nhập nhanh nếu tôi được gọi lên tuyển. Chúng tôi đều có chung mục tiêu: giúp đội bóng của mình chiến thắng.

- Hành trình từ một “ông Tây” trở thành công dân Việt Nam không dễ dàng. Anh đã thích nghi với khí hậu, ẩm thực, văn hóa Việt Nam ra sao?

Tôi không gặp nhiều khó khăn để thích nghi với cuộc sống ở Việt Nam. Từ ngày đầu, tôi đã có cảm giác nơi đây như nhà mình, như Brazil nơi tôi từng sinh ra, hay như Tây Ban Nha nơi tôi thi đấu ở giai đoạn đầu sự nghiệp. Tôi hạnh phúc khi mọi người dang rộng vòng tay chào đón tôi, một người ngoại quốc xa lạ còn nhiều bỡ ngỡ. Tôi thích không khí gia đình và tôi cảm nhận được sự ấm áp đó. Tất nhiên, văn hóa Việt Nam cũng có nét tương đồng với Brazil, nên tôi hòa nhập cũng nhanh hơn. Còn giờ, tôi tận hưởng từng giây phút khi trở thành công dân Việt Nam thực thụ, được sống trọn vẹn với văn hóa và con người nơi đây.

- Xuân Son thích bánh chuối chiên, còn Hoàng Hên có món tủ nào không?

Tôi thích nhiều món lắm, như bánh mì trứng, phở chay và bún chay. Món ăn ở Việt Nam thực sự tuyệt vời. Tôi là người ăn chay và các món chay nơi đây thực sự rất ngon.

- Năm nay là năm đầu tiên, Hoàng Hên đón Tết với tư cách công dân Việt Nam. Anh có dự định chơi Tết chứ?

Từ 3 năm trước, tôi đã có thói quen trang hoàng nhà cửa để đón Tết rồi. Tôi mời bạn bè đến nhà, cắm hoa, trang trí không gian sống để khởi đầu năm mới đầy năng lượng. Tôi sẽ đón mẹ sang Việt Nam để cùng mẹ tận hưởng Tết. Mẹ tôi từng đến Việt Nam 2 lần, bà rất yêu nơi đây nhưng đến giờ mới có dịp trở lại. Tôi cũng muốn đưa vợ và gia đình đến đón những ngày đầu năm hứng khởi.

- Hoàng Hên ước điều gì cho năm mới?

Tôi đã trải qua năm 2025 khó khăn khi không được thi đấu thường xuyên. Nhưng sau tất cả, 2025 đã khép lại với cái kết đẹp cho tôi. Tôi trở lại thi đấu, ghi bàn, rồi có quốc tịch Việt Nam.

Năm 2026 sẽ mang đến cho tôi khởi đầu mới. Tôi mong rằng đó là một năm hạnh phúc. Điều ước đầu tiên, tôi muốn cùng CLB Hà Nội vô địch V-League. Sau đó, tôi muốn được khoác áo đội tuyển Việt Nam. Đó là khát khao lớn nhất của tôi mà.

Cuối cùng, tôi mong cho mọi người được hạnh phúc, mong cho Việt Nam luôn luôn bình yên, thịnh vượng.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!