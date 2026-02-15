FIFA hé lộ 'đạo diễn' tố cáo vụ nhập tịch lậu Malaysia, không phải Việt Nam: Nhân vật gây sốc nặng

FIFA đã tiết lộ: Đơn khiếu nại không đơn thuần đến từ Việt Nam

Theo Mynewshub, nguồn tin họ phỏng vấn là một quan chức đến từ Mỹ Latinh, hiện đang làm việc trực tiếp trong hệ thống Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA). Người này lên tiếng phản hồi sau khi trang tin Malaysia trước đó đăng tải thông tin cho rằng Tổng thư ký AFC, ông Windsor Paul John đã nêu tên phía Việt Nam là bên chính thức đệ đơn khiếu nại.

Theo nguồn tin nội bộ FIFA, thực tế câu chuyện phức tạp hơn nhiều: “Ông Erick Thohir đã chủ động yêu cầu, cử người đứng ra nộp đơn khiếu nại, đồng thời gián tiếp tìm kiếm, thu thập và chuyển các tài liệu liên quan cho những cá nhân bên trong FIFA”.

Nguồn tin này nhấn mạnh thêm một chi tiết gây chú ý: “Phía Việt Nam có gửi đơn, đúng như Tổng thư ký AFC đã nói. Tuy nhiên, phần tài liệu cốt lõi đi kèm lại do những người được ông Erick Thohir thuê và sắp xếp cung cấp”.

Tiết lộ này khiến truyền thông Malaysia đặt dấu hỏi lớn về việc ai mới là “đạo diễn” thực sự đứng sau vụ việc, nhất là khi trước đó dư luận khu vực từng hướng sự chú ý về phía Việt Nam.

Vụ nhập tịch của bóng đá Malaysia có những diễn biến rất phức tạp ẢNH: NGỌC LINH

"Động cơ bất ngờ"

Theo phân tích của Mynewshub, động cơ dẫn đến hành động khiếu nại xuất phát từ sự thất vọng của giới lãnh đạo bóng đá Indonesia trước sự tiến bộ rõ rệt của đội tuyển Malaysia. Trong mắt nhiều chuyên gia xứ vạn đảo, màn trình diễn gần đây của đội tuyển Malaysia được đánh giá là vượt trội so với đội tuyển Indonesia, điều hiếm thấy trong nhiều năm qua.

“Không chỉ vậy, ông Erick Thohir còn không hài lòng với vai trò ngày càng lớn của nhiều nhân vật ở Malaysia trong việc can thiệp và đầu tư sâu vào hệ sinh thái bóng đá nước này. Một số kênh truyền thông và cổng thông tin điện tử tại Indonesia – được cho là có liên hệ với ông Erick Thohir – cũng liên tục đăng tải những bài viết mang tính chỉ trích, tiêu cực nhằm vào đội tuyển Malaysia”, Mynewshub nhận xét.

Trước đó, ông Erick Thohir từng công khai bác bỏ cáo buộc cho rằng ông là người đứng sau vụ việc, khẳng định bản thân không “đạo diễn” hay thao túng bất kỳ đơn khiếu nại nào liên quan đến Malaysia. Tuy nhiên, những tiết lộ mới từ nguồn tin nội bộ FIFA lại khiến câu chuyện trở nên phức tạp, đồng thời làm dấy lên nghi vấn về mức độ can dự thực sự của lãnh đạo PSSI.

Đáng chú ý, vụ việc nổ ra đúng thời điểm đội tuyển Malaysia đang tập trung chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế quan trọng. Những xáo trộn ngoài sân cỏ vì thế bị xem là nỗ lực kéo đội tuyển quốc gia vào một cuộc tranh cãi mang nặng yếu tố hành chính, thay vì chuyên môn.

“Thực tế, ông Erick Thohir không phải cái tên xa lạ với những tranh cãi trong công tác quản trị bóng đá Indonesia. Trước đây, ông từng hứng chịu nhiều chỉ trích khi cùng lúc nắm giữ các vị trí quyền lực trong PSSI, trong đó có vai trò liên quan đến công tác trọng tài – điều bị cho là không phù hợp với các khuyến nghị quản trị của FIFA.

Dù lý giải rằng ông muốn trực tiếp giám sát quá trình cải cách trọng tài, động thái này vẫn bị đánh giá là tập trung quyền lực vào một cá nhân, làm dấy lên nghi ngại về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình”, Mynewshub bình luận.

Trang Mynewshub cho rằng quan chức PSSI không muốn bóng đá Indonesia bị Malaysia vượt mặt ẢNH: NGỌC LINH

Tháng 10 năm ngoái, ông Erick Thohir tiếp tục gây tranh cãi khi công khai đặt vấn đề về việc FIFA phân công trọng tài cho các trận đấu vòng loại World Cup 2026 của đội tuyển Indonesia, đặc biệt sau thất bại 2-3 trước Ả Rập Xê Út. Phát ngôn này từng bị một bộ phận dư luận xem là hành động gây áp lực công khai lên hệ thống tư pháp bóng đá quốc tế.

Mynewshub kết luận: “Cho đến thời điểm hiện tại, ông Erick Thohir và PSSI vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức trước các cáo buộc mới từ truyền thông Malaysia. Tuy nhiên, việc tên ông liên tục xuất hiện trong các vụ việc gây tranh cãi khiến nhiều ý kiến cho rằng, Chủ tịch PSSI không chỉ là người đứng ngoài quan sát, mà đang ngày càng trở thành “nhân vật trung tâm” trong những màn kịch hậu trường phức tạp của bóng đá Đông Nam Á”.