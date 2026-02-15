Huỳnh Như nói cực hay khi AFC phỏng vấn, tự tin đội tuyển nữ Việt Nam giành vé dự World Cup

AFC đánh giá cao Huỳnh Như và đội tuyển nữ Việt Nam dự World Cup 2027

"Huỳnh Như là một nữ cầu thủ có sự nghiệp thi đấu lâu dài, cô gắn bó với nhiều CLB và đội tuyển nữ Việt Nam. Cống hiến cho đất nước với danh dự và sự cần cù trong hơn 15 năm, một con đường sự nghiệp mà cô không hề hối tiếc kể từ khi có cơ hội trở thành cầu thủ chuyên nghiệp ở tuổi 17", the-AFC.com (trang chủ của Liên đoàn Bóng đá châu Á) viết.

AFC đặt niềm tin Huỳnh Như và đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tiếp tục dự World Cup 2027 Ảnh: Chụp màn hình the-AFC.com

Cũng theo the-AFC.com: "Huỳnh Như đã trở thành hình mẫu cho các cầu thủ trẻ triển vọng của bóng đá nữ Việt Nam, đất nước ở khu vực Đông Nam Á này với những người hâm mộ rất cuồng nhiệt và luôn theo chân từng bước đi của đội nhà ở mọi giải đấu khắp mọi nơi trên thế giới.

Mặc dù trong phần lớn sự nghiệp của Huỳnh Như gắn liền với CLB bóng đá nữ TP.HCM, cô cũng đã có cơ hội thi đấu hai năm ở Bồ Đào Nha vào năm 2022 với CLB Vilaverdense, khoảng thời gian này đã giúp cô nhận ra tiềm năng của các cầu thủ châu Á".

"Tôi đã có cơ hội trải nghiệm môi trường chuyên nghiệp trong khoảng hai năm, và trong thời gian đó tôi đã học được rất nhiều điều. Ở châu Âu, các cầu thủ thường có thể lực tốt hơn, kỹ thuật cao hơn và năng khiếu thiên bẩm rất tốt. Tuy nhiên, các cầu thủ châu Á cũng có thế mạnh về sự nhanh nhẹn và kỹ thuật. Tôi tin rằng với sự phát triển hiện tại của bóng đá nữ châu Á, chúng ta sẽ dần bắt kịp bóng đá thế giới", Huỳnh Nhu chia sẻ với the-AFC.com.

Tính đến nay, Huỳnh Như đã có hơn 100 lần khoác áo đội tuyển nữ Việt Nam (cụ thể là 121 lần) và ghi được 70 bàn thắng, theo the-AFC.com và thêm rằng: "Nhưng sự phấn khích và cảm giác thành tựu mỗi khi khoác lên mình chiếc áo màu đỏ của đội tuyển nữ Việt Nam vẫn không hề phai nhạt đối với nữ cầu thủ 34 tuổi này".

Huỳnh Như đã tham dự nhiều giải vô địch Đông Nam Á, Asian Cup (châu Á), và cũng đã góp mặt ở đấu trường danh giá nhất World Cup năm 2023 tại Úc và New Zealand.

"Huỳnh Như đã trải qua tất cả và niềm tự hào cũng như trách nhiệm khi khoác lên mình chiếc áo đội tuyển Việt Nam là điều cô muốn truyền lại cho thế hệ tiếp theo. Nhưng không dừng lại ở đó, nữ cầu thủ này và các đồng đội của mình sẽ tiếp tục chinh phục cột mốc tiếp theo, đó là lần tham dự Asian Cup 2026 sắp diễn ra ở Úc vào ngày 1.3 tới đây. Đây là lần thứ ba liên tiếp Huỳnh Như dự Asian Cup, sau khi đã tham dự 2 lần trước năm 2018 và 2022", theo the-AFC.com.

Đội tuyển nữ Việt Nam nằm trong số các đội mạnh ở châu Á

"Đội tuyển nữ Việt Nam đã bị loại ở vòng bảng Asian Cup tại Jordan năm 2018, nhưng cải thiện thành tích với việc lọt vào tứ kết tại Ấn Độ năm 2022 để giành vé tham dự World Cup 2023. Họ hoàn toàn có đủ khả năng đứng trước lần thứ hai liên tiếp dự World Cup vào năm 2027 tại Brazil, nếu tiếp tục duy trì đà tiến bộ như hiện nay", trang chủ AFC đánh giá.

Huỳnh Như đã có cơ hội thi đấu hai năm ở Bồ Đào Nha vào năm 2022 với CLB Vilaverdense Ảnh: Chụp màn hình

"Đây là lần thứ ba tôi tham gia giải đấu này, và mỗi năm tôi đều cảm thấy mọi thứ rất khác biệt. Đặc biệt, trình độ của các đội trong khu vực đã trở nên sát nhau hơn, và khoảng cách giữa họ đang dần thu hẹp. Điều này đã làm tăng tính cạnh tranh và tạo nên một giải đấu rất hấp dẫn", Huỳnh Như chia sẻ với the-AFC.com.

Cô cũng cho rằng: "Tôi tin rằng ở giải đấu lần này, sự cạnh tranh sẽ còn gay cấn hơn nữa và khoảng cách giữa các đội sẽ không còn quá lớn. Giải đấu sẽ mang đến những trận đấu chất lượng cao và thu hút nhiều người hâm mộ đến sân vận động để xem và cổ vũ các trận đấu. Mục tiêu của đội tuyển nữ Việt Nam ở giải đấu này trước hết là vượt qua vòng bảng. Sau đó, chúng tôi sẽ hướng đến việc giành một suất tham dự World Cup".

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ khởi đầu chiến dịch tìm vé dự World Cup 2027, bằng trận đấu ra quân ở bảng C tại vòng chung kết Asian Cup 2026 với đối thủ Ấn Độ lúc 18 giờ vào ngày 4.3, sau đó là trận gặp đội Đài Loan lúc 12 giờ ngày 7.3, và trận cuối vòng bảng gặp đối thủ mạnh Nhật Bản lúc 16 giờ ngày 10.3.

Tại vòng bảng Asian Cup 2026, hai đội đứng đầu ở 3 bảng đấu cùng 2 đội hạng ba có thành tích tốt nhất giành vé vào tứ kết. Tại tứ kết, 4 đội thắng sẽ giành vé dự World Cup 2027, 4 đội thua sẽ chia cặp tranh tiếp 2 vé còn lại dự vòng chung kết. Hai đội thua sẽ thi đấu vòng play-off liên lục địa để tìm tiếp cơ hội,

"Huỳnh Như và đồng đội hoàn toàn có cơ hội. Cô sẽ quyết tâm hơn bao giờ hết để dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam chinh phục mục tiêu và khẳng định vị thế của mình trong số những đội bóng mạnh nhất châu Á", the-AFC.com kết luận.