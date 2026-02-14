Báo Malaysia: AFC cần tìm thủ phạm, không nên đổ lỗi Việt Nam hay Indonesia tố cáo vụ nhập tịch lậu

Nếu không phải Indonesia hay Việt Nam, thì chính Malaysia cũng tố cáo vụ nhập tịch "lậu"

Dư luận ở Malaysia khẳng định như vậy, cho rằng việc Tổng thư ký AFC (Liên đoàn Bóng đá châu Á), ông Windsor Paul John nói trên kênh Astro Arena tối 9.2: "Bởi vì đã có một cuộc phản đối từ Việt Nam", không có lý lẽ nào để tranh luận và cũng không mang ý nghĩa gì, vì yếu tố quan trọng nhất là "sự liêm chính của bóng đá Malaysia đã bị xâm phạm, chứ không phải người đã vạch trần nó", theo Sinar Harian.

Sự liêm chính của bóng đá Malaysia đã bị xâm phạm (trong vụ nhập tịch 'lậu'), chứ không phải người đã vạch trần nó Ảnh: Ngọc Linh

Cũng theo Sinar Harian: "Thay vì AFC đột nhiên trở thành "thám tử đi tìm người đã báo cáo" vụ việc làm giả giấy tờ, thì điều họ cần làm và thể hiện đúng vai trò quan trọng của mình nhất, sau khi đã kiểm soát Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) để xem xét các khía cạnh quản trị và quản lý. Đó là có thể giải quyết được các vấn đề chính và từ đó tìm ra manh mối về người chịu trách nhiệm vụ làm giả giấy tờ liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch "lậu", đã làm hoen ố danh tiếng của bóng đá Malaysia trên đấu trường quốc tế hay không".

Tuần trước, một cuộc họp giữa FIFA, AFC và FAM đã diễn ra và thông qua một tuyên bố của Tổng thư ký AFC, Windsor John Paul, giai đoạn đầu tiên bao gồm việc thu thập các tài liệu theo luật định và chính sách nhân sự, được coi là một bước quan trọng đầu tiên.

Cuộc đua lãnh đạo bóng đá Malaysia nóng dần, CLB e ngại sử dụng cầu thủ nhập tịch

"Nếu quá trình "phục hồi" này của AFC chỉ tập trung vào việc tinh giản các thủ tục hành chính mà không đề cập đến những gì thực sự đã xảy ra trong quá trình làm giả vụ nhập tịch, thì nguy cơ lịch sử bê bối lặp lại là rất cao. Sai lầm nghiêm trọng này cuối cùng có thể được phân loại chung là lỗi hệ thống, do đó che đậy sự sơ suất của một số bên như những người đại diện và bất kỳ ai đáng lẽ phải chịu trách nhiệm.

Chúng ta không thể quên sự thất bại của Ủy ban Điều tra Độc lập (IIC) trước đây, vốn không thể xác định được những cá nhân cụ thể có liên quan. Lý do thiếu sự hợp tác từ phía công chứng viên và người đại diện cầu thủ có thể chấp nhận được từ góc độ pháp lý, nhưng điều đó không xóa bỏ thực tế rằng đã có những sai sót nghiêm trọng trong việc giám sát và thẩm định từ phía chính FAM", Sinar Harian nhấn mạnh.

Cải cách không thỏa hiệp, AFC cần làm đúng vai trò của mình

"Đây là lúc vai trò của AFC trở nên rất quan trọng và cơ quan quản lý bóng đá châu Á có cơ hội tốt nhất để khôi phục tính liêm chính của FAM. AFC được hiểu là có quyền đánh giá cấu trúc quản trị và điều hành của các liên đoàn thành viên, kiểm tra việc tuân thủ điều lệ và quy định, đệ trình các đề xuất cải tiến hệ thống và báo cáo kết quả cho Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA).

Thủ phạm vụ làm giả giấy tờ 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu' Malaysia gây tranh cãi đến nay vẫn trong vòng bí mật

Ảnh: Ngọc Linh

Tuy nhiên, cần phải thừa nhận rằng AFC không phải là cơ quan thực thi pháp luật hình sự và vấn đề này có tiềm năng vượt ra ngoài phạm vi của một cuộc kiểm toán thể thao đơn thuần. Nói cách khác, AFC có thể phát hiện ra những điểm yếu nhưng để nêu tên các bên liên quan và đưa họ ra trước công lý, cần có sự can thiệp của chính quyền địa phương", theo Sinar Harian.

Báo hàng đầu Malaysia này cũng yêu cầu AÀC nên tập trung vào mục tiêu chính hiện nay khi đang kiểm soát FAM để cải cách quản trị, đó là: "Phải tìm ra kẻ chủ mưu, liệu nên có sự tham gia của các đặc vụ hay không, phụ thuộc hoàn toàn vào sự minh bạch của FAM trong việc công khai tất cả hồ sơ, bao gồm cả chuỗi liên lạc và các quyết định nội bộ để xem xét kỹ lưỡng mà không che đậy bất kỳ điều gì".

"Do đó, nếu nhiệm vụ này (của AFC) chỉ kết thúc bằng việc tái cấu trúc mà không chỉ ra nguyên nhân thực sự, thông điệp gửi đến công chúng sẽ rất đáng lo ngại, bao gồm hệ sinh thái bóng đá Malaysia, những yếu kém có thể xảy ra mà không ai phải chịu trách nhiệm.

Mặt khác, nếu AFC dám khuyến khích một cuộc đánh giá toàn diện, truy tìm quy trình ra quyết định đến tận cùng, đó có thể là một bước ngoặt lớn đối với FAM", Sinar Harian kết luận.

FAM và 7 cầu thủ nhập tịch, gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Manchuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel, đã bị FIFA kết tội vi phạm Điều 22 của Bộ luật kỷ luật FIFA (FDC).

Kết quả điều tra cho thấy FAM đã nộp các giấy tờ được cho là giả mạo nhằm mục đích xác minh tư cách thi đấu của cầu thủ, và hình phạt dành cho FAM là bị phạt 350.000 Franc Thụy Sĩ (khoảng 11,8 tỉ đồng), trong khi mỗi cầu thủ bị phạt tiền và đình chỉ thi đấu 12 tháng.

Đơn kháng cáo của FAM lên Ủy ban Kháng cáo FIFA đã bị bác bỏ, để lại hy vọng cuối cùng trong tay CAS (Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế) với phiên điều trần vào ngày 26.2 tới đây sẽ quyết định tất cả.

Trước đó, CAS tạm hoãn lệnh đình chỉ 12 tháng đối với 7 cầu thủ, để họ tạm thời được trở lại tham gia các hoạt động bóng đá, nhưng án phạt cực nặng vẫn treo lơ lửng trên đầu.