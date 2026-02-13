AFC phải làm đúng vai trò đại diện bóng đá toàn châu Á, không thể bảo vệ sự gian dối

AFC đặt trụ sở ở Kuala Lumpur phải hiểu bản thân báo chí Malaysia phản đối FAM rất mạnh về scandal nhập tịch lậu ảnh: Ngọc Linh

AFC đặt trụ sở tại Kuala Lumpur thì sao?

Vụ bê bối nhập tịch "bất hợp pháp" liên quan đến Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), bất kể AFC kết luận thế nào, vẫn sẽ được nhớ đến vì nỗ lực lợi dụng kẽ hở và cố gắng gian lận, như nhà báo kỳ cựu K Rajan của tờ New Straits Times (NST, Malaysia) đã bình luận trong một cuộc phỏng vấn với Báo Thanh Niên.

Thực tế là, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã bị FIFA xử phạt vì làm giả giấy khai sinh và giấy tờ chứng minh dòng dõi để đại diện cho Malaysia. Quá trình tố tụng của FIFA thông qua Ủy ban Kỷ luật và Ủy ban Kháng cáo đã làm rõ những gì đã xảy ra.

FAM và 7 cầu thủ được phép kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), nhưng hành vi cố gắng gian lận đã được chứng minh ở cấp độ FIFA. Rất đông người hâm mộ khắp châu Á và đặc biệt là Đông Nam Á đã kỳ vọng AFC sẽ có sự quyết liệt như cách FIFA đưa vụ bê bối này ra ánh sáng.

Trước đó, AFC từng phạt rất nặng Đông Timor vì nhập tịch lậu 12 cầu thủ giai đoạn 2015 - 2017, khai man huyết thống (một kịch bản nghe rất quen thuộc) để thi đấu tại vòng loại Asian Cup 2019.

AFC từng chỉ trích dữ dội FAM về vụ nhập tịch gây chấn động, nhưng nay có chiều hướng xuống giọng sau khi tiếp quản cơ quan bóng đá Malaysia để cải cách ảnh: Ngọc Linh

Cụ thể, AFC đã lập tức thẳng tay loại đội tuyển Đông Timor khỏi vòng loại Asian Cup 2023. Những trận đấu họ đã sử dụng cầu thủ trái quy định ở vòng loại Asian Cup 2019 đều bị xử thua 0-3.

Liên đoàn Bóng đá Đông Timor (FTF) ban đầu bị phạt 20.000 USD, nhưng tổng số tiền phạt lên đến 76.000 USD khi cộng thêm các khoản phạt dành cho các cá nhân liên quan. Tổng thư ký FTF Amandio de Araujo Sarmento cũng bị cấm hoạt động bóng đá trong vòng 7 năm, sau đó tăng lên thành 10 năm.

Với tiền lệ này, đông đảo truyền thông, CĐV và giới chuyên môn cho rằng AFC sẽ áp dụng những biện pháp "thuốc đắng giã tật" tương tự, nhất là khi FIFA đã công khai trình giấy khai sinh gốc, chứng tỏ sự gian dối thông tin trong hồ sơ nhóm 7 cầu thủ nhập tịch.

Giữa đại thế đó, có một bộ phận người hâm mộ và dư luận Đông Nam Á lo ngại AFC có thể sẽ "giơ cao, đánh khẽ" cho FAM trong cảnh trụ sở của tổ chức đại diện bóng đá châu Á đặt tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia.

Mới nhất, Tổng thư ký AFC Windsor Paul John đã như "đổ dầu vào lửa" với những nhận xét được truyền thông khu vực mô tả "chỉ muốn "thể hiện thành tích" hay "dường như đã rất tự hào vì đã giúp bóng đá Malaysia tránh được án phạt bị FIFA cấm vận".

AFC phải thể hiện đầy đủ trách nhiệm

Tổng thư ký AFC Windsor bị phản đối dữ dội khi kéo Việt Nam vào trách nhiệm bê bối của FAM ảnh: Ngọc Linh

Là quan chức điều hành ở những cấp cao nhất của tổ chức bóng đá đại diện cho cả châu lục, ông Windsor Paul John - một người Malaysia, trong cuộc trao đổi với báo chí Malaysia - dường như đã quên mất vai trò, ý nghĩa của vị trí và tổ chức mà mình đang đại diện.

Đáng chú ý là, những phát ngôn dễ khiến người ta liên tưởng hàm ý CAS bỏ lệnh cấm vận cho 7 cầu thủ sẽ dẫn đến giảm hoặc thoát án phạt cho FAM của ông Windsor thậm chí nhận sự phản đối rất lớn từ chính báo chí Malaysia.

Thậm chí, việc ông nhắc tên Việt Nam là bên kiện lên FIFA cũng bị truyền thông khu vực bất bình, bị đánh giá có thể tạo ra hiệu ứng "đổ lỗi" và giảm trách nhiệm cho những hành vi sai lầm không thể chối cãi của FAM.

Tiền vệ Hector - 1 trong 7 cầu thủ Malaysia nhập tịch bị FIFA phạt - ra sân trong 2 trận gặp đội tuyển Việt Nam và Nepal ẢNH: Ngọc Linh

Thực tế suốt nhiều tháng qua, những tờ báo lớn của Malaysia trong đó có NST đã liên tục có những bài viết mạnh mẽ, trực diện gây sức ép để ban lãnh đạo FAM đồng loạt từ nhiệm, với hy vọng sẽ cải cách mạnh mẽ giải phóng sức ì bóng đá Malaysia, với quyền lực tập trung quá nhiều trong tay một vài cá nhân.

Nhưng có vẻ như, thái độ của AFC vẫn chưa thực sự quyết liệt như cách FIFA đã thẳng thắn ra án phạt, cũng như kỳ vọng của đông đảo người hâm mộ. Thời gian trôi qua và tháng 3 đến gần, nhưng AFC vẫn hiếm khi đưa ra quan điểm rõ ràng, thậm chí có dấu hiệu xuống giọng.

Hy vọng rằng bất kể có những lãnh đạo nào của AFC là người Malaysia - đây là điều bình thường - hay trụ sở tổ chức này đặt tại Kuala Lumpur, thì tính công chính, công bằng của AFC sẽ vẫn phải được giữ nguyên, thực sự xứng đáng với trọng trách đại diện cho bóng đá của toàn châu Á.