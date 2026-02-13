AFC tiền hậu bất nhất, đội tuyển Việt Nam đừng lo sợ: Hãy vững tin sẽ đánh bại Malaysia

Câu hỏi lớn về 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia?

Cho đến thời điểm hiện tại, chưa ai có thể khẳng định 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel có bị cấm thi đấu ở trận Malaysia gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 31.3 tới đây, trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027, hay không?

Cầu thủ Joao Figueiredo vừa đến Việt Nam mới đây để thi đấu tại Cúp các CLB Đông Nam Á, đội của cầu thủ này - CLB Johor Darul Ta'zim thua Nam Định Ảnh: Minh Tú

Bóng đá Việt Nam sẽ tự làm mới chính mình, sau sai lầm để thua Malaysia ở trận lượt đi vòng loại Asian Cup 2027, ngày 10.6.2025. Trong đội hình Malaysia khi đó có Joao Figueiredo (số áo 14) Ảnh: Ngọc Linh

Ngay đến AFC cũng có những quan điểm khác nhau về vấn đề này. Lúc thì họ nói đến khả năng sẽ trừng phạt 7 cầu thủ nhập tịch, trừng phạt đội tuyển Malaysia, lúc khác AFC lại úp mở đến chuyện 7 cầu thủ nhập tịch có liên quan sẽ thắng kiện. Chính vì thế, có lẽ đã đến lúc đội tuyển Việt Nam nên quan tâm đến chính mình, thay vì để ý đến 7 cầu thủ Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Chúng ta phải tính đến khả năng, dù đội tuyển Malaysia có những cầu thủ đấy hay không, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik phải làm mới chính mình, không chỉ để giành chiến thắng vào ngày 31.3 tới, mà còn để hướng về những mục tiêu xa hơn.

Đội hình đủ sức thách thức mọi đối thủ

Sở dĩ đội tuyển Việt Nam phải xây dựng cấu trúc đội hình mới, tăng cường những nhân tố mới, vì trong năm 2026 và xa hơn nữa, chúng ta có thể đối đầu với các đối thủ có lối chơi và có lực lượng tương tự như Malaysia. Đó là các đội Indonesia, Philippines và Thái Lan, những đội ngày càng ưa chuộng cầu thủ nhập tịch.

Những nhân tố trẻ như Đình Bắc sẽ giúp cho đội tuyển Việt Nam duy trì sức mạnh lâu dài Ảnh: Minh Tú

Đội tuyển Việt Nam phải mạnh mẽ hơn để tranh chấp tốt hơn với các đội bóng này. Các đội Malaysia, Thái Lan, Philippines và Indonesia càng có nhiều cầu thủ nhập tịch, cầu thủ Việt Nam càng phải mạnh mẽ, nhanh nhẹn và kỹ thuật, để có thể vượt qua những đối thủ vừa nêu.

Hiện tại, trong tay HLV Kim Sang-sik có những nhân tố có thể giúp cho đội tuyển Việt Nam tăng cường những yếu tố trên. Chúng ta có thể bổ sung thêm các hậu vệ Đoàn Văn Hậu (1,86 m), Đỗ Phi Long (1,95 m), tiền vệ Đỗ Hoàng Hên (1,81 m), Nguyễn Xuân Son (1,86 m), thủ môn Lê Giang Patrik (1,88 m)… so với trận đấu gặp Malaysia ở trận lượt đi vòng loại Asian Cup 2027, vào ngày 10.6.2025.

Đây cũng là dàn cầu thủ mà chúng ta có thể hướng đến việc xây dựng sức mạnh đội tuyển lâu dài, cho những mục tiêu kế tiếp, sau vòng loại Asian Cup 2027. Những sự bổ sung ấy, nếu kết hợp với các cầu thủ trẻ trung, giàu sức sống như Đình Bắc, Hiểu Minh, Lý Đức, Thanh Nhàn, Trung Kiên…, cộng với nhóm các ngôi sao đang ở đỉnh cao phong độ như Thành Chung, Việt Anh, Quang Hải, Hoàng Đức, Cao Pendant Quang Vinh… sẽ giúp đội tuyển Việt Nam duy trì vị trí hàng đầu Đông Nam Á, hướng ra đấu trường châu lục và xa hơn nữa trong thời gian dài.

Đội tuyển Việt Nam có thể được xử thắng Malaysia vụ 7 cầu thủ nhập tịch, qua đó có vé dự vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2027, hoặc có thể không được xử thắng trận đấu này, nhìn Malaysia lọt vào VCK giải châu lục.

Tuy nhiên, Asian Cup 2027 không là tất cả những gì tốt đẹp mà chúng ta có thể hướng đến. Ngay cả khi đau đớn nhất, ngay cả khi phán quyết liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia không được như ý, bóng đá Việt Nam vẫn còn chân trời rộng mở phía trước. Chúng ta có niềm tin rằng bóng đá Việt Nam sẽ thành công vì chúng ta có định hướng phát triển bài bản hơn hẳn nhiều nền bóng đá ở Đông Nam Á, đồng thời chúng ta đã biết cách khắc phục sai lầm của chính mình, thua trong trận lượt đi ngày 10.6.2025.