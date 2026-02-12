Cuộc đua vô địch V-League vẫn khốc liệt: CLB CAHN nắm lợi thế lớn, Nam Định hết sạch cơ hội

Sau giai đoạn lượt đi đầy biến động, cục diện cuộc đua vô địch V-League 2025-2026 đã dần được định hình với 6 cái tên dẫn đầu bảng xếp hạng. Đó lần lượt là những gương mặt đầy tham vọng bao gồm CLB Công an Hà Nội, CLB Ninh Bình, Thể Công Viettel, CLB Hà Nội, CLB Hải Phòng và CLB Công an TP.HCM.

CLB CAHN đang dẫn đầu V-League

Kết thúc giai đoạn lượt đi, CLB Công an Hà Nội đang nắm giữ lợi thế cực lớn trong cuộc đua giành ngôi vương V-League mùa này. Với 29 điểm sau 11 trận đấu, đội bóng ngành công an không chỉ chiếm ngôi đầu mà còn khiến các đối thủ phải dè chừng khi vẫn còn trong tay 2 trận chưa đấu. Thực tế cho thấy, nếu tận dụng tốt những trận đấu bù này, khoảng cách giữa họ và đội nhì bảng Ninh Bình có thể được nới rộng lên thành 8 điểm. Đây là một con số đủ lớn để tạo ra tâm lý thoải mái cho thầy trò HLV Mano Polking trước khi bước vào giai đoạn khốc liệt nhất của mùa giải.

Bảng xếp hạng V-League sau vòng 13

Alan là nhân tố chính tạo nên chuỗi trận thăng hoa của CLB CAHN ẢNH: MINH TÚ

Sự thăng hoa của nhà vô địch V-League 2023 đến từ một tập thể có chiều sâu và sự cân bằng giữa công và thủ. Chuỗi 11 trận bất bại liên tiếp là minh chứng rõ nét nhất cho sức mạnh của đội bóng này. Trong đó, cái tên Alan Sebastiao đang trở thành "nỗi khiếp sợ" của mọi hàng phòng ngự. Với 11 bàn thắng ghi được sau 11 trận, chân sút này đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới V-League. Khả năng chọn vị trí thông minh và dứt điểm sắc bén của Alan đã giúp CLB CAHN bay cao.

Trong khi đó, CLB Ninh Bình dù đang bám đuổi sát sao với 27 điểm nhưng bắt đầu bộc lộ những dấu hiệu hụt hơi. Từng gây ấn tượng mạnh với chuỗi 11 trận bất bại từ đầu mùa, nhưng việc để thua 2 trận liên tiếp gần nhất trước chính CLB CAHN và HAGL đã khiến họ đánh mất ngôi đầu. Thất bại trong trận đối đầu trực tiếp với đội bóng ngành công an ở vòng 12 đã đẩy đội bóng cố đô vào thế phải bám đuổi. Tuy nhiên, với khát khao khẳng định mình và sở hữu nhiều ngôi sao trong đội hình, CLB Ninh Bình được dự báo sẽ biết cách trở lại để biến cuộc đua vô địch ở lượt về trở nên khó lường hơn.

Bản lĩnh của các "ông lớn"

Nhìn xuống nhóm dưới (từ vị trí thứ 3 đến thứ 6), có thể thấy cuộc đua vô địch V-League hứa hẹn sẽ "tăng nhiệt" với những cái tên giàu truyền thống. Thể Công Viettel và CLB Hà Nội vẫn đang tiến từng bước với mục tiêu áp sát nhóm dẫn đầu. Trong đó, CLB Hà Nội đang cho thấy những tín hiệu hồi sinh mạnh mẽ sau giai đoạn khởi đầu có phần chậm chạp. Đội bóng thủ đô vốn nổi tiếng với kinh nghiệm đua đường trường dày dạn và bản lĩnh của nhà vô địch V-League nhiều mùa giải. Khi giai đoạn lượt về bắt đầu, sự lọc lõi trong việc điều phối lực lượng và tích lũy điểm số của CLB Hà Nội chắc chắn là thách thức không nhỏ cho bất kỳ đối thủ nào.

CLB Hà Nội là đội bóng bản lĩnh ở cuộc đua đường trường ẢNH: MINH TÚ

Bên cạnh cuộc đua của những "ông lớn", sự góp mặt của CLB Hải Phòng và CLB Công an TP.HCM cũng đóng vai trò là yếu tố gây đột biến. Dù không sở hữu quá nhiều sao số, nhưng hai CLB này được xem là luôn biết cách gây khó khăn cho các đội bóng tốp đầu. Họ chính là những "gia vị" giúp cuộc đua vô địch thêm phần hấp dẫn, khi sẵn sàng ngáng chân bất kỳ ứng cử viên nào trong một ngày thi đấu thăng hoa.

Bước sang giai đoạn lượt về, khi áp lực về điểm số và bài toán thể lực trở nên nặng nề hơn, bản lĩnh của từng đội bóng mới thực sự được bộc lộ. CLB Công an Hà Nội dù đang có lợi thế nhưng chỉ cần một vài lần sẩy chân, cục diện hoàn toàn có thể thay đổi. Với việc các đội bóng như Ninh Bình, CLB Hà Nội, Thể Công Viettel đều đang sẵn sàng bứt phá, người hâm mộ đang chờ đợi thêm nhiều bất ngờ.

Trong bối cảnh này, Nam Định rơi xuống vị trí thứ 10 với vỏn vẹn 12 điểm, kém CLB CAHN tới 17 điểm, coi như hết sạch cơ hội bảo vệ thành công ngôi vương.