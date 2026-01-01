Alan Walker tung video check-in phố cà phê đường tàu Hà Nội

Alan Walker trong lần đến Hà Nội biểu diễn tại đêm nhạc đếm ngược đón năm mới 2026 ẢNH: INSTAGRAM NV

Hôm 31.12, trên trang Instagram có hơn 10 triệu người theo dõi, Alan Walker khoe video đạp xe trên phố kèm dòng trạng thái: "Hello Hà Nội", xác nhận đã có mặt tại thủ đô của Việt Nam, sẵn sàng cho màn trình diễn trong đêm nhạc countdown - đếm ngược chào năm mới 2026 bên cạnh hồ Gươm.

Trước giờ lên sân khấu "cháy" cùng khán giả Việt, DJ hàng đầu thế giới có khoảng thời gian dạo chơi, tận hưởng không khí phố phường trong ngày cuối năm. Trong một video khác, ngôi sao 29 tuổi được nhìn thấy thưởng thức đồ uống tại một quán nhỏ sát đường tàu. Khung cảnh phố cà phê đường tàu về đêm với "đặc sản" đoàn tàu vụt qua xuất hiện trên trang cá nhân của chủ nhân hit Faded nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo dân mạng, khiến nhiều fan Việt thích thú. Video kể trên cũng được nghệ sĩ 9X cập nhật trên trang Facebook hơn 8 triệu người theo dõi.

DJ đình đám check-in phố cà phê đường tàu ẢNH: INSTAGRAM NV

Alan Walker và những lần đến Việt Nam

Trước khi đến Hà Nội trình diễn trong đêm nhạc countdown 2026 cùng loạt nghệ sĩ Việt vào tối 31.12, Alan Walker đã nhiều lần đến Việt Nam vào các năm 2016, 2023 và 2024. Đáng chú ý, tháng 8.2024, DJ đình đám này đến Hà Nội tặng xe đạp cho người hâm mộ.

Trong một video đăng trên trang cá nhân vào thời điểm đó, Alan Walker chia sẻ anh nhận nhiều tin nhắn từ khán giả Việt rằng một người hâm mộ của nam DJ ở Hà Nội bị trộm xe đạp. Điều gây xôn xao là kẻ trộm ăn mặc theo phong cách đặc trưng của Alan Walker, trong đó có chiếc áo in logo mang tính biểu tượng của ngôi sao 9X. Đó là lý do nghệ sĩ người Na Uy tự nhận mình có một phần trách nhiệm. Anh đăng lại quá trình đến Hà Nội mua xe, tận tay trao tặng cho vị khán giả vừa bị mất tài sản. Hành động của Walker khiến fan Việt thích thú, khen ngợi anh dễ thương, gần gũi.

Mối duyên đặc biệt của Alan Walker còn được thể hiện rõ vào năm 2019, khi ngôi sao đình đám này đưa hình ảnh Sơn Đoòng vào MV Alone, Pt. II của mình.

Alan Walker là một trong những DJ đắt giá nhất hiện nay ẢNH: AFP

Sinh năm 1997, Alan Walker được biết đến là DJ kiêm nhà sản xuất âm nhạc người Na Uy gốc Anh vô cùng tài năng. Anh bắt đầu nổi tiếng trên phạm vi toàn cầu từ hồi 2015 sau khi phát hành siêu hit Faded. Sản phẩm này đã "làm mưa làm gió" các bảng xếp hạng âm nhạc thế giới và nhận chứng nhận bạch kim tại 14 quốc gia. Tiếp nối thành công của Faded, ngôi sao 9X có thêm nhiều sản phẩm khác được đón nhận rộng rãi và bội thu hàng trăm triệu lượt nghe như: Alone, All falls down, The spectre, On my way, Darkside…

Alan Walker được nhắc đến là một trong những nghệ sĩ Na Uy nổi tiếng nhất trên thị trường âm nhạc toàn cầu. Naman Ramachandran của Variety mô tả Walker là "một trong những nhà sản xuất được ca ngợi nhiều nhất của làng nhạc điện tử". Còn Audun Vinger của Dagens Næringsliv gọi DJ này là "một trong những nghệ sĩ thành công nhất của ngành công nghiệp âm nhạc Na Uy và Bắc Âu trong những năm gần đây". Để bảo vệ hình ảnh của mình, nam nghệ sĩ thường xuất hiện với hình ảnh mặc áo hoodie đen, che kín mặt.

Với nhiều du khách trong và ngoài nước, phố cà phê đường tàu Hà Nội là điểm đến nhất định phải ghé thăm khi đến thủ đô. Trước Alan Walker, nhiều người nổi tiếng, nghệ sĩ quốc tế từng thích thú chia sẻ về trải nghiệm này, gần đây có siêu sao Latin J Balvin (tháng 8.2025). Không thể phủ nhận sức hút của khu vực song thực tế hoạt động này tiềm ẩn nhiều rủi ro, đe dọa đến sự an toàn của du khách và người dân. Chính quyền thành phố nhiều lần thực hiện các cuộc kiểm tra, yêu cầu xử lý triệt để tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt nhưng sau đó thực trạng này vẫn tiếp diễn. Năm 2025, Sở Du lịch Hà Nội ra công ăn yêu cầu các đơn vị kinh doanh du lịch tại thủ đô không được đưa khách tới phố cà phê đường tàu. Dù bị yêu cầu dừng hoạt động vì nguy cơ mất an toàn, nhiều quán cà phê dọc đường ray Hà Nội vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách.



