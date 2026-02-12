Đội tuyển Việt Nam chờ đợi CAS phán quyết công bằng: FIFA đã xử Malaysia thua giao hữu, vậy nên…

FIFA bảo lưu quan điểm cầu thủ nhập tịch Malaysia gian lận

Không phải ngẫu nhiên khi FIFA tung ra đến hàng chục trang tài liệu, phản ánh việc nhóm 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia, gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel cố tình qua mặt FIFA và làng túc cầu thế giới, để có quốc tịch Malaysia. Nhờ việc nhập tịch này, đội bóng có biệt danh Harimau Malaya vọt lên dẫn đầu bảng F vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027, bảng đấu có đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam xứng đáng được xử thắng đội tuyển Malaysia Ảnh: Ngọc Linh

FIFA đã xác nhận đây là trường hợp gian lận. Liên đoàn Bóng đá thế giới đã ban bố án phạt cấm thi đấu 1 năm đối với từng cầu thủ có liên quan, đồng thời đã xử thua đội tuyển Malaysia ở các trận giao hữu với các đội Singapore, Palestine và Cape Verde trong năm 2025. Đây được xem là tiền đề cho án phạt có thể đến với đội tuyển Malaysia ở các trận gặp Nepal và đội tuyển Việt Nam, tại vòng loại Asian Cup 2027.

Quá trình trừng phạt của FIFA chỉ bị ách tắc, trong thời gian Liên đoàn Bóng đá thế giới chờ phán quyết cuối cùng của Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS). Chính vì thế, nếu CAS thay đổi lệnh trừng phạt này, nếu CAS tuyên trắng án cho 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia, qua đó giúp đội tuyển Malaysia giữ nguyên chiến thắng 4-0 của họ ở trận đấu với đội tuyển Việt Nam ngày 10.6.2025, thì thật không công bằng cho đội tuyển Việt Nam.

Sự không công bằng nằm ở chỗ, giữa 1 bên thực hiện đúng các quy định, quy tắc của FIFA, AFC, sử dụng cầu thủ đúng quy định, tuân thủ luật chơi với 1 bên thiếu minh bạch trong vấn đề sử dụng cầu thủ có gốc gác nước ngoài, bên thiếu minh bạch lại được xử thắng.

Cả Đông Nam Á nín thở chờ đợi, đội tuyển Việt Nam tin tưởng công lý được thực thi

Về vấn đề này, cựu Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) Dương Vũ Lâm bình luận: "Theo những thông tin mà tôi theo dõi trên báo chí khắp nơi suốt thời gian dài vừa qua, và theo kết luận từ chính FIFA cách đây không lâu, các cầu thủ nhập tịch Malaysia là những người làm sai. Bản thân các cầu thủ này cũng có những phát ngôn thiếu nhất quán, để lộ nhiều chi tiết đáng ngờ về nguồn gốc của chính họ, trong phiên điều trần với FIFA hồi tháng 11.2025. Chính vì thế, tôi chờ đợi 1 phán quyết công bằng từ CAS, chờ đợi phán quyết công bằng cho bóng đá Việt Nam".

Bóng đá Đông Nam Á sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực, nếu CAS xử các cầu thủ nhập tịch Malaysia thắng kiện Ảnh: Ngọc Linh

Cùng quan điểm với ông Lâm, trang CNN Indonesia nhận xét đội tuyển Malaysia và các cầu thủ nhập tịch của đội này, không nên là bên chiến thắng tại CAS. CNN Indonesia viết: "FIFA từng hủy bỏ kết quả 3 trận giao hữu quốc tế của đội tuyển Malaysia trước các đội Singapore, Palestine và Cape Verde. Mỗi trận đội tuyển Malaysia bị xử thua 0-3, đồng nghĩa với việc Malaysia bị trừ điểm trên bảng xếp hạng FIFA.

Đội tuyển Malaysia hiện đối mặt với nguy cơ bị hủy bỏ các chiến thắng trước các đội Nepal và đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027, cũng vì sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch có liên quan. Lệnh tạm đình chỉ thi hành án từ phía CAS với 7 cầu thủ nhập tịch là tín hiệu tích cực hiếm hoi với đội tuyển Malaysia xung quanh vụ việc này suốt nhiều tháng qua. Nhưng không nên xem đó là phán quyết chính thức. Khi có phán quyết chính thức, nếu CAS kết luận 7 cầu thủ và bóng đá Malaysia có gian lận, những án phạt mà họ phải chịu có thể còn nặng hơn nữa".

Cũng cần biết rằng, phán quyết sắp tới của CAS (dự kiến được tuyên sau ngày 26.2) có thể ảnh hưởng rất lớn đến bóng đá Đông Nam Á. Nếu CAS làm nghiêm, xử lý đến chốn 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia, bóng đá Malaysia và các nền bóng đá còn lại ở Đông Nam Á sẽ chấp hành kỷ cương tốt hơn, siết chặt việc nhập tịch cầu thủ của từng nền bóng đá, tuân thủ chặt chẽ các quy định của FIFA.

Ngược lại, nếu đó là 1 phán quyết theo hướng làm lợi cho nhóm 7 cầu thủ nhập tịch này, cấu trúc phát triển của bóng đá Đông Nam Á sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều nền bóng đá trong khu vực thay vì tập trung công tác đào tạo trẻ, phát triển từ gốc, sẽ nối gót Malaysia, nhập tịch cầu thủ tràn lan, bất chấp các quy định, chỉ để chạy theo thành tích nhất thời, không màng đến tương lai lâu dài!