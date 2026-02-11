AFC giải cứu FAM thoát cảnh bị cấm vận, FIFA vẫn tung cú ‘knock-out’ tại CAS: Việt Nam hồi hộp chờ đợi

AFC chỉ giúp FAM tránh bị phạt nặng hơn, khó thoát vụ bị xử thua tại Asian Cup 2027

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), ông Windsor Paul John trong một phần khác trên chương trình XI Sebelas Utama của kênh Astro Arena tối 9.2, đã tiết lộ lần đầu tiên cơ quan này cùng FAM (Liên đoàn Bóng đá Malaysia) đã có một cuộc họp với FIFA trong tuần qua. Cuộc họp này thảo luận về thời gian biểu và những gì tất cả các bên, cụ thể là FIFA, AFC và FAM, cần làm cho quá trình phục hồi và cơ cấu lại thượng tầng bóng đá Malaysia.

Bất chấp FAM đang được AFC giúp đỡ, nhưng vi phạm vụ nhập tịch 'lậu' quá rõ, FIFA sẽ đưa lập luận tại CAS và thắng kiện Ảnh: Ngọc Linh

Ông Windsor Paul John cho biết: "Quá trình này mới ở giai đoạn đầu tiên là thu thập các tài liệu theo yêu cầu của AFC và FIFA, cần phải nộp cho AFC vì trong bối cảnh đánh giá này, AFC sẽ đóng vai trò lớn hơn FIFA do trụ sở chính của AFC đặt tại Malaysia".

"Trước hết, cần phải thu thập tất cả các tài liệu từ điều lệ mới nhất đến chính sách nhân sự. Mọi thứ, quy định, chính sách… sẽ có một danh sách rất dài từ FAM cần được các chuyên gia của AFC xem xét", ông Windsor Paul John giải thích.

Tổng thư ký AFC cũng cho biết thêm ở giai đoạn thứ hai sẽ bao gồm: "Các cuộc phỏng vấn với nhân viên, ban quản lý, các bên liên quan… Qua đó, để có được bức tranh rõ ràng hơn trước khi đưa ra báo cáo hoặc đề xuất về việc cải cách FAM, trong đó có xem xét về điều lệ của cơ quan này cần cải thiện, bổ sung giá trị sao cho để đảm bảo rằng điều lệ của FAM ở mức cao nhất, phù hợp với sự phát triển của bóng đá ngày nay".

Theo trang SuperBall.id của Indonesia, diễn biến này chính là lý do Tổng thư ký AFC, Windsor Paul John đã đưa tuyên bố cách đây không lâu, rằng AFC đảm bảo FAM sẽ không bị FIFA cấm vận, sau khi Ban Chấp hành FAM từ chức đồng loạt để AFC thành lập "nhóm đặc nhiệm" tiến hành tái cơ cấu thượng tầng bóng đá Malaysia.

"Có thể thấy, ông Windsor Paul John, một người Malaysia, đang làm việc ở vị trí hàng đầu tại AFC, dường như rất tự hào vì đã giúp bóng đá nước này tránh được án phạt bị FIFA cấm vận. Tuy nhiên, cũng có thể thấy đằng sau cuộc họp trên, thực chất FIFA đang thẩm vấn cả AFC và FAM, đặc biệt là về giai đoạn đầu thu thập tài liệu. Trong đó, có xác định các lý do về quản trị việc sai sót trong vụ bê bối nhập tịch các cầu thủ gốc ngoại gây chấn động thời gian vừa qua", SuperBall.id, một trang thông tin thể thao uy tín tại Indonesia, cho biết thêm.

Cũng trên chương trình XI Sebelas Utama của kênh Astro Arena, Tổng thư ký AFC, Windsor Paul John đưa ra một dự báo gây sốc và giúp một bộ phận dư luận bóng đá Malaysia thắp lại hy vọng, đó là vụ kiện của FAM với án phạt của FIFA tại CAS (Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế) có hy vọng thắng kiện là 50/50.

Nhiều dự báo, FAM thua kiện FIFA ở CAS là không thể tránh khỏi Ảnh: Ngọc Linh

Ông Windsor Paul John đưa ra quan điểm, có lẽ là cá nhân, sau khi tự hào vì giúp FAM tránh được lệnh cấm vận của FIFA, rằng: "Việc CAS ra thông báo tạm hoãn thi hành án với 7 cầu thủ nhập tịch là một dấu hiệu tích cực, và cơ hội thắng kiện vụ làm giả giấy tờ của FAM hiện là 50/50. Do rất hiếm khi CAS cho tạm hoãn thi hành án với những trường hợp vi phạm nghiêm trọng (như vụ làm giả giấy tờ của FAM và 7 cầu thủ)".

Nhưng mặt khác, theo SuperBall.id, ông Windsor Paul John luôn thận trọng xác nhận rằng trong vụ việc này, FAM và các cầu thủ sẽ cực kỳ khó để đảo ngược tình thế, đây chỉ mới là hy vọng được thắp lên.

Đó là cho đến nay "FIFA vẫn chưa đưa ra lập luận của họ, lập luận chỉ đến từ phía các cầu thủ". Giờ đây, FIFA có thể đã đưa ra lập luận của mình và vào ngày 26.2 tới đây tại phiên điều trần trực tiếp ở CAS, sẽ có lập luận từ cả hai phía, các cầu thủ và FIFA, để xem xét.

"FIFA đã giữ vững lập luận của mình xuyên suốt từ đầu khi công bố án phạt FAM và 7 cầu thủ nhập tịch "lậu", vì vi phạm Điều 22 của Bộ luật kỷ luật FIFA (FDC) liên quan đến giả mạo và xuyên tạc.

FIFA cũng công bố mọi chi tiết và bằng chứng xác thực rõ ràng về giấy khai sinh gốc của các cầu thủ, không một ai có gốc gác Malaysia khi bác bỏ đơn kháng cáo của FAM. Do đó, ở phiên điều trần tại CAS, sau khi thu thập thêm những động thái của FAM thời gian qua, FIFA sẽ tung cú đấm "knock-out" cho vụ kiện này", SuperBall.id kết luận.

Trong bối cảnh này, bóng đá Việt Nam vẫn chờ đợi CAS đưa ra phán quyết đúng đắn, chuẩn mực, đảm bảo tính công bằng và hợp pháp.