2 cầu thủ nhập tịch ‘lậu’ Malaysia thoát cảnh thất nghiệp, tương lai vẫn mờ mịt

Số phận cầu thủ nhập tịch Malaysia vẫn chờ phán quyết của CAS

Nhờ lệnh tạm hoãn thi hành án hiện nay của CAS (Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế) với án phạt từ FIFA, 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" Malaysia được phép trở lại tham gia hoạt động bóng đá.

Tuy nhiên, chỉ có 4 cầu thủ chính thức được ra sân thi đấu cho các CLB của mình, 3 người còn lại đến nay không thi đấu một phút nào, thậm chí còn không tập luyện đầy đủ, trong đó có 2 người đã bị CLB sa thải từ trước đó.

Cầu thủ nhập tịch 'lậu' Malaysia được trở lại thi đấu trong thời gian tạm hoãn án phạt, vẫn chứa đựng quá nhiều rủi ro. CAS đã chính thức cảnh báo Ảnh: Ngọc Linh

Trong 4 cầu thủ được thi đấu có 3 người đang khoác áo CLB Johor Darul Ta'zim của Malaysia, đó là Hector Hevel, Jon Irazabal và Joao Figueiredo. Cầu thủ còn lại là Facundo Garces đang khoác áo CLB Alaves ở giải La Liga (Tây Ban Nha). Tổng cộng 4 cầu thủ này có 9 lần ra sân thi đấu trong đội hình xuất phát hoặc từ ghế dự bị, kể từ khi án phạt của họ được CAS công bố tạm hoãn thi hành từ ngày 26.1.

Riêng cầu thủ Imanol Machuca đã trở lại tập luyện với CLB Velez Sarsfield (Argentina) nhưng vẫn chưa ra sân. HLV Guillermo Barros Schelotto của Velez Sarsfield cho biết: "Sau nhiều tháng không tập luyện vì lệnh cấm của FIFA, Machuca vẫn chưa sẵn sàng cho một trận đấu trọn vẹn. Cậu ấy sẽ bắt đầu trên băng ghế dự bị, và chúng tôi sẽ xem xét khả năng cậu ấy vào sân hay không ở các trận sắp tới".

Nếu thua kiện tại CAS, Malaysia có thu hồi hộ chiếu 7 cầu thủ nhập tịch?

Trường hợp của Machuca được xem là khá may mắn, vì anh cũng sắp bị CLB Velez Sarsfield sa thải vì lệnh cấm của FIFA. Tuy nhiên, do cầu thủ này quyết định kháng cáo lên CAS với hy vọng được giảm án để sớm trở lại thi đấu cho CLB, nhờ đó đã được đội bóng giữ lại chờ đến khi có phán quyết cuối cùng.

Trong khi đó, 2 cầu thủ Rodrigo Holgado và Gabriel Palmero bị các CLB lần lượt là America de Cali của Colombia và CD Tenerife (Tây Ban Nha) chấm dứt hợp đồng từ tháng 11.2025, khiến lâm cảnh thất nghiệp từ đó cho đến nay.

Phải đến gần đây, cả 2 mới tìm được bến đỗ mới. Holgado, 30 tuổi, đã quyết định trở lại CLB cũ Coquimbo Unido ở Chile để thi đấu tiếp đến hết mùa giải 2026. Còn Palmero, 24 tuổi, chọn đến Malaysia thi đấu cho CLB Kuching City ở giải Super League nước này.

Sự chuyển đổi CLB và cơ hội trở lại thi đấu của các cầu thủ này hiện nay là nhờ lệnh tạm hoãn thi hành án của CAS. "Tương lai của Palmero và các đồng đội vẫn còn bỏ ngỏ, khi CAS đã ấn định ngày 26.2 tới đây là phiên điều trần tại Thụy Sĩ để quyết định số phận của họ - liệu án phạt cấm thi đấu của họ sẽ được giữ nguyên, giảm nhẹ hay hủy bỏ, khi đó mới được biết rõ ràng", theo báo Malaysia, The Star.

Tương lai của các cầu thủ nhập tịch 'lậu' Malaysia vẫn mờ mịt Ảnh: Ngọc Linh

7 cầu thủ nhập tịch "lậu" Malaysia hết cơ hội khoác áo đội tuyển?

Trước đó, FIFA đã áp đặt án phạt cấm thi đấu 12 tháng đối với 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" này, sau khi họ bị cáo buộc đã nộp các giấy tờ giả mạo liên quan đến tư cách có gốc gác để thi đấu cho đội tuyển Malaysia ở các trận vòng loại Asian Cup 2027 và giao hữu quốc tế trong năm 2025.

Theo báo chí Malaysia, trong tương lai các cầu thủ này rất khó lòng được trở lại thi đấu cho đội tuyển Malaysia với tư cách là cầu thủ có gốc gác, vì họ không đủ điều kiện theo tiêu chí của FIFA (phải có gốc gác là ông bà hoặc cha mẹ).

Họ chỉ có thể thi đấu trở lại ở đội tuyển nước này nếu hội đủ điều kiện sinh sống và thi đấu ở Malaysia từ 5 năm trở lên, nhưng cũng kèm theo điều kiện là họ vẫn giữ được quốc tịch Malaysia, sau khi có phán quyết cuối cùng từ CAS và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tiến hành xử lý kỷ luật dựa trên kết quả từ phán quyết của CAS.

Nếu 7 cầu thủ nhập tịch này và Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) thua kiện, họ sẽ đối mặt với nhiều lệnh trừng phạt bổ sung nặng nề hơn, bao gồm FAM có thể bị cấm dự các giải Asian Cup tiếp theo, các cầu thủ nhập tịch "lậu" sẽ bị tước quốc tịch, theo luật sư thể thao và thương mại nổi tiếng ở Malaysia, ông Nik Erman Nik Roseli dự báo, vì vụ việc này rất giống như bóng đá Timor Leste từng trải qua và chịu hình phạt nặng.

Bên cạnh đó, AFC cũng sẽ xử thua các trận đội tuyển Malaysia sử dụng các cầu thủ trên thi đấu không hợp lệ, gồm 2 trận ở vòng loại Asian Cup 2027, tương tự như FIFA đã xử thua 3 trận của đội tuyển nước này ở các trận giao hữu quốc tế.

Qua đó, sẽ khiến bảng xếp hạng bảng F ở vòng loại Asian Cup 2027 trong thời gian tới hứa hẹn bị xáo trộn, với đội tuyển Việt Nam có khả năng được cộng 3 điểm, để vươn lên giành ngôi đầu và suất dự vòng chung kết. Còn đội tuyển Malaysia bị trừ 6 điểm (bao gồm thêm trận bị xử thua đội Nepal), sẽ từ vị trí đầu bảng rớt xuống hạng 2 và chấm hết hy vọng.