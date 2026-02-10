Tổng thư ký AFC ‘quay xe’, dự báo FAM có cơ hội thắng kiện FIFA 50/50: Việt Nam thấp thỏm

Tổng thư ký AFC "tiền hậu bất nhất"?

Ông Windsor Paul John, Tổng thư ký AFC, một người Malaysia, đưa ra quan điểm rằng: "Việc CAS (Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế) ra thông báo tạm hoãn thi hành án với 7 cầu thủ nhập tịch là một dấu hiệu tích cực, và cơ hội thắng kiện vụ làm giả giấy tờ của FAM (Liên đoàn Bóng đá Malaysia) hiện là 50/50".

Nhiều dự báo, FAM thua kiện FIFA ở CAS là không thể tránh khỏi, có cả AFC, nhưng nay tổng thư ký cơ quan này lại 'quay xe' đầy bất ngờ Ảnh: Ngọc Linh

Nhận định này của ông Windsor Paul John đã đi ngược lại những gì đã đưa ra cách đây không lâu, khi chính vị Tổng thư ký AFC này từng cảnh báo: "Lệnh tạm hoãn của CAS không đồng nghĩa là các cầu thủ và FAM sẽ thoát tội vụ làm giả giấy tờ nhập tịch. Việc tạm hoãn này của CAS chỉ là một động thái kỹ thuật nhằm tạm hoãn án phạt (liên quan đến kế sinh nhai của cầu thủ), trong lúc họ vẫn đang kháng cáo và chờ phán quyết cuối cùng".

Ông Windsor John Paul còn chỉ ra điểm bất lợi này của các cầu thủ nhập tịch "lậu" Malaysia, khi chỉ được tạm thời hoãn thi hành án treo giò 12 tháng và vẫn còn trong thời gian chờ xét xử cuối cùng. Nếu họ thi đấu và sau khi có kết quả kháng cáo bất lợi, việc các CLB sử dụng họ sẽ bị xử thua là điều hoàn toàn có thể xảy ra nếu vi phạm quy định về điều kiện thi đấu ở các giải đấu tham gia.

"Trách nhiệm luôn thuộc về CLB và các cầu thủ trong giai đoạn không chắc chắn này", ông Windsor John Paul nhấn mạnh và cho biết thêm, cơ quan bóng đá châu Á đã tham khảo ý kiến của FIFA và đang chờ đợi đầy đủ tài liệu chỉ dẫn về vấn đề này. Nhưng FIFA đến nay (10.2) vẫn chưa phản hồi.

Trước đó, New Straits Times cũng cho biết, CAS thông qua cán bộ truyền thông Vanessa Tracey ngày 31.1, nhấn mạnh việc tạm hoãn "thi hành án" chỉ là các quyết định tạm thời được đưa ra trước khi vụ việc được xét xử đầy đủ với 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" Malaysia vào ngày 26.2 tới. CAS cũng sẽ xem xét cả vụ kháng cáo của FAM với các án phạt của FIFA đã công bố trong năm 2025.

"Trong trường hợp này, CAS đã đưa ra các biện pháp tạm thời liên quan đến việc đình chỉ thi đấu của các cầu thủ. Điều đó có nghĩa là việc đình chỉ đã bị tạm hoãn, về mặt pháp lý, cho đến khi có quyết định cuối cùng", cán bộ truyền thông CAS, Vanessa Tracey giải thích.

"Lời giải thích này nhấn mạnh rằng mặc dù các cầu thủ có thể thi đấu, nhưng tranh chấp vẫn chưa được giải quyết. Điều này tiếp tục khiến các CLB phải đối mặt với rủi ro về mặt pháp lý nếu phán quyết cuối cùng bất lợi cho các cầu thủ. Theo quy định kỷ luật của FIFA, các đội bóng sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng, đội vi phạm sẽ bị xử thua với tỷ số 0-3", New Straits Times làm rõ.

Cầu thủ nhập tịch 'lậu' Malaysia được trở lại thi đấu trong thời gian tạm hoãn án phạt, vẫn chứa đựng quá nhiều rủi ro. CAS đã chính thức cảnh báo Ảnh: Ngọc Linh

Tuy nhiên, mới đây Tổng thư ký AFC Windsor John Paul đã đưa ra nhận định ngược lại, dự báo việc hoãn thi hành án này của CAS với các cầu thủ nhập tịch "lậu" Malaysia là "một dấu hiệu tích cực".

Theo ông Windsor John Paul: "Dựa trên kinh nghiệm của tôi tại AFC, những án phạt được hoãn thi hành như vậy hiếm khi xảy ra và điều này cho thấy một dấu hiệu tích cực khả năng vụ việc sẽ kết thúc có lợi cho FAM. Nếu nhìn vào vấn đề này, việc được tạm hoãn thi hành án thường rất khó khăn. Nhưng họ (FAM) đã yêu cầu lệnh tạm hoãn và CAS đã đáp ứng yêu cầu tạm hoãn. Điều này rất khó vì giới hạn rất cao".

Cũng trên chương trình XI Sebelas Utama của kênh Astro Arena, ông Windsor John Paul bày tỏ thêm: "Vì vậy, cơ hội thắng kiện bây giờ là 50/50, bởi vì dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi tại AFC, tất cả các trường hợp do AFC xét xử, bất cứ ai đưa vụ việc lên CAS, yêu cầu lệnh tạm hoãn, đều thua, họ không bao giờ được chấp thuận. Đó là những gì đã xảy ra trong thời gian tôi làm tổng thư ký từ năm 2015, chưa từng có trường hợp nào các bị cáo được hưởng án treo hay tạm hoãn".

"Như tôi đã nói trước đó, việc tạm hoãn này là một điều tích cực đối với các cầu thủ này. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ đã thắng. Cơ hội là 50/50 bởi vì khi họ được hưởng án treo, FIFA vẫn chưa đưa ra lập luận của mình", ông Windsor John Paul kết luận.

Cùng diễn biến ngày 9.2, Tổng thư ký AFC, Windsor Paul John cũng gây khó hiểu khi yêu cầu FAM (giữa lúc toàn bộ Ban Chấp hành đã từ chức) phải phản hồi về đề xuất thành lập ủy ban giám sát của PBMM, một liên đoàn thành viên thuộc FAM. Ông cho rằng AFC không có nghĩa vụ trả lời các đề nghị này, vì chỉ làm việc trực tiếp với FAM.

Hiện AFC đang kiểm soát FAM để tái cơ cấu, chỉ còn Tổng thư ký FAM, ông Noor Azman Rahman và thủ quỹ cơ quan này, làm việc trong ban thư ký để hỗ trợ, nhưng chưa rõ có bất cứ trách nhiệm liên quan nào hay không, theo New Straits Times.

Bóng đá Việt Nam thấp thỏm chờ đợi phán quyết cuối cùng từ CAS.