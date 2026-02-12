Đông Nam Á không muốn chứng kiến CAS mắc sai lầm, bóng đá đẹp không thể có nhập tịch lậu

Các hoạt động nhập tịch cầu thủ Malaysia sẽ bị chú ý

Trước đó, Tổng thư ký (TTK) Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Windsor Paul John cho rằng bóng đá Malaysia vẫn có khả năng thắng kiện tại Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS), vụ 7 cầu thủ nhập tịch bị nghi ngờ sử dụng hồ sơ giả mạo.

Bóng đá Malaysia chưa chắc thắng kiện ở CAS Ảnh: Ngọc Linh

Tuy nhiên, dù bất cứ kết quả nào xảy ra, dù CAS phán quyết như thế nào, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và nền bóng đá nước này đã mất uy tín nghiêm trọng trong mắt Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA). Những động thái của FAM từ nay về sau sẽ bị FIFA để ý đặc biệt.

Cựu Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) Dương Vũ Lâm bình luận: "Chúng ta không thể khẳng định phán quyết của CAS sẽ như thế nào, vì đây cơ quan độc lập hoàn toàn với các tổ chức bóng đá lớn như FIFA và AFC. Chúng ta cũng không nắm trong tay hồ sơ gốc của những cầu thủ có liên quan, nên càng không thể nói trước về phán quyết của CAS. Tuy nhiên, theo những thông tin mà truyền thông đã đăng tải, các cầu thủ nhập tịch Malaysia đã sai. Họ bị FIFA kết luận dùng hồ sơ không đúng sự thật, sau đó trong phiên điều trần của họ tại FIFA, họ cũng có những phát ngôn thiếu nhất quán.

Và dù bất kỳ phán quyết nào được CAS đưa ra, các hoạt động của FAM, của bóng đá Malaysia từ đây về sau sẽ bị FIFA giám sát đặc biệt. FIFA từ nay sẽ cảnh giác với các động thái nhập tịch cho cầu thủ mới ở Malaysia. Cuộc chơi nào cũng có quy định, có quy tắc và FIFA sẽ không cho phép các liên đoàn thành viên phá vỡ những quy định và quy tắc do FIFA đặt ra".

Báo Indonesia cảnh báo FAM có thể bị phạt nặng hơn sau khi CAS có phiên điều trần

Có thể thấy, phán quyết của CAS về nhóm 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị nghi ngờ sử dụng hồ sơ giả không chỉ ảnh hưởng đến bóng đá Malaysia, mà còn có thể ảnh hưởng đến toàn bộ bóng đá Đông Nam Á, từ thứ hạng của các đội bóng ở các giải quốc tế, chất lượng chuyên môn của từng đội, cho đến chuyện nhập tịch của các đội trong khu vực trong tương lai.

Dù thắng hay thua kiện tại CAS, bóng đá Malaysia từ nay sẽ bị FIFA giám sát đặc biệt, nhất là trong các hoạt động nhập tịch cho cầu thủ Ảnh: Ngọc Linh

Ông Dương Vũ Lâm nhận xét: "Kể từ nay, FIFA sẽ siết chặt việc xem xét hồ sơ của các cầu thủ nhập tịch vào Đông Nam Á. FIFA sẽ có biện pháp bảo vệ các quy tắc của họ, bảo vệ những quy định về việc sử dụng cầu thủ nhập tịch do chính FIFA đặt ra. Thành ra, chúng ta cứ phải rõ ràng và minh bạch trong chuyện nhập tịch cho các cầu thủ sinh ra ở nước ngoài. Chứ như bóng đá Malaysia lúc này, thắng kiện ở CAS hay không chưa biết, chỉ biết rằng người hâm mộ và giới bóng đá nước này đã trải qua những ngày dài bất an. Bản thân FAM cũng rối ren, họ buộc phải thay đổi nhân sự hàng loạt sau những tranh cãi về nguồn gốc cầu thủ nhập tịch".

Dự kiến, CAS sẽ có phiên điều trần đối với nhóm 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia, gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel vào ngày 26.2 tới đây. Sau phiên điều trần này, CAS sẽ ra phán quyết cuối cùng về vụ việc kéo dài từ tháng 9.2025 đến nay.

Trang CNN Indonesia nhận định: "Không ai có thể dự đoán phán quyết cuối cùng của CAS vào ngày 26.2 tới đây. Nếu FAM thắng kiện, các án phạt mà FIFA từng ban bố nhằm vào FAM và 7 cầu thủ có liên quan sẽ bị dỡ bỏ ngay lập tức. Nhưng ngược lại, nếu FAM thua kiện, các án phạt này có thể được tăng lên. Khi đó, FIFA và AFC có khả năng tăng cường các biện pháp phạt bổ sung dành cho FAM và những cầu thủ nhập tịch Malaysia". Bóng đá Đông Nam Á không mong muốn CAS mắc sai lầm, mà sẽ đưa ra phán quyết đúng đắn để trả lại cho bóng đá vẻ đẹp của sự trung thực, không gian dối, không có nhập tịch lậu.