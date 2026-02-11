Ngôi sao nào của U.23 sẽ tỏa sáng trong màu áo U.21 Việt Nam tại ASIAD 20?

Mới đây, Hội đồng Olympic châu Á (OCA) và AFC đã thống nhất quyết định rằng 16 đội tuyển giành quyền góp mặt tại VCK U.23 châu Á 2026 sẽ chính thức đoạt vé tham dự môn bóng đá nam tại kỳ ASIAD 20 tổ chức tại Nhật Bản vào tháng 9. Với tiêu chí này, khu vực Đông Nam Á chỉ có 2 đại diện đủ điều kiện góp mặt là Việt Nam và Thái Lan.

Tại giải U.23 châu Á 2026 diễn ra trên đất Ả Rập Xê Út vừa qua, U.23 Việt Nam đã gây tiếng vang khi không chỉ góp mặt mà còn xuất sắc giành tấm HCĐ. Đứng trước cơ hội cọ xát tại đấu trường Á vận hội, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) quyết định cử đội tuyển U.21 Việt Nam tham dự ASIAD 20.

Từ "em út" đến vai trò "đầu tàu"

Theo đó, lực lượng nòng cốt sang Nhật Bản sẽ bao gồm những "viên ngọc quý" vừa bước ra từ sân chơi U.23 châu lục. Những cái tên như thủ môn Cao Văn Bình (sinh năm 2005), Phạm Đình Hải (2006), tiền vệ Nguyễn Công Phương (2006), cùng bộ đôi tiền đạo Lê Văn Thuận (2006) và Nguyễn Lê Phát (2007) nhiều khả năng là những nhân tố chủ chốt.

Nguyễn Lê Phát là "em út" của đội tuyển U.23 Việt Nam vừa giành HCĐ châu Á hồi tháng 1 ẢNH: TED TRẦN

Giờ đây, họ không còn là những "em út" của đội như ở giải đấu trên đất Ả Rập Xê Út, mà sẽ sắm vai những người đàn anh, dìu dắt những gương mặt mới mẻ hơn. Bản lĩnh từ đấu trường U.23 châu Á là hành trang của nhóm cầu thủ này. Họ dù mới ở độ tuổi U.19 đến U.21, nhưng việc được hít thở bầu không khí cạnh tranh khốc liệt tại VCK U.23 châu Á 2026 là trải nghiệm quý giá về tâm lý thi đấu. Họ chính là những người sẽ truyền đạt tinh thần vượt khó đã được thể hiện dưới dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik cho các đồng đội.

Tầm nhìn Olympic 2028 của bóng đá Việt Nam

Việc cử đội U.21 dự ASIAD 20 nằm trong lộ trình bài bản của VFF nhằm chuẩn bị lực lượng cho VCK U.23 châu Á 2028. Cần biết rằng, VCK U.23 châu Á 2028 cũng đồng thời là vòng loại để tranh vé dự Olympic 2028.

Với những "đầu tàu" như Công Phương, Lê Phát hay Văn Bình, bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện công cuộc sàng lọc thêm những cầu thủ tiềm năng thông qua ASIAD 20. Lứa cầu thủ này sẽ được bồi dưỡng để chinh phục sân chơi U.23 châu Á và hiện thực hóa giấc mơ Olympic.