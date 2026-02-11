Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam
Giải futsal nữ Đông Nam Á 2026

Chưa có bản quyền xem phát trực tiếp đội tuyển futsal nữ Việt Nam: Giờ thi đấu rất lạ

Thu Bồn
Thu Bồn
11/02/2026 12:21 GMT+7

Ngày 24.2, đội tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ chính thức bước vào hành trình bảo vệ ngôi hậu tại giải vô địch Đông Nam Á 2026.

Chưa có bản quyền truyền hình tại Việt Nam

Tại giải futsal nữ Đông Nam Á 2026 diễn ra tại Thái Lan vào cuối tháng 2, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng các đối thủ Úc, Philippines và Myanmar. Theo lịch thi đấu, các cô gái Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán Úc (ngày 24.2), Philippines (ngày 25.2) và kết thúc vòng bảng bằng trận gặp Myanmar (ngày 26.2).

Đáng chú ý, dù giải đấu đã cận kề nhưng tính đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có đơn vị truyền hình nào công bố sở hữu bản quyền phát sóng giải futsal nữ Đông Nam Á 2026 trên lãnh thổ Việt Nam.

Chưa có bản quyền xem phát trực tiếp đội tuyển futsal nữ Việt Nam: Giờ thi đấu rất lạ- Ảnh 1.

Lịch thi đấu của đội tuyển futsal nữ Việt Nam tại giải futsal nữ Đông Nam Á 2026

ẢNH: VFF

Thử thách lớn từ khung giờ thi đấu lạ

Bên cạnh nỗi lo về việc thiếu sóng truyền hình trực tiếp cho người hâm mộ quê nhà, khó khăn thực tế lớn nhất đối với các cầu thủ Việt Nam chính là khung giờ thi đấu. Theo lịch từ ban tổ chức, toàn bộ 3 trận đấu tại vòng bảng của đội tuyển futsal nữ Việt Nam đều diễn ra vào lúc 13 giờ 30.

Đây được xem là khung giờ khắc nghiệt nhất trong ngày, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức bền và nhịp sinh học của các VĐV. Phân tích về sự bất lợi này, HLV trưởng Nguyễn Đình Hoàng bày tỏ sự lo ngại: "Lịch thi đấu của chúng ta không có chút thuận lợi nào khi đá cả 3 trận vào lúc 13 giờ 30. Đây là một khó khăn thực sự, vì gây ra sự xáo trộn trong sinh hoạt, tổ chức tập luyện và nghỉ ngơi của cầu thủ".

Để tìm cách khắc phục, trong suốt quá trình chuẩn bị, ban huấn luyện đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã phải điều chỉnh giờ tập luyện tương tự với khung giờ thi đấu chính thức. Đây là giải pháp bắt buộc để giúp các cầu thủ thích nghi dần, nhằm duy trì nền tảng thể lực tốt nhất cho mục tiêu bảo vệ chức vô địch trên đất Thái.

