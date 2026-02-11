AFC chỉ rõ thay đổi cực lớn giúp bóng đá Việt Nam có vé dự ASIAD, báo Indonesia nói điều bất ngờ

Chia sẻ với New Straits Times tối 11.2, Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor Paul John cho biết AFC, OCA và chủ nhà Nhật Bản đã thống nhất môn bóng đá nam ASIAD 2026 sẽ chỉ có 16 đội tham dự, và toàn bộ suất góp mặt được xác định hoàn toàn dựa trên thành tích chuyên môn. Cụ thể, 16 đội giành quyền vào VCK giải U.23 châu Á 2026 tại Ả Rập Xê Út sẽ tự động đoạt vé dự ASIAD, thay vì cơ chế đăng ký linh hoạt thông qua các Ủy ban Olympic quốc gia như trước đây.

Ông Datuk Seri Windsor Paul John nhấn mạnh: “AFC chịu trách nhiệm phần kỹ thuật, trong khi quy mô giải đấu và số lượng đội tham dự do chủ nhà quyết định. ASIAD Aichi – Nagoya sẽ là giải đấu 16 đội và căn cứ lựa chọn chính là bảng xếp hạng U.23 châu Á 2026”.

Tổng thư ký AFC đã giải thích rõ sự thay đổi của ASIAD 20 ẢNH: AFC

Với quy định mới, U.23 Việt Nam và U.23 Thái Lan chính thức giành vé dự ASIAD 2026 nhờ vượt qua vòng loại U.23 châu Á 2026. Đáng chú ý, U.23 Việt Nam còn kết thúc giải với vị trí thứ 3, qua đó khẳng định vị thế hàng đầu khu vực.

“Trong bối cảnh chỉ còn 2 đại diện Đông Nam Á được góp mặt, việc Việt Nam và Thái Lan có tên tại ASIAD được xem là kết quả tất yếu từ chiến lược đầu tư dài hạn, đặt trọng tâm vào các giải đấu chính thức của AFC, thay vì lựa chọn phân tán lực lượng”, New Straits Times đánh giá.

Bóng đá nam Indonesia bất ngờ, Malaysia không còn cơ hội dự ASIAD

Ngược lại, quy định “chỉ dựa trên thành tích” lại trở thành cú sốc lớn với nhiều nền bóng đá trong khu vực. Truyền thông Indonesia đồng loạt bày tỏ sự bất ngờ khi U.23 Indonesia không đủ điều kiện dự ASIAD 2026 do không vượt qua vòng loại U.23 châu Á 2026.

CNN Indonesia dẫn thông báo từ Liên đoàn Bóng đá Singapore (FAS), cho biết Singapore cũng chính thức rút lui khỏi ASIAD 2026 vì không đáp ứng tiêu chí mới của AFC và OCA. Bola Times và News Straits Times cùng chung nhận định: luật mới đã “chặn cửa” hàng loạt đội tuyển từng quen thuộc với ASIAD nhờ suất đăng ký tự do.

Trước thông tin này, ông Sumardji – Chủ tịch Ban Điều hành các đội tuyển quốc gia Indonesia, đồng thời là Ủy viên Ban Chấp hành PSSI – tỏ ra khá bất ngờ. “Thông tin U.23 Indonesia không đủ điều kiện dự ASIAD 2026 đến từ đâu? Lý do là gì? Tôi sẽ xác nhận lại”, ông nói.

Bóng đá Malaysia cũng lâm vào tình cảnh tương tự. Việc đội U.23 nước này từng bỏ ASIAD Hàng Châu 2023 (Trung Quốc) để ưu tiên SEA Games và vòng loại U.23 châu Á đã khiến họ không còn “đường lùi” khi tiêu chí mới được áp dụng. Từ chỗ từng vào vòng 16 đội ASIAD 2018, bóng đá trẻ Malaysia giờ buộc phải đứng ngoài sân chơi châu lục.

U.23 Việt Nam sẽ có mặt ở ASIAD 20, trong khi U.23 Indonesia sẽ vắng mặt ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Trong khi đó, bóng đá nữ ASIAD 2026 cũng áp dụng tiêu chí tương tự. Cụ thể, 12 đội tuyển tham dự Asian Cup nữ 2026 sẽ giành vé trực tiếp đến ASIAD.

Ở Đông Nam Á, đội tuyển nữ Việt Nam và Philippines đáp ứng được điều kiện này, tiếp tục khẳng định vị thế ngày càng rõ nét của bóng đá nữ khu vực trên bản đồ châu Á.