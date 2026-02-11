Nóng: Tổng thư ký AFC bất ngờ tiết lộ bên kiện cầu thủ nhập tịch lậu Malaysia ‘Việt Nam gửi đơn…’

FIFA vào cuộc điều tra 7 cầu thủ Malaysia ngay sau khi có khiếu nại

Theo ông Datuk Seri Windsor Paul John, đơn kiện được phía Việt Nam gửi đi ngay sau trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam tại bảng F, vòng loại Asian Cup 2027, diễn ra ngày 10.6.2025 trên sân Bukit Jalil. Ở trận đấu này, đội tuyển Malaysia dưới sự dẫn dắt của HLV Peter Cklamovski đã thắng đậm đội tuyển Việt Nam 4-0, qua đó chấm dứt chuỗi 11 năm không thắng trước “Những chiến binh sao vàng”.

“Phía Việt Nam đã chính thức gửi đơn phản đối. Chính từ đơn kiện này mà FIFA tiến hành điều tra 7 cầu thủ liên quan”, Tổng thư ký AFC tiết lộ. Ông Datuk Seri Windsor Paul John cho biết thêm, do đây là giải đấu thuộc hệ thống của AFC và đồng thời gắn với vòng loại Asian Cup 2027, nên FIFA đã chủ động thông báo và phối hợp xử lý vụ việc với AFC.

Đội tuyển Malaysia (áo vàng) đã bị điều tra sau trận thắng đội tuyển Việt Nam ẢNH: NGỌC LINH

Đáng chú ý, ông Datuk Seri Windsor Paul John nhấn mạnh đây là lần đầu tiên AFC nhận được thông tin trực tiếp từ FIFA liên quan đến vụ việc, trước thời điểm 7 cầu thủ nói trên bị đình chỉ thi đấu. “Đó là lần đầu tiên chúng tôi được FIFA thông báo trực tiếp. Sau đó, AFC chờ đợi kết quả điều tra chính thức. Thông thường, các cuộc điều tra như thế này sẽ diễn ra giữa liên đoàn thành viên và FIFA”, ông Datuk Seri Windsor Paul John nói.

Sau quá trình xem xét ban đầu, AFC mới được thông báo về án phạt đầu tiên dành cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), liên quan đến việc sử dụng các cầu thủ bị cho là không đủ điều kiện hoặc vi phạm quy định về tư cách thi đấu. Theo lãnh đạo AFC, toàn bộ vụ việc đều bắt nguồn từ đơn kiện của Việt Nam và được FIFA xử lý theo đúng quy trình pháp lý quốc tế.

Quá trình tái thiết bóng đá Malaysia đã bắt đầu

Song song với vụ kiện liên quan đến tư cách cầu thủ, FAM hiện cũng đang bước vào giai đoạn đầu tiên của quá trình tái cấu trúc toàn diện, dưới sự hỗ trợ trực tiếp từ AFC. Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor Paul John cho biết, FAM và FIFA đã có cuộc họp vào tuần trước để bàn thảo chi tiết lộ trình phục hồi hành chính.

“Cuộc họp tập trung vào thời gian biểu và những việc mà tất cả các bên, gồm FIFA, AFC và FAM, cần thực hiện trong quá trình tái cấu trúc”, ông Datuk Seri Windsor Paul John cho biết. Theo đó, giai đoạn đầu tiên là thu thập toàn bộ các tài liệu mà AFC và FIFA yêu cầu, từ điều lệ mới nhất cho đến các chính sách nhân sự, quy định nội bộ và cơ chế quản lý.

Trong bối cảnh đánh giá này, AFC sẽ đóng vai trò chủ đạo, do trụ sở chính của AFC đặt tại Malaysia. “Trước hết, chúng tôi cần thu thập tất cả các tài liệu, từ điều lệ, chính sách, quy định cho đến các văn bản liên quan khác. Đây là một danh sách rất dài và sẽ được các chuyên gia của AFC xem xét kỹ lưỡng”, ông Windsor chia sẻ trong chương trình XI Sebelas Utama của Astro Arena.

Ông Datuk Seri Windsor Paul John cho biết AFC đã bắt tay vào quá trình tái thiết bóng đá Malaysia ẢNH: AFC

Trước đó, toàn bộ các thành viên Ủy ban Điều hành FAM đã đồng loạt từ chức vào ngày 28.1, sau bê bối liên quan đến giấy tờ giả mạo của bảy cầu thủ. Động thái này được xem là nỗ lực nhằm tránh những hệ quả nghiêm trọng hơn, đặc biệt là nguy cơ nhận án phạt nặng từ FIFA. Sau đó, FAM đã chính thức đề nghị AFC hỗ trợ quá trình phục hồi và tái cấu trúc, dự kiến kéo dài ít nhất ba tháng.

Theo ông Datuk Seri Windsor Paul John, giai đoạn thứ hai của quá trình tái cấu trúc sẽ bao gồm các cuộc phỏng vấn với nhân viên, ban quản lý và các bên liên quan, nhằm có cái nhìn toàn diện trước khi AFC đưa ra báo cáo hoặc khuyến nghị. Đặc biệt, điều lệ của FAM sẽ là nội dung được ưu tiên rà soát.

“Điều lệ hiện tại của FAM không vi phạm điều lệ của FIFA hay AFC, nhưng điều đó không đồng nghĩa đây là điều lệ tốt nhất. Chúng tôi muốn cải thiện, bổ sung giá trị để đảm bảo điều lệ của FAM đạt chuẩn cao nhất, phù hợp với sự phát triển của bóng đá hiện đại”, Tổng thư ký AFC nhấn mạnh. Theo ông, việc hoàn thiện điều lệ sẽ được thực hiện trước khi xem xét và điều chỉnh các văn bản khác, nhằm tránh những rủi ro và khủng hoảng tương tự trong tương lai.