Hồi sinh cuộc đua vô địch của Man.City

C Ơ HỘI GÂY ÁP LỰC LỚN

Vài phút chót có thể làm cho câu chuyện thay đổi hoàn toàn. Môn thể thao "vua" vốn dĩ đã là như vậy. Bóng đá Anh càng rõ nét hơn. Và câu chuyện về Manchester City (Man.City) trong những ngày này lại càng lạ lùng hiếm thấy!

Man.City (phải) đang bám sát Arsenal ảnh: AFP

Chưa đầy chục phút trước khi trận gặp Liverpool kết thúc, Man.City đang bị dẫn điểm, hướng đến thất bại, và chuẩn bị tâm lý kết thúc vòng 25 với khoảng cách lên đến 9 điểm sau đội đầu bảng Arsenal. Giờ thì ngược lại: khoảng cách từng là vời vợi ấy sẽ được cắt ngắn chỉ còn 3 điểm nếu Man.City thắng đội chủ nhà Fulham trong trận đấu lúc rạng sáng mai (2 giờ 30 ngày 12.2). Tất nhiên, cái "nếu" ấy chỉ có giá trị tạm thời, do Arsenal đá sau. Dù sao đi nữa, hoàn cảnh giả định (và rất khả thi) ấy nói lên tình thế khá hấp dẫn tại giải Ngoại hạng Anh lúc này: cuộc đua vô địch giữa Arsenal và Man.City chưa có dấu hiệu ngã ngũ.

Fulham là đối thủ rất "khó chịu". Ở vị trí giữa bảng, họ chẳng hề bị chi phối bởi áp lực nào. Đối thủ rất khó thắng họ (cứ hỏi M.U của Michael Carrick!). Nhưng với Man.City thì đấy chẳng phải là rào cản ghê gớm gì. Tính chung mọi giải, Man.City đã toàn thắng trước Fulham trong 19 cuộc đụng độ gần đây nhất (đấy chính là mạch thắng dài nhất hiện thời, giữa một đội bóng với một đối thủ cụ thể ở giải Ngoại hạng Anh). Mặt khác, Man.City mùa này tuy không còn khả năng gieo rắc sự sợ hãi cho đối thủ như vài năm trước, nhưng họ vẫn rất thành công trong các trận đấu tại sân nhà.

Hàng công chủ lực gồm Erling Haaland, Rayan Cherki, Antoine Semenyo đều sẽ có mặt và được chờ đợi đem lại chiến thắng cho Man.City. Cặp đấu này còn gợi lại sự hào hứng từ trận lượt đi, khi Man.City thắng sít sao 5-4 trên sân đối phương. Vẫn phải nhắc lại rằng mọi kịch bản kỳ lạ đều có thể xảy ra trên sân cỏ Anh. Nhưng nếu để vuột chiến thắng, thầy trò HLV Pep Guardiola chỉ có thể tự trách mình. Đây là cơ hội quá tốt để họ gây áp lực lớn về phía đội đầu bảng Arsenal trong cuộc đua giành ngôi vô địch.

N HƯỢC ĐIỂM LỚN NHẤT ĐÃ ĐƯỢC CẢI THIỆN ?

Như đã nêu, Man.City gượng dậy để lại có cơ hội tranh ngôi đầu bảng như lúc này, là nhờ kết quả thắng ngược kỳ lạ trước Liverpool. Bỏ qua vấn đề kết quả, đấy còn là niềm vui lớn cho giới hâm mộ Man.City, bởi đội bóng của HLV Guardiola chưa bao giờ nổi tiếng về khả năng thắng ngược. Mùa này, đấy càng là sở đoản rõ rệt.

Nói chung, Man.City trong hiệp 2 thường đá... dở hơn hiệp đầu. Ngay trước trận gặp Liverpool, Man.City gặp Tottenham và đã tạm dẫn 2 bàn ở giờ giải lao, nhưng vào hiệp 2 thì Tottenham liên tục ghi bàn để gỡ hòa. Khi thua M.U 0-2, Man.City bị hạ gục trong hiệp 2. Trước nữa, Man.City cũng luôn mở được tỷ số ở hiệp 1, nhưng bị Chelsea và Brighton gỡ hòa trong hiệp 2. Nói chung, Man.City không ghi bàn trong hiệp 2, suốt từ đầu năm 2026 cho đến trước trận gặp Liverpool.

Đấy chẳng phải là chuyện "hên, xui", mà là kết quả tất yếu từ lối chơi gần như bất biến. Trong hiệp 2 của 4 trận gần nhất trước chuyến làm khách tại Anfield, Man.City chỉ có 1 cú sút đúng hướng khung thành. Thế mới nói, việc gỡ hòa ở phút 84, rồi lại ghi bàn thắng ngược trong thời gian bù giờ tại sân Anfield, là kết quả "không thể tin được" đối với Man.City. Như mọi người đã biết, HLV Guardiola nổi tiếng nhờ triết lý là chính. Đá theo triết lý tức là đá theo những nguyên tắc, quan điểm, lối chơi định sẵn (và phải tập đến mức thuần thục). Do vậy, khả năng tự điều chỉnh cách chơi sao cho phù hợp với hoàn cảnh cụ thể thường là nhược điểm của Man.City, và họ đá hiệp sau dở hơn hiệp đầu là vì vậy.

Bây giờ, chính Man.City cũng đã biết thay đổi cách chơi ngay trong trận đấu, và họ đã làm được cú thắng ngược kỳ diệu ngay tại sân Anfield. Phải thế, mới có thể đua vô địch!