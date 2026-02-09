Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Vì sao M.U ngày càng bay bổng?

Kinh Thi
Kinh Thi
09/02/2026 09:16 GMT+7

HLV Ruben Amorim khẳng định hồi đầu mùa bóng là Kobbie Mainoo và Bruno Fernandes sẽ phải cạnh tranh với nhau để có chỗ đứng trong đội hình M.U. Dưới tay HLV Michael Carrick, câu chuyện khác hẳn khi Fernandes và Mainoo tỏa sáng cùng lúc.

XUẤT HIỆN HÀNG LOẠT CỘT MỐC

Chỉ trong 21 ngày, HLV tạm quyền Michael Carrick đã làm được điều mà người tiền nhiệm Ruben Amorim không hề làm được trong suốt sự nghiệp dẫn dắt M.U là chiến thắng 4 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh. Không chỉ thắng, mà còn oanh liệt khi 3 trong 4 đối thủ mà M.U của Carrick vừa liên tiếp đánh bại là những cái tên sừng sỏ: Man.City, Arsenal, Tottenham; đội còn lại là ngựa ô Fulham (cũng đang tranh suất dự Champions League).

Ở trận thắng Tottenham vừa qua, bàn ấn định tỷ số 2-0 của Bruno Fernandes là cột mốc mới tuyệt vời cho cá nhân anh. Đấy là pha bóng thứ 200 mà Fernandes trực tiếp tham gia vào khâu làm bàn (ghi hoặc kiến tạo) cho M.U. Anh chỉ mất 314 trận để vươn đến cột mốc này, sớm hơn so với rất nhiều cây làm bàn hoặc kiến tạo khét tiếng tại Old Trafford như Cristiano Ronaldo (339 trận), David Beckham (393 trận), Ryan Giggs (424 trận)... Trong suốt lịch sử M.U, chỉ có mỗi Wayne Rooney (295 trận) vươn đến cột mốc tham gia vào 200 pha làm bàn sớm hơn Fernandes.

Vì sao M.U ngày càng bay bổng?- Ảnh 1.

M.U thăng hoa dưới bàn tay tài năng của HLV Carrick

Ảnh: AFP

Kobbie Mainoo cũng tạo được cho mình cột mốc riêng, tuy thoạt nghe có vẻ nhỏ nhặt nhưng đấy lại là câu chuyện chuyên môn vô cùng to tát ở M.U.

Bàn mở tỷ số của Bryan Mbeumo do Mainoo kiến tạo, và đấy là pha kiến tạo thành công thứ 2 của Mainoo chỉ trong 3 trận gần đây. Quá khiêm tốn, nhưng bấy nhiêu đã là gấp đôi thành tích kiến tạo của Mainoo trong suốt 63 trận đấu của anh dưới màu áo M.U. Chỉ trong 4 trận kể từ khi HLV Carrick cầm quân, Mainoo đã có số phút thi đấu nhiều hơn tổng thời gian xuất hiện trên sân của anh trong 20 vòng ở giải Ngoại hạng Anh mùa này. Quá rõ ràng là mãi đến bây giờ Mainoo mới được chơi bóng. Và ngay lập tức, anh tỏ rõ giá trị của mình, với những pha kiến tạo quan trọng vừa qua. Chi tiết này đáng lưu ý bởi nó nói lên toàn bộ khác biệt về lối chơi, chiến thuật của M.U giữa hai thời kỳ do Amorim và Carrick huấn luyện. Kết quả tuyệt vời của M.U (toàn thắng trong 4 trận đầu của Carrick) cũng từ đó mà ra.

DÙNG CẢ MAINOO LẪN FERNANDES ?

Ai cũng biết đặc điểm chuyên môn lớn nhất của HLV Amorim là luôn bám chặt sơ đồ 3-4-3. Cụ thể hơn là Amorim luôn dùng 3 trung vệ, 2 hậu vệ/tiền vệ cánh và bộ 3 tiền đạo. Vậy chỉ còn đúng 2 chỗ cho tiền vệ giữa sân. Mainoo không còn cơ hội vì anh phải cạnh tranh chỗ đứng với Casemiro và Fernandes. HLV Amorim nói thẳng là ông chỉ có thể dùng Mainoo hoặc Fernandes, chứ không có chỗ cho cả hai.

Cạnh tranh làm sao được chỗ đứng với cầu thủ mang băng đội trưởng? Với Mainoo, chỉ có một giải pháp hợp lý là tìm đường đi khỏi Old Trafford. Rút cuộc, ông Amorim mất ghế trước khi đợt chuyển nhượng giữa mùa khép lại, và Mainoo tạm gác kế hoạch chuyển sang Napoli.

Vừa thay chỗ Amorim, Carrick đã đổi ngay sơ đồ sang 4-2-3-1. Sơ đồ này có đủ chỗ cho cả cặp tiền vệ trung tâm Mainoo - Casemiro, bởi Fernandes được đẩy lên vị trí tiền vệ công sau lưng trung phong. Bộ ba tiền vệ giữa sân Mainoo, Casemiro, Fernandes luôn đá chính trong 4 trận đấu vừa qua. Tất cả đều tham gia trực tiếp vào khâu ghi bàn, thậm chí là nhiều lần, và đều là các bàn thắng quan trọng.

Một mặt Carrick xứng đáng tận hưởng chuỗi thành tích bay bổng nhờ cách xếp người hợp lý. Mặt khác, mọi cầu thủ M.U đều không quen với lối chơi 3-4-3, nên mỗi người đều chơi bóng thoải mái hơn, từ đó trở nên hay hơn chính mình trong cách chơi của Carrick. Đã thắng được Man.City, Arsenal, Tottenham, M.U dĩ nhiên sẽ tự tin hơn và đang đứng trước khả năng kéo dài mạch thắng khi các đối thủ tiếp theo chỉ là West Ham, Everton, Crystal Palace, Newcastle.

Cuộc đua giành suất dự Champions League của M.U đang trở nên ngày càng dễ dàng. Cũng cần lưu ý khi M.U không phải bận tâm bất kỳ trận địa nào khác ngoài các trận đấu ở Ngoại hạng Anh từ nay đến cuối mùa bóng. 

