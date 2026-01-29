NBA và UFC cùng Ngoại hạng Anh: 3 'ông lớn' thể thao đã có mặt trên FPT Play

NBA - đỉnh cao bóng rổ thế giới

NBA là giải bóng rổ chuyên nghiệp hàng đầu, quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng như Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James hay Stephen Curry.

Theo thông tin từ FPT Play, mùa giải NBA 2025-2026 là năm thứ 4 liên tiếp đơn vị này phát sóng giải đấu tại Việt Nam, với bản quyền kéo dài đến hết mùa 2027-2028.

NBA - giải đấu quy tụ nhiều siêu sao bóng rổ

Người hâm mộ trong nước có thể theo dõi nhiều giai đoạn quan trọng của mùa giải như Preseason, Regular Season, Playoffs và NBA Finals, cùng các sự kiện như All-Star Weekend hay NBA Draft, với bình luận tiếng Việt.

UFC - đấu trường MMA hấp dẫn

FPT Play cho biết họ đã sở hữu bản quyền phát sóng UFC từ tháng 1.2026. Đây là giải đấu võ thuật tổng hợp (MMA) lớn nhất thế giới, tổ chức hơn 40 sự kiện mỗi năm và quy tụ nhiều võ sĩ hàng đầu.

MMA cũng đang dần được ưa chuộng tại Việt Nam

UFC cũng đang chứng kiến sự chuyển giao thế hệ ở nhiều hạng cân, với sự vươn lên của các võ sĩ trẻ như Ilia Topuria, Islam Makhachev hay Khamzat Chimaev.

Các sự kiện UFC sẽ được tường thuật trực tiếp với bình luận tiếng Việt trên nền tảng này.

Ngoại hạng Anh - giải đấu hấp dẫn bậc nhất thế giới

Ngoại hạng Anh là giải bóng đá quy tụ 20 CLB hàng đầu nước Anh như Manchester United, Liverpool, Arsenal, Manchester City hay Chelsea.

Giải đấu thu hút khán giả nhờ tốc độ cao, tính cạnh tranh lớn và sự góp mặt của nhiều ngôi sao như Mohamed Salah, Erling Haaland hay Bruno Fernandes.

Ngoại hạng Anh là giải bóng đá hấp dẫn nhất nhì hành tinh

Theo công bố, FPT Play sẽ phát sóng gần 200 trận ở mùa 2025-2026 và khoảng 1.900 trận trong 5 mùa tiếp theo từ 2026-2027 đến hết 2030-2031.

FPT Play cũng giới thiệu các gói cước mới, trong đó mức giá khởi điểm được nêu từ 59.000 đồng, cùng một số chương trình ưu đãi và khuyến mại trong tháng 1.2026.

Khán giả có thể theo dõi các giải thể thao hấp dẫn nhất thế giới trên FPT Play