Nhạt nhòa 'biểu tượng quyền lực' trên sân cỏ Anh

C HỈ THẮNG 3 TRONG 14 TRẬN

Giải Ngoại hạng Anh chỉ mới tiến đến cột mốc 2/3 mùa bóng, nhưng Manchester City (Man.City) đã thua 5 trận, Liverpool thua 8 trận. Tính chung, trong 14 trận gần đây nhất của cả hai, họ có tổng cộng... 3 trận thắng. Đấy là những con số ít ai có thể hình dung ở đầu mùa bóng. Nhớ lại nguyên mùa 2018-2019, Liverpool chỉ thua đúng 1 trận, nhưng đành phải chấp nhận danh hiệu "kẻ về nhì vĩ đại", thua Man.City đúng 1 điểm chung cuộc. Chỉ mới cách đây không lâu (mùa bóng 2022-2023), hai đội chỉ thua tổng cộng 5 trận (Man.City thua 3, Liverpool thua 2). Suốt một thời gian dài trước đây, hễ Man.City hoặc Liverpool không thắng (chứ khoan nói thua), đấy đã là sự kiện lớn và hiếm hoi để báo chí Anh mổ xẻ. Còn bây giờ? Chưa hề có một vòng đấu mà Man.City và Liverpool cùng thắng, tính từ đầu năm 2026.

Thắng Liverpool, Manchester City (trái) rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 6 điểm ẢNH: REUTERS

Trước đây, người ta cảm nhận sự thống trị của Liverpool và Man.City không chỉ bằng việc nhìn vào thành tích chói lòa hoặc những con số thống kê đầy ấn tượng. Đấy còn là những hình mẫu chuẩn mực về lối chơi, triết lý để giới chuyên môn khâm phục, tôn trọng, học hỏi. Khi mùa bóng này khai diễn, Liverpool và Man.City chính là hai ứng viên vô địch nặng ký nhất tại đấu trường Champions League, dù PSG mới thật sự là đội đương kim vô địch. Giờ thì quá khác. Nói về lối chơi hoặc những tuyệt chiêu "làm mưa làm gió" trên sân cỏ Anh là phải nói tới khả năng khai thác tình huống cố định, cách đá trực tiếp, quả ném biên dài, của... các đội khác. Không chỉ sa sút về thành tích, cả Man.City lẫn Liverpool đều trở nên nhạt nhòa về lối chơi, thậm chí trở nên lạc hậu, phải tự điều chỉnh.

P HẢI THAY ĐỔI ĐỂ TỒN TẠI

Man.City chia tay thủ môn mang tính biểu tượng Ederson, mua về Donnarumma bắt bóng chắc tay dù không giỏi chơi bằng chân. Rayan Cherki trở thành ngôi sao trong đội, dù anh có lối chơi thiên về sáng tạo, không thể gò bó trong triết lý và quan điểm bóng đá của Pep Guardiola. Man.City mùa này thắng rất nhiều trận trong hoàn cảnh họ chỉ giữ bóng dưới 50%. Họ thậm chí chỉ giữ bóng 33% trong trận hòa Arsenal, ít nhất trong toàn bộ sự nghiệp huấn luyện của Guardiola. Phải thay đổi để tồn tại!

Liverpool cũng không còn các đường nét đặc trưng của thời kỳ Jurgen Klopp nữa. Tốc độ nghẹt thở của lối chơi "rock nặng" đã tan biến từ lâu rồi. Virgil Van Dijk từng là "tảng đá" vững chắc nhất thế giới về phòng ngự, nay đã chậm hẳn và quen dần với sai sót. Mohamed Salah ngày càng tầm thường. Hugo Ekitike - chỉ vừa mua từ Eintracht Frankfurt - mới là niềm hy vọng, là ngôi sao của mùa bóng này. Ở trận đấu muộn nhất của vòng 25 vừa qua, Liverpool tiếp Man.City trong hoàn cảnh "mất nhiều hơn được" cho cả hai phía. Nếu Liverpool thua, họ sẽ rơi hẳn về phía sau trong cuộc đua giành suất dự Champions League, bị tốp 4 bỏ xa. Nếu Man.City thua, họ sẽ gần như chấm dứt hy vọng trong cuộc đua giành chức vô địch với Arsenal. Nếu hòa thì cả đôi bên đều bất lợi, coi như mất 2 điểm hơn là được 1 điểm.

Kết quả thực tế: SVĐ Anfield bùng nổ với cú sút phạt mở tỷ số của Dominik Szoboszlai, nhưng Man.City thắng ngược đầy kịch tính vào cuối trận. Vấn đề ở đây là từ bao giờ, trận cầu "thượng đỉnh" Liverpool - Man.City của làng bóng Anh lại đe dọa cả hai phía, thay vì đem lại vinh quang cho đội chiến thắng? Từ bao giờ, Man.City chỉ coi như "thoát hiểm", chứ không hề bay bổng với một chiến thắng ngay tại thánh địa Anfield khét tiếng? Chiến thắng nhọc nhằn trên sân Liverpool chỉ đủ giúp Man.City rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 6 điểm. Còn Liverpool chỉ đang đồng điểm với đội số 7 là Brentford.