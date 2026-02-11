Messi đưa CLB của David Beckham lên đỉnh bóng đá Mỹ, giá trị hơn 1,45 tỉ USD

Sức ảnh hưởng của Messi cực khủng

Sportico công bố giá trị của các CLB MLS (giải bóng đá nhà nghề Mỹ) trước mùa giải mới 2026, với CLB Inter Miami của Messi đứng số 1 trên mọi phương diện, bao gồm giá trị đội bóng tăng vọt, doanh thu mùa giải tiếp tục tăng. Trong đó, ở mùa giải sắp tới đây dự kiến đội bóng này sẽ còn tăng doanh thu lên đến 250 triệu USD.

Messi giúp Inter Miami vô địch MLS Cup, danh hiệu thứ 47 trong sự nghiệp của anh (và thứ 48 nếu tính luôn chức vô địch khu vực miền Đông MLS) Ảnh: Reuters

"Inter Miami vươn lên vị trí số 1 là CLB có giá trị cao nhất tại MLS 2026, với giá trị là 1,45 tỉ USD, tăng 22% - mức tăng cao nhất giải đấu - và vượt qua Los Angeles FC (LAFC), đội bóng đang sở hữu danh thủ Son Heung-min, và dẫn đầu 4 năm đầu tiên trên bảng xếp hạng định giá các CLB MLS của Sportico.

LAFC năm nay xếp thứ hai với giá trị 1,4 tỉ USD, tăng 9%. Tiếp theo là LA Galaxy (1,17 tỉ USD), Atlanta United FC (1,14 tỉ USD) và New York City FC (1,12 tỉ USD). Đây là tốp 5 CLB có giá trị trên 1 tỉ USD ở MLS hiện nay", trang truyền thông của MLS cho biết.

Theo thống kê của Sportico, giá trị trung bình của một đội bóng ở MLS hiện là 767 triệu USD, tăng 6% so với năm ngoái. Tổng giá trị của 30 đội bóng là 23 tỉ USD. Tất cả những giá trị này tăng lên bắt đầu từ năm 2023, sau khi ông David Beckham và các đồng sở hữu Inter Miami thực hiện thành công phi vụ đưa Messi đến MLS, trang Yahoo! Sports nhận định.

"Sức hút của danh thủ người Argentina cũng giúp Inter Miami và các CLB ở MLS hưởng lợi cực lớn, trong đó doanh thu tăng vọt. Inter Miami là đội hưởng lợi lớn nhất.

Trong năm 2025, đội bóng này thu về con số doanh thu vượt quá 200 triệu USD, được chia gần như đều giữa doanh thu từ các trận đấu và thương mại, khi Messi mang về chức vô địch MLS Cup đầu tiên cho đội bóng. Bên cạnh đó là tiền thưởng khoảng 21,05 triệu USD từ việc Messi giúp Inter Miami tham dự FIFA Club World Cup 2025 vào đến vòng 16 đội", theo Yahoo! Sports.

Messi đưa CLB của David Beckham, Inter Miami lên đỉnh bóng đá Mỹ Ảnh: Chụp màn hình Sportico/X

Ở mùa giải MLS 2026 sắp khởi tranh (ngày 22.2 tới đây), với trận đấu mở màn giữa Inter Miami và LAFC tại sân Memorial Coliseum có sức chứa 77.500 chỗ ngồi.

LAFC đã dời từ sân BMO (chỉ có 22.000 chỗ ngồi) sang sân đấu trên để đáp ứng nhu cầu khán giả mua vé xem trận đấu giữa hai ngôi sao lớn nhất của giải đấu, Messi và Son Heung-min. Kênh Apple TV cũng dự kiến sẽ thu về lượng khán giả xem trực tuyến khổng lồ cho trận đấu MLS đầu tiên giữa Messi và Son, Yahoo! Sports cho biết thêm.

"Điều này càng củng cố mức dự báo doanh thu mùa giải 2026 của Inter Miami và các CLB ở MLS sẽ tiếp tục tăng vọt. Trong đó, Inter Miami dự kiến tăng lên đến 250 triệu USD. Đây cũng là năm World Cup diễn ra ở Mỹ.