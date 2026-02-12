Báo Indonesia: ‘AFC thật khó hiểu, bây giờ lại đổ lỗi cho Việt Nam vụ bê bối nhập tịch của Malaysia’

FIFA vẫn giữ kín bên tố cáo vụ bóng đá Malaysia nhập tịch "lậu"

Những thông tin gần đây liên tục xuất hiện từ Tổng thư ký AFC (Liên đoàn Bóng đá châu Á), Windsor Paul John ngay trước phiên điều trần tại CAS (Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế) vụ kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch với án phạt của FIFA vào ngày 26.2 tới, đã gây nhiều suy đoán.

Cầu thủ nhập tịch 'lậu' Malaysia được trở lại thi đấu trong thời gian tạm hoãn án phạt, vẫn chứa đựng quá nhiều rủi ro. CAS đã chính thức cảnh báo Ảnh: Ngọc Linh

Trong đó, ông Windsor Paul John dự báo FAM từ chỗ không có cơ hội thắng kiện FIFA, nay đã có hy vọng lên đến 50% nhờ CAS bất ngờ ra thông báo tạm hoãn thi hành án treo giò 12 tháng của các cầu thủ nhập tịch "lậu", điều rất ít khi xảy ra.

Tổng thư ký AFC còn cho biết, các bước tiến hành cải cách quản trị của FAM diễn ra suôn sẻ, và hy vọng các bên sẽ sớm đồng ý của những gì cơ quan bóng đá châu Á điều chỉnh để sớm tổ chức đại hội bầu cử như thời gian biểu đặt ra (khoảng trong vòng 3 tháng).

Ngoài ra, một thông tin quan trọng nữa được Tổng thư ký AFC, Windsor Paul John lần đầu tiên chính thức xác nhận, "đơn tố cáo" các cầu thủ Malaysia nhập tịch "lậu" được gửi từ Việt Nam, nhưng không nêu cụ thể danh tính cá nhân hay tổ chức nào đã gửi đơn.

"Chúng tôi (AFC) được FIFA thông báo, vì đây là giải đấu của AFC, vòng loại Asian Cup 2027. Vì vậy, chúng tôi nhận được thông tin rằng FIFA đang điều tra 7 cầu thủ ngay sau trận đấu giữa đội tuyển Malaysia và Việt Nam (ngày 10.6.2025, đội Malaysia thắng tỷ số 4-0 với 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" đều thi đấu). Bởi vì có một cuộc phản đối từ Việt Nam", ông Windsor Paul John bày tỏ khi tham gia chương trình XI Sebelas Utama của kênh Astro Arena tối 9.2.

Ông Windsor cũng giải thích, rằng đây là lần đầu tiên thông tin được nhận từ FIFA trước khi 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" Malaysia bị đình chỉ tham gia mọi hoạt động bóng đá. Ông nói thêm: "Đó là lần đầu tiên chúng tôi (AFC) nhận được thông tin trực tiếp từ FIFA. Sau đó, chúng tôi chờ đợi cuộc điều tra do FIFA tiến hành.

Thông thường, việc điều tra là giữa FAM và FIFA. Sau đó, chúng tôi nhận được thông tin về án phạt đầu tiên dành cho FAM liên quan đến việc sử dụng 7 cầu thủ bị coi là không đủ điều kiện hoặc phạm luật. Vì vậy, chúng tôi chỉ được thông báo sau trận đấu giữa đội Malaysia và Việt Nam".

Tương lai của các cầu thủ nhập tịch 'lậu' Malaysia vẫn mờ mịt Ảnh: Ngọc Linh

Mặc dù vậy, những phát biểu của Tổng thư ký AFC, Windsor Paul John lại nhận được những chỉ trích từ SuperBall.id, một trang thông tin thể thao uy tín tại Indonesia cùng với Bolasport.com.

Trang này cho rằng: "Rất khó hiểu với những gì ông Windsor nói. Trước đây, họ cho rằng không thể khẳng định được bên nào đã nộp đơn tố cáo và đó cũng là giữa FIFA và các liên đoàn thành viên.

Ban đầu, phía Malaysia còn cáo buộc Indonesia cố gắng phá hoại đội tuyển quốc gia của họ (được cho là ganh tị vụ nhập tịch cầu thủ). Tuy nhiên, cáo buộc này không được chứng minh, và FIFA đã thành công trong việc đưa ra bằng chứng về hành vi làm giả có chủ đích của phía bóng đá Malaysia".

"Khi không thể cáo buộc được Indonesia, bây giờ AFC lại đổ lỗi cho Việt Nam trong vụ bê bối nhập tịch của Malaysia. Thật kỳ lạ. Cần nhắc lại, FIFA không chỉ thành công khi đưa ra bằng chứng về hành vi làm giả có chủ đích của phía bóng đá Malaysia, cơ quan bóng đá thế giới cũng đã công bố mọi chi tiết của vụ việc này dài đến 63 trang khi phản hồi và bác bỏ hoàn toàn đơn kháng cáo của FAM trước đây", SuperBall.id nhấn mạnh.

Vụ việc hiện đã được đưa lên CAS và đang chờ phán quyết cuối cùng, dự kiến vào ngày 26.2. Thế nhưng, khi diễn biến của vụ bê bối nhập tịch đáng xấu hổ của bóng đá Malaysia đang đi vào hồi kết với kết cục tệ hại xảy ra là chắc chắn, thì Tổng thư ký AFC đã khơi lại như muốn tổ chức này được giảm nhẹ hình phạt, điều không nhận được sự đồng tình từ nhiều phía, vì vi phạm của bóng đá Malaysia là cực kỳ nghiêm trọng như FIFA từng nêu trong báo cáo của mình, SuperBall.id kết luận.