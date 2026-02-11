Đơn khiếu nại bóng đá Malaysia ‘đến từ Việt Nam’ nhưng không phải VFF: Danh tính vẫn rất bí ẩn!

Chiều 11.2, trên kênh Astro Arena, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Datuk Seri Windsor Paul John, xác nhận FIFA đã mở cuộc điều tra đối với bảy cầu thủ nhập tịch Malaysia ngay sau trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027, diễn ra ngày 10.6.2025 trên sân Bukit Jalil. Trận đấu này kết thúc với chiến thắng 4-0 cho Malaysia.

“Chúng tôi (AFC) được FIFA thông báo vì đây là giải đấu thuộc hệ thống của AFC, liên quan đến vòng loại Asian Cup 2027. Phía Việt Nam đã chính thức gửi đơn phản đối. Chính từ đơn kiện này mà FIFA tiến hành điều tra 7 cầu thủ liên quan”, ông Windsor cho biết. Tổng thư ký AFC cũng nhấn mạnh đây là lần đầu tiên AFC nhận được thông tin trực tiếp từ FIFA trước khi các cầu thủ liên quan bị đình chỉ thi đấu, và AFC chỉ chờ kết quả điều tra theo đúng quy trình.

VFF không liên quan, người gửi vẫn rất bí ẩn

Điểm then chốt nằm ở chỗ, ông Datuk Seri Windsor Paul John không hề khẳng định VFF là bên gửi đơn, mà ông chỉ nhắc đến cụm từ "phía Việt Nam".

Trước đó, thông tin làm rõ nhất về việc VFF không liên quan đến vụ việc đã đến từ phía Malaysia. Theo New Straits Times, tại buổi họp báo ngày 25.10.2025, Nhiếp chính vương – Thái tử bang Johor, ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim, cho biết ông đã trực tiếp hỏi AFC về nguồn gốc đơn khiếu nại.

“AFC nói với tôi rằng đơn khiếu nại không đến từ VFF. Không phải chủ tịch, cũng không phải tổng thư ký VFF. Họ chỉ xác nhận rằng thông tin được gửi từ một người nào đó ở Việt Nam, nhưng không đại diện cho liên đoàn”, ông Tunku Ismail nói rõ.

Bóng đá Malaysia (áo vàng) bị điều tra sau trận thắng đội tuyển Việt Nam ẢNH: NGỌC LINH

Phát biểu này cho thấy một chi tiết quan trọng: yếu tố “Việt Nam” có xuất hiện trong câu chuyện, nhưng hoàn toàn không đồng nghĩa với việc bóng đá Việt Nam hay VFF đứng sau vụ việc. Danh tính người gửi đơn, cho đến nay, vẫn chưa được AFC hay FIFA công bố.

Dù vậy, một số kênh truyền thông Malaysia vẫn suy diễn rằng VFF hoặc bóng đá Việt Nam đã “tác động” để FIFA điều tra hồ sơ nhập tịch của nhóm bảy cầu thủ gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Imanol Machuca, Gabriel Palmero, Facundo Garces và Rodrigo Holgado. Lập luận này bị đánh giá là thiếu cơ sở, bởi FIFA có thẩm quyền tiến hành điều tra độc lập khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, không phụ thuộc vào việc đơn khiếu nại đến từ tổ chức hay cá nhân nào.

Trước Việt Nam, dư luận Malaysia từng đưa ra những cáo buộc tương tự nhắm vào Indonesia, cho rằng Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) và truyền thông nước này “tố cáo” hồ sơ cầu thủ Malaysia. Tuy nhiên, Chủ tịch PSSI Erick Thohir đã phủ nhận. Điều này cho thấy, mỗi khi vụ việc bùng phát, trách nhiệm lại được đẩy về phía một “bên thứ ba”, trong khi nguyên nhân cốt lõi chưa được nhìn nhận đúng mức.

Thực tế, chính Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) mới là bên làm sai trước, khi cung cấp hồ sơ không chính xác hoặc thiếu minh bạch cho FIFA. Nếu các thủ tục nhập tịch được thực hiện đúng quy định ngay từ đầu, FIFA sẽ không có lý do để mở cuộc điều tra, bất kể đơn khiếu nại đến từ đâu.

Người gửi đơn kiện 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia vẫn rất bí ẩn ẢNH: NGỌC LINH

Theo các nguồn tin quốc tế, FIFA tiếp nhận đơn khiếu nại vào ngày 11.6, chỉ một ngày sau chiến thắng 4-0 của Malaysia trước Việt Nam tại Bukit Jalil. Cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng trước khi FIFA ra án phạt. Tuy nhiên, điều đã được làm rõ là: VFF không liên quan đến đơn khiếu nại, còn người gửi đơn – dù được xác nhận “đến từ Việt Nam” – vẫn là một ẩn số, và bóng đá Malaysia buộc phải đối diện với hậu quả từ chính những sai sót của mình.