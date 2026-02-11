Cuộc thi ảnh, video "Tết hạnh phúc" được tổ chức nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của Tết Nguyên đán, ghi lại những khoảnh khắc tết bình dị, ấm áp mà thiêng liêng, giàu ý nghĩa đoàn viên, yêu thương và hy vọng của người Việt trong nước cũng như cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.



"Tết hạnh phúc" dễ tham dự, dễ lan tỏa

Theo ban tổ chức, "Tết hạnh phúc" là sân chơi sáng tạo dành cho công dân Việt Nam và người nước ngoài từ 15 tuổi trở lên, không phân biệt giới tính, nghề nghiệp, đang sinh sống trong nước hoặc ở nước ngoài. Thông qua các tác phẩm ảnh và video, cuộc thi hướng tới phản ánh chân thực đời sống văn hóa, tinh thần của người Việt trong dịp tết: từ không khí đón xuân, phong tục tập quán, sinh hoạt đời thường đến những khoảnh khắc sum vầy của gia đình, cộng đồng...

Tác phẩm "Rực sáng hòa bình - 50 năm Giải phóng miền Nam" của tác giả Đặng Nguyễn Anh Khôi ẢNH: BTC

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên nền tảng số https://happy.vietnam.vn, gồm hai hạng mục dự thi là Ảnh và Video. Các tác phẩm dự thi sẽ được đăng tải công khai trên nền tảng để cộng đồng bình chọn thông qua lượt yêu thích (like) và chia sẻ (share). Kết quả cuộc thi được xác định dựa trên mức độ lan tỏa của tác phẩm, bảo đảm tính minh bạch, công bằng theo thể lệ đã ban hành.

Lan tỏa hình ảnh Việt Nam hạnh phúc qua những khoảnh khắc tết bình dị

Ban tổ chức cho biết, nội dung các tác phẩm cần truyền tải thông điệp tích cực, nhân văn, góp phần khẳng định hình ảnh một Việt Nam bình yên, ấm áp và hạnh phúc. Những khoảnh khắc giản dị nhưng giàu cảm xúc về gia đình, sự sẻ chia, yêu thương và hy vọng trong dịp đầu năm mới được đặc biệt khuyến khích.

Thời gian nhận tác phẩm và bình chọn kéo dài đến hết ngày 10.3.2026. Dự kiến, kết quả cuộc thi sẽ được công bố và trao giải trong quý 2/2026. Các tác phẩm tiêu biểu không chỉ được trao giải, vinh danh mà còn được sử dụng trong các hoạt động truyền thông nhằm quảng bá giá trị văn hóa, con người và hình ảnh đất nước Việt Nam trong khuôn khổ chương trình "Việt Nam hạnh phúc".

Tác phẩm "Sắc xuân bên cửa sổ" của tác giả Nguyễn Mạnh Cường ẢNH: BTC

Về cơ cấu giải thưởng, mỗi hạng mục dự thi (ảnh và video) có các giải thưởng và giá trị giải thưởng gồm: 01 giải nhất: 01 quả bóng Terra, 01 chiếc áo thi đấu Đội tuyển Bóng đá quốc gia Việt Nam (bản player), 01 quả bóng có chữ ký huấn luyện viên (HLV) Kim Sang-sik và đội tuyển; 01 giải nhì: 01 quả bóng có chữ ký HLV Kim Sang-sik và đội tuyển, 01 bộ Suvec Đội tuyển Bóng đá quốc gia Việt Nam; 01 giải ba: 01 quả bóng có chữ ký HLV Kim Sang-sik và đội tuyển, balo thể thao Đội tuyển Bóng đá quốc gia Việt Nam; 02 giải khuyến khích: 01 quả bóng có chữ ký HLV Kim Sang-sik và đội tuyển, áo polo cầu thủ Đội tuyển Bóng đá quốc gia Việt Nam. Các tác phẩm đạt giải sẽ nhận được giải thưởng, giấy chứng nhận và được truyền thông rộng rãi trong khuôn khổ chương trình Việt Nam hạnh phúc.

Thông tin chi tiết về thể lệ, hạng mục dự thi, cách thức tham gia và cơ cấu giải thưởng được đăng tải trên website chính thức của cuộc thi tại https://happy.vietnam.vn.

Tác phẩm "Niềm vui ngày xuân" của tác giả Phạm Quốc Dũng ẢNH: BTC



