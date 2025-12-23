Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch Tin tức - Sự kiện

28 Nghệ nhân Văn hóa Ẩm thực được vinh danh trực tiếp chế biến món ăn đãi thực khách

Lê Nam
Lê Nam
23/12/2025 19:41 GMT+7

Chiều 23.12, tại TP.HCM, Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam (VCCA) đã tổ chức Lễ phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Văn hóa Ẩm thực Việt Nam năm 2025, vinh danh 28 cá nhân tiêu biểu đang trực tiếp hành nghề, gìn giữ và lan tỏa giá trị ẩm thực truyền thống trên khắp cả nước.

Sự kiện có sự tham dự của đại diện các bộ, ngành, hiệp hội chuyên ngành, doanh nghiệp đồng hành cùng đông đảo nghệ nhân và khách mời hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, ẩm thực. Lễ phong tặng được xem là dấu mốc quan trọng trong hành trình xây dựng hệ thống danh hiệu Nghệ nhân Văn hóa Ẩm thực Việt Nam một cách bài bản, lâu dài.

Theo Ban tổ chức, 28 cá nhân được phong tặng năm nay thuộc nhiều cấp danh hiệu khác nhau, gồm 15 Nghệ nhân Văn hóa Ẩm thực, 6 Nghệ nhân Tinh hoa, 3 Nghệ nhân Quốc gia, 2 Nghệ nhân Nhân dân, 1 truy tặng và 1 nghệ nhân ưu tú được nâng hạng tinh hoa. Đây là kết quả của quá trình xét chọn kéo dài nhiều tháng với các tiêu chí khắt khe về tay nghề, tri thức nghề, đóng góp xã hội cũng như vai trò trong việc bảo tồn, truyền dạy và phát huy giá trị văn hóa ẩm thực tại địa phương.

28 Nghệ nhân Văn hóa Ẩm thực được vinh danh trực tiếp chế biến món ăn đãi thực khách- Ảnh 1.

15 cá nhân được phong tặng "Nghệ nhân Văn hóa Ẩm thực Việt Nam"

ẢNH: LÊ NAM

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam cho biết, việc phong tặng danh hiệu không chỉ nhằm ghi nhận nỗ lực cá nhân của các nghệ nhân mà còn khẳng định vị thế của ẩm thực như một di sản văn hóa sống, gắn liền với lịch sử, bản sắc và đời sống cộng đồng. "Ẩm thực Việt Nam không chỉ là món ăn mà còn là câu chuyện về con người, vùng đất và ký ức văn hóa. Các nghệ nhân chính là những người giữ lửa và truyền cảm hứng cho thế hệ sau", ông Kỳ nói.

Ngay sau phần trao danh hiệu, không gian sự kiện nhanh chóng chuyển sang khu vực trải nghiệm ẩm thực. Tại đây, nhiều nghệ nhân đã trực tiếp chế biến và giới thiệu các món ăn gắn với hành trình nghề nghiệp của mình, mang đến cho khách mời cơ hội thưởng thức hương vị truyền thống trong bối cảnh đương đại.

28 Nghệ nhân Văn hóa Ẩm thực được vinh danh trực tiếp chế biến món ăn đãi thực khách- Ảnh 2.
28 Nghệ nhân Văn hóa Ẩm thực được vinh danh trực tiếp chế biến món ăn đãi thực khách- Ảnh 3.
28 Nghệ nhân Văn hóa Ẩm thực được vinh danh trực tiếp chế biến món ăn đãi thực khách- Ảnh 4.
28 Nghệ nhân Văn hóa Ẩm thực được vinh danh trực tiếp chế biến món ăn đãi thực khách- Ảnh 5.
28 Nghệ nhân Văn hóa Ẩm thực được vinh danh trực tiếp chế biến món ăn đãi thực khách- Ảnh 6.

Những món ăn tinh tế, tác phẩm ẩm thực đặc sắc cho các nghệ nhân văn hoá ẩm thực Việt Nam thực hiện

ẢNH: LÊ NAM

Bà Nguyễn Hồ Tiếu Anh, một trong những nghệ nhân được phong tặng danh hiệu "Nghệ nhân Văn hóa Ẩm thực Việt Nam" chia sẻ rằng, việc được nấu ăn và phục vụ thực khách ngay sau lễ vinh danh mang ý nghĩa đặc biệt. "Với người làm nghề bếp, món ăn là cách giao tiếp chân thành nhất. Danh hiệu là niềm tự hào, nhưng được nấu và thấy thực khách thưởng thức mới là niềm hạnh phúc lớn nhất", bà nói.

Thực khách không chỉ thưởng thức món ăn mà còn được nghe các nghệ nhân kể chuyện về nguồn gốc món, cách chọn nguyên liệu cũng như những ký ức gắn với từng hương vị.

28 Nghệ nhân Văn hóa Ẩm thực được vinh danh trực tiếp chế biến món ăn đãi thực khách- Ảnh 7.

Bà Nguyễn Hồ Tiếu Anh, một trong những nghệ nhân được phong tặng danh hiệu "Nghệ nhân Văn hóa Ẩm thực Việt Nam"

ẢNH: LÊ NAM

Ông Lê Văn Khánh, là 1 trong 6 người được phong tặng danh hiệu "Nghệ nhân Tinh hoa Văn hóa Ẩm thực Việt Nam" mang đến món bún chả Hà Nội, đặc sản gắn liền với 33 năm làm nghề của ông. Theo ông Khánh, việc được trao danh hiệu là niềm vinh dự lớn, nhưng điều khiến ông vui hơn cả là được trực tiếp phục vụ thực khách.

"Với tôi giá trị lớn nhất của ẩm thực vẫn nằm ở hương vị và trải nghiệm thực tế. Hôm nay, các nghệ nhân không chỉ đứng nhận danh hiệu mà còn trực tiếp vào bếp, bởi đôi khi nói nhiều không bằng làm. Ẩm thực phải được thể hiện bằng tay nghề, bằng nguyên liệu và bằng sự chỉn chu trong từng công đoạn", ông Khánh chia sẻ.

Từ góc độ ngành du lịch, các chuyên gia cho rằng việc tôn vinh nghệ nhân gắn với hoạt động trình diễn, chế biến và thưởng thức món ăn là hướng đi phù hợp trong bối cảnh du khách ngày càng quan tâm đến các giá trị văn hóa bản địa. Ẩm thực, khi được kể bằng câu chuyện và trải nghiệm trực tiếp, có khả năng trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, góp phần nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại sự kiện chiều 23.12:

28 Nghệ nhân Văn hóa Ẩm thực được vinh danh trực tiếp chế biến món ăn đãi thực khách- Ảnh 8.

Ngay sau lễ trao danh hiệu, các nghệ nhân văn hóa ẩm thực trực tiếp xắn tay áo vào bếp, chế biến và phục vụ món ăn cho thực khách TP.HCM, tạo nên không gian ẩm thực sống động bên ngoài khuôn khổ vinh danh

ẢNH: LÊ NAM

28 Nghệ nhân Văn hóa Ẩm thực được vinh danh trực tiếp chế biến món ăn đãi thực khách- Ảnh 9.

Gian hàng phở Vân Cù (Nam Định) thu hút sự chú ý với không gian bày biện mang đậm dấu ấn làng nghề, từ bánh phở, thịt bò đến các nguyên liệu đặc trưng

ẢNH: LÊ NAM

28 Nghệ nhân Văn hóa Ẩm thực được vinh danh trực tiếp chế biến món ăn đãi thực khách- Ảnh 10.

Món bánh xèo tôm nhảy, bánh dưa hường tôm thịt của nghệ nhân Tạ Thị Kim Oanh gây ấn tượng với vỏ bánh giòn, thơm, tôm ngọt chắc thịt

ẢNH: LÊ NAM

28 Nghệ nhân Văn hóa Ẩm thực được vinh danh trực tiếp chế biến món ăn đãi thực khách- Ảnh 11.

Ông Lê Văn Khánh, được phong tặng danh hiệu "Nghệ nhân Tinh hoa Văn hóa Ẩm thực Việt Nam" tất bật lấy bún thịt nướng, bún chả đãi thực khách

ẢNH: LÊ NAM

28 Nghệ nhân Văn hóa Ẩm thực được vinh danh trực tiếp chế biến món ăn đãi thực khách- Ảnh 12.

Một món ăn trình diễn được tạo hình cầu kỳ, kết hợp kỹ thuật chế biến và yếu tố mỹ thuật, giúp ẩm thực Việt được nâng tầm

ẢNH: LÊ NAM

