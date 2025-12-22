TP.HCM chính thức áp dụng cơ đặc thù cho du lịch MICE

Ngày 10.12.2025, Hội đồng nhân dân TP.HCM đã thông qua Nghị quyết số 62/2025/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ thu hút các đoàn khách du lịch đến TP.HCM tham dự hội nghị, hội thảo, triển lãm kết hợp tham quan du lịch. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 20.12.2025 và được triển khai đến hết ngày 31.12.2030.

Theo Nghị quyết, chính sách hỗ trợ MICE của TP.HCM được thiết kế có trọng tâm, không dàn trải nguồn lực. Đối tượng thụ hưởng là các đoàn khách MICE có quy mô từ 100 người trở lên, thời gian lưu trú tối thiểu 3 đêm và có chương trình tham quan ít nhất 2 ngày tại TP.HCM. Cách tiếp cận này nhằm bảo đảm gia tăng chi tiêu của du khách, lan tỏa lợi ích kinh tế cho nhiều ngành dịch vụ và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách.

Đoàn càng đông, quy mô sự kiện càng lớn thì mức hỗ trợ càng cao ẢNH: LN

Cơ chế hỗ trợ được xây dựng theo nguyên tắc lũy tiến. Quy mô đoàn càng lớn, mức hỗ trợ càng cao, qua đó khuyến khích thu hút các hội nghị, hội thảo, triển lãm quốc tế có tầm vóc. Cụ thể, các đoàn khách MICE đủ điều kiện sẽ được xem xét hỗ trợ một phần chi phí vé vào cổng các điểm tham quan du lịch với mức tối đa 25%, không quá 20 triệu đồng mỗi đoàn. Bên cạnh đó, chi phí thuê hội trường, phòng họp tại các trung tâm hội nghị hoặc cơ sở lưu trú du lịch cũng được hỗ trợ, mức cao nhất lên đến 30% đối với các đoàn có quy mô lớn.

Ngoài các chi phí trực tiếp phục vụ hội nghị, chính sách còn hỗ trợ chi phí tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng, ưu tiên các loại hình nghệ thuật truyền thống Việt Nam. Các đoàn khách MICE cũng được tặng quà lưu niệm khi đón tiếp, ưu tiên sản phẩm OCOP và các sản phẩm đạt giải tại Hội thi Thiết kế quà tặng lưu niệm du lịch TP.HCM. Việc tích hợp nhiều nội dung hỗ trợ không chỉ giúp nâng cao trải nghiệm của du khách MICE mà còn góp phần quảng bá giá trị văn hóa, hình ảnh và bản sắc của TP.HCM.

Phát biểu về ý nghĩa của chính sách, ông Phạm Huy Bình - Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM nhấn mạnh đây là chính sách đặc thù, lần đầu tiên trong cả nước được xây dựng. Chính sách thể hiện tinh thần tiên phong và quyết tâm của TP.HCM trong việc tạo ra một cơ chế đủ mạnh, đủ ổn định để thu hút các sự kiện, hội nghị quốc tế quy mô lớn, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ và uy tín điểm đến.

Lãnh đạo Sở Du lịch TP.HCM khẳng định, trong thời gian tới, Sở sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp để triển khai chính sách một cách đồng bộ, hiệu quả. Công tác truyền thông và xúc tiến cũng sẽ được đẩy mạnh nhằm đưa chính sách nhanh chóng đi vào thực tiễn, tạo thuận lợi cho các đơn vị tổ chức sự kiện và doanh nghiệp du lịch.

Lần đầu tiên TP.HCM ban hành chính sách đặc thù cho du lịch MICE

TP.HCM hiện được xem là một trong những điểm đến MICE hàng đầu của Việt Nam nhờ lợi thế là trung tâm kinh tế, tài chính và thương mại lớn nhất cả nước. Thành phố sở hữu hệ thống hạ tầng hội nghị, triển lãm hiện đại, mạng lưới khách sạn 4-5 sao quy mô lớn cùng đội ngũ tổ chức sự kiện chuyên nghiệp, có khả năng đáp ứng linh hoạt các yêu cầu khắt khe của khách MICE quốc tế.

Uy tín của TP.HCM trên thị trường MICE quốc tế cũng đã được khẳng định khi liên tiếp được World MICE Awards vinh danh là "Điểm đến MICE tốt nhất châu Á" trong các năm 2020, 2021, 2022, 2023 và 2024. Trên nền tảng đó, việc ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ du lịch MICE được kỳ vọng sẽ tạo cú hích mới giúp TP.HCM thu hút thêm nhiều sự kiện tầm cỡ, qua đó nâng cao hình ảnh và vị thế của thành phố trong giai đoạn phát triển mới.