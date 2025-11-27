Lễ hội sông nước TP.HCM lần 3 dời sang năm 2026

Theo công văn gửi các sở, ngành và đơn vị liên quan, quyết định dời thời điểm tổ chức được đưa ra sau khi Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP.HCM xem xét các điều kiện thực tế để bảo đảm công tác chuẩn bị và vận hành đạt hiệu quả cao nhất.

Sở Du lịch cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu thời gian tổ chức mới và thông tin ngay khi được UBND TP chấp thuận, nhằm giúp các đơn vị chủ động phối hợp trong thời gian tới.

Dời lịch tổ chức Lễ hội sông nước TP.HCM lần thứ 3 ẢNH: TNO

Trước đó, Lễ hội sông nước TP.HCM lần 3 được công bố sẽ diễn ra từ 29.11 đến 31.12.2025, kéo dài hơn một tháng với hàng loạt hoạt động văn hóa du lịch đặc sắc dọc sông Sài Gòn, kênh rạch và các bến cảng. Điểm nhấn dự kiến là "Signature Show - Nhịp cầu xuyên không", một chương trình thực cảnh kết hợp âm nhạc, vũ đạo, xiếc và công nghệ trình diễn hiện đại. Lễ hội còn có không gian "trên bến dưới thuyền", carnival đường phố, nghệ thuật ánh sáng, đua thuyền, lễ hội ẩm thực và chuỗi sự kiện kích cầu du lịch đường thủy, hướng đến quảng bá hình ảnh đô thị sông nước, kết nối TP.HCM với các địa phương lân cận.

Việc tạm hoãn sang 2026 được đánh giá là cần thiết nhằm đảm bảo tiến độ chuẩn bị về hạ tầng, nhân lực, kết nối hoạt động cộng đồng và các chương trình trải nghiệm đi kèm.