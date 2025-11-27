'Cha đẻ' câu lạc bộ trao đổi nghỉ dưỡng cao cấp toàn cầu tìm gì ở Việt Nam?

Chiều 26.11 tại TP.HCM, ông Wade Shealey, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch ThirdHome- cộng đồng trao đổi kỳ nghỉ (vacation exchange club) dành cho những người sở hữu bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp tại nhiều nơi trên thế giới như Maldives, Phuket, Miami hay Tuscany... đã có buổi gặp gỡ truyền thông Việt Nam.

Ông Wade Shealey - nhà sáng lập kiêm Chủ tịch ThirdHome hào hứng khi lần đầu tới TP.HCM ẢNH: LÊ NAM

"Chúng tôi đến Việt Nam và nhìn thấy một thị trường tăng trưởng quá nhanh, cả về nhu cầu lẫn chất lượng sản phẩm. Việt Nam hiện nằm trong nhóm các điểm đến phát triển nhanh nhất thế giới về second home, nghỉ dưỡng biển, wellness (du lịch chữa lành) và mô hình lưu trú hạng sang", ông Wade Shealey nhận xét.

Theo ông Wade Shealey, các khu vực đang được quan tâm nhất bao gồm Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang và Bình Thuận. Đây là những nơi có quỹ căn second home chất lượng cao, vị trí đẹp và hứa hẹn sự phát triển bền vững. Hệ thống ThirdHome tại Mexico đang vận hành hơn 7.000 căn second home hạng sang. Vì vậy, ông kỳ vọng khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam hoàn toàn có thể đạt tốc độ tăng trưởng tương tự, thậm chí vượt lên trong tương lai.

Câu lạc bộ trao đổi nghỉ dưỡng cao cấp ThirdHome lần đầu tiên ra mắt tại Việt Nam ẢNH: BTC

Theo đại diện ThirdHome, du khách hạng sang đến Việt Nam có xu hướng chọn những trải nghiệm mà họ không thể tìm thấy ở châu Âu hay Mỹ. Một căn villa tách biệt ở đảo nhỏ, một ngôi nhà có sân vườn nhìn thẳng ra biển hay phong cách sống wellness bên suối khoáng đều được đánh giá là "độc đáo".

Một ví dụ điển hình là biệt thự trên đảo nhỏ ở Côn Đảo có mặt trong hệ thống ThirdHome. Đối với người châu Âu, đó là trải nghiệm hiếm có. Họ sẵn sàng bay thêm vài giờ để được tận hưởng cảm giác tuyệt đối riêng tư mà không nơi nào khác mang lại.

Ông Wade Shealey cho biết, câu lạc bộ được thành lập năm 2010 từ câu hỏi rất đơn giản nhưng đầy tính chiến lược: "Làm sao để chủ sở hữu second home (ngôi nhà thứ 2) tối ưu hóa khoản đầu tư của họ". Ông nhận ra rằng hàng triệu biệt thự nghỉ dưỡng trên thế giới bị bỏ trống trong nhiều tháng mỗi năm. Từ đó, ông xây dựng một nền tảng cho phép các chủ biệt thự trao đổi kỳ nghỉ với nhau thông qua hệ thống điểm, giúp họ tận dụng "thời gian rảnh" của tài sản để trải nghiệm hàng nghìn ngôi nhà khác trên toàn cầu.