‘Khối nghỉ hưu’ thường thích đi chơi đâu ở Việt Nam?

Khi nhắc đến thế hệ Baby Boomers - những người sinh ra từ năm 1946 đến 1964 không ít người mặc định đây là độ tuổi cần "sống chậm lại". Nhưng theo khảo sát mới nhất từ Booking.com về xu hướng du lịch năm 2025, khối du khách "nghỉ hưu" ở Việt Nam đang định nghĩa lại hoàn toàn quan niệm ấy. Có đến 50% khách Baby Boomer Việt quan tâm đến các hoạt động thể chất như… cưỡi ngựa, 37% sẵn sàng chi tiền cho một chuyến đi để đời, thay vì tích góp để lại tài sản thừa kế.

Vậy họ đang đi đâu, làm gì, và muốn tận hưởng tuổi già theo cách nào?

Khi tuổi già không còn là giới hạn

Dù không còn ở độ tuổi sung sức nhất, nhưng nhiều du khách lớn tuổi cho biết họ lại cảm thấy nhiều động lực hơn bao giờ hết để sống trọn vẹn từng ngày. Câu chuyện không còn xoay quanh chuyện "nghỉ hưu xong thì về quê sống bình lặng", mà là tận dụng khoảng thời gian quý giá này để làm những điều bản thân từng mơ ước nhưng chưa thực hiện.

Và Việt Nam với cảnh quan đa dạng từ núi cao, biển xanh đến sông nước miệt vườn trở thành nơi lý tưởng để thế hệ này bắt đầu hành trình khám phá.

Bà Trần Bích Nga (69 tuổi, ngụ TP.HCM) luôn duy trì lối sống vui khỏe, thường xuyên nhảy múa thể thao và đi du lịch ẢNH: NVCC

Đối với những người muốn thử cảm giác "giang rộng đôi cánh" đúng nghĩa, dù lượn tại Yên Bái hay dù bay ở Nha Trang là lựa chọn lý tưởng. Không chỉ thỏa mãn tinh thần phiêu lưu, những trải nghiệm này còn đem đến sự thăng hoa về cảm xúc: từ cảm giác lơ lửng giữa trời cao cho đến khoảnh khắc chạm đất đầy phấn khích.

Nếu như Yên Bái nổi bật với bức tranh tuyệt mỹ của ruộng bậc thang mùa lúa chín, thì Nha Trang mê hoặc bởi màu xanh ngọc bích của biển cả. Dù là lần đầu thử cảm giác mạnh, khách hàng cao tuổi vẫn có thể yên tâm bởi các dịch vụ đều có hướng dẫn viên chuyên nghiệp đồng hành.

Với những người không chuộng độ cao hay tốc độ, nhưng vẫn thích phiêu lưu nhẹ nhàng, hành trình khám phá Bến Tre bằng thuyền và xe máy là một trải nghiệm thú vị. Cưỡi xe máy qua những con đường rợp bóng dừa, dừng lại nếm trái cây vườn, rồi lênh đênh trên ghe nhỏ men theo sông nước hiền hòa, tất cả khiến du khách Baby Boomer cảm thấy như sống lại một phần ký ức tuổi thơ.

Chuyến đi này không hẳn ồn ào hay thử thách thể lực, nhưng lại là sự "chạm" nhẹ nhàng đến tâm hồn. Điều mà nhiều người tìm kiếm sau cả một đời bôn ba.

Trượt cát, chèo kayak, cắm trại: ai nói chỉ giới trẻ mới làm?

Ở đồi cát Quang Phú (Quảng Bình), hoạt động trượt cát vốn thường thấy trong các video của giới trẻ, lại thu hút không ít người ở độ tuổi nghỉ hưu. Với địa hình không quá hiểm trở, trải nghiệm này vừa vui, vừa đủ "kích thích" để khiến trái tim người lớn tuổi đập nhanh hơn một chút, nhưng vẫn an toàn.

Tương tự, ở Phú Quốc, những hoạt động như chèo kayak, đi bộ dưới đáy biển, hoặc ngắm san hô đang trở thành lựa chọn yêu thích cho những người mong muốn "chạm vào đại dương" một cách gần gũi và an toàn nhất. Nhịp chèo nhẹ nhàng, làn nước trong vắt, những bãi cát trắng mịn... tạo nên một khung cảnh lý tưởng để tìm lại sự cân bằng giữa thân - tâm - trí.

Còn nếu muốn "phượt" mà không cần vác ba lô nặng nề, những khu glamping ở hồ Trị An (Đồng Nai) là điểm đến đáng để cân nhắc. Vừa đủ tiện nghi, vừa đủ hoang dã, nơi đây mang đến trải nghiệm "đi trốn" giữa thiên nhiên mà vẫn giữ được sự thoải mái, phù hợp cho nhiều độ tuổi. Khi đêm xuống, cả khung trời đầy sao như một lời mời gọi sống chậm lại, ngắm nhìn vũ trụ và chính mình.

Bà Nguyễn Thị Huệ (67 tuổi, phường Tân Hưng, TP.HCM) rất thích đi du lịch cùng bạn bè ẢNH: NVCC

Cuộc sống hậu nghỉ hưu không còn bị bó buộc trong những khu nghỉ dưỡng yên tĩnh hay các tour du lịch an toàn "dành cho người già". Những người thuộc thế hệ Baby Boomers ngày nay đang chủ động lựa chọn phong cách du lịch cho riêng mình, từ những cú nhảy dù trên biển đến hành trình sông nước miệt vườn.

Họ không ngại thử những điều mới mẻ, không ngại bước ra khỏi vùng an toàn và đặc biệt, không để tuổi tác ngăn cản đam mê khám phá. Dù là trượt cát ở Quảng Bình hay chèo kayak ở Phú Quốc, điều đáng quý nhất là họ sống trọn từng khoảnh khắc, đúng nghĩa của một cuộc nghỉ hưu đáng mơ ước.

"Tôi từng nghĩ tuổi 60 là lúc ngồi nhà chăm cháu. Nhưng giờ tôi chỉ muốn dành thời gian để đi, để trải nghiệm. Sống là phải tận hưởng, trước khi cơ thể nói lời tạm biệt với sức khỏe", bác Huệ (67 tuổi, phường Tân Hưng, TP.HCM) chia sẻ sau khi trở về từ chuyến đi Lâm Đồng.