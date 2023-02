YouTuber Gen Z đặt mục tiêu 'nghỉ hưu' năm 30 tuổi

Gặp Thành Công, 24 tuổi trong những ngày cuối cùng tận hưởng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tại TP.HCM trước khi trở lại Mỹ học tập và làm việc, chàng trai cho thấy nguồn năng lượng mạnh mẽ ở một người trẻ đam mê ngành tài chính, cậu có thể ngồi cả ngày để nói về… tiền.







Thành công tự tin chia sẻ mong muốn sẽ 'nghỉ hưu' ở tuổi 30, hay nói cách khác, năm 30 tuổi, Công sẽ đạt tự do tài chính mà không cần phải phụ thuộc nhiều vào công việc đang làm. Lý do vì sao Công lại muốn như vậy?

"Mình nghĩ rằng mình còn trẻ, mình vẫn còn thời gian cày cuốc, dồn tuổi trẻ để làm việc bây giờ và mình muốn năm 30 tuổi mình sẽ làm được việc mình yêu thích, nhưng đến bây giờ tuy mình cày cuốc như vậy nhưng mình vẫn làm công việc mình yêu thích nên mình nghĩ là khá là thú vị.

Thành Công về Việt Nam dự đám cưới chị gái và tranh thủ ăn tết Việt Lê Nam

Để đạt được mục tiêu đó mình vẫn kiên trì đầu tư đều đặn, mình đang đầu tư rất nhiều. Bật mí cho những bạn nào đang theo dõi mình thì từ năm 2022 đến giờ, khi thị trường chứng khoán Việt Nam lao đao, mình vẫn chưa bán một mã cổ phiếu nào, mình chỉ mua thêm thôi", Công nói.

Lý giải về khái niệm tự do tài chính, chàng YouTube phân tích: "Mức cơ bản nhất của tự do tài chính là bạn không còn phụ thuộc quá nhiều vào thu nhập chính của bạn nữa. Đến lúc đó bạn có thể nghỉ công việc chính của bạn và bạn không bị sợ bữa ăn ngày mai bạn kiếm thế nào". Theo Công, tự do tài chính không phải là ra ngoài tiêu tiền thoải mái, không đi làm từ giờ tới cuối đời mà cho ở đây, tự do tài chính là cho phép mình có nhiều lựa chọn hơn, đặc biệt là trong công việc chính hàng ngày của mình.

Thành Công đặt mục tiêu tự do tài chính năm 30 tuổi NVCC

Vậy thì kiếm bao nhiêu tiền là đủ để tự do tài chính? Có hẳn một công thức để bạn tính ra được số tiền này, giúp bạn tự do tài chính – Công chia sẻ.

"Các bạn có thể xài con số trong quy luật 4%. Nói sơ qua thôi 1 năm chi tiêu của bạn nhân với 25. Bạn thích an toàn hay thích mạo hiểm, bạn có thể nhân con số đó từ 20-35, bạn sẽ tìm ra được con số tự do tài chính của bạn.

"Mỗi người có thể đạt được tự do tài chính nếu biết cách lập kế hoạch đầu tư cụ thể" Lê Nam

Ví dụ hiện tại 1 tháng mình chi tiêu ở Việt Nam cỡ 10 triệu, một năm cỡ 120 triệu thì lấy 120x25 mình sẽ có khoảng 3 tỉ. Như vậy, bạn chỉ cần đầu tư số tiền 3 tỉ là bạn có thể tự do tài chính mà không cần phụ thuộc và thu nhập chính công việc của bạn nữa. Áp dụng như nào? Mỗi năm bạn sẽ rút ra 4% từ số tiền đầu tư này để sử dụng, số tiền còn lại sẽ dùng vào việc bạn thích. Có thể thu nhập sẽ không còn cao nữa nhưng bạn sẽ không còn quá lo lắng về chi tiêu của mình".

Công cho biết, đây là một công thức được nghiên cứu bởi một nhà kinh tế học bên Mỹ, họ sử dụng dữ liệu lịch sử, thị trường tài chính hơn 50 năm ở Mỹ để tìm ra được công thức chung như vậy.

Hiện tại Công đang làm việc cho một quỹ đầu tư ở Mỹ, công việc này đem lại nguồn thu nhập khá lớn cho anh chàng.

Thứ hai là làm kênh YouTube, với hơn 350.000 người đăng ký, các video phân tích về khái nghiệm tài chính, quản lý chi tiêu, thị trường của Công luôn đón nhận được hàng trăm nghìn lượt xem - nền tảng này cũng đem lại nguồn thu nhập đều đặn hàng tháng.

Thành Công sở hữu kênh YouTube về tài chính có hơn 350 nghìn người theo dõi NVCC

Thứ ba, cậu cũng đang tham gia vào dự án khởi nghiệp với website phân tích cổ phiếu. Không chỉ có thu nhập, công việc này cũng tạo hứng thú cho Công rất nhiều. Thứ tư, anh chàng dành một phần tiền để đầu tư.

Cuối cùng là Công có các giao dịch hàng ngày trong lĩnh vực chứng khoán. "Công việc hàng ngày của mình bên cạnh việc học hành làm việc thì mình cũng có khoản tài khoản nhỏ để giao dịch hàng ngày để lấy kinh nghiệm trong thị trường này. Tuy không có quá nhiều nhưng nó giúp mình luôn luôn tỉnh táo trong thị trường và tiếp thu kiến thức một cách chủ động hơn", Công chia sẻ.

Gen Z có niềm đam mê lớn đối với ngành tài chính Lê Nam

Để quản lý chi tiêu, Công theo dõi chi tiết số tiền về túi mình sẽ đi đâu trong suốt 5 năm qua.

"Khi vào đầu tháng hay cuối tháng, mình có một dòng tiền lớn về từ các thu nhập của mình thì mình sẽ trích ra những khoản ngân sách, đi vào những khoản đó trước như là chi tiêu bắt buộc, như tiền nhà, tiền điện, ăn uống của mình sẽ có ngân sách riêng. Phần tiền còn lại thì mình sẽ trích ra để dự phòng bản thân và phần tiền còn lại mình đầu tư cho mục tiêu tài chính của mình. Hiện tại mình đang sống rất thoải mái với dòng tiền đó đủ để chi trả cho cuộc sống hàng ngày của mình, còn dư một tí xíu để đầu tư".

Cuộc sống bên Mỹ của chàng du học sinh vô cùng bận rộn. Anh cố gắng hoàn thành công việc chính và học tập từ thứ 2 đến thứ 6, và dành cả cuối tuần để làm YouTube. "Bản thân hiện tại mình đang làm từ A-Z luôn, từ quản lý, vừa quay video, tự edit video, tự đăng hết luôn nên lịch khá bận, nên bạn nào muốn làm việc cho mình thì có thể nhắn tin", Công nhắn nhủ.

Công qua Mỹ từ năm lớp 12, sau đó nhận được học bổng để học lên Đại học ngành Logistics. Sau khi tốt nghiệp và đi làm nửa năm, cậu nhận ra tài chính mới là đam mê thật sự. Hiện tại, Công đang quay lại học tiếp bằng thạc sĩ của mình trong ngành tài chính. Mục tiêu lớn nhất trong năm 2023 của Công là có bằng CFA - một trong những bằng tài chính khó nhất thế giới.

9X tốt nghiệp xuất sắc ngành ngành logistics và đang nỗ lực lấy bằng thạc sĩ tài chính tại Mỹ NVCC

Về kênh YouTube cá nhân, cậu bắt đầu sản xuất và đăng tải video từ năm 2019. Một năm đầu tiên, cậu đăng video hàng tuần, không bỏ bất cứ tuần nào khi chỉ có hơn 100 đăng kí theo dõi. Theo Công, khoảng thời gian đó giúp cậu rèn luyện tính cần cù và không bỏ cuộc, đồng thời luôn cải tiến bản thân để có thể tiếp tục đưa ra những giá trị cho xã hội. "Mình không thể bắt xã hội đi theo mình mà mình phải hòa nhập để phát triển, mình nghĩ đó là bài học lớn nhất khi mình làm YouTube", Công cho hay.

Đến nay, kênh YouTube của Công được nhiều bạn trẻ đón nhận và đánh giá, đây là một kênh nói về tài chính dễ hiểu, dễ áp dụng và thân thiện nhất với người trẻ.

Quay trở lại câu chuyện 'nghỉ hưu' năm 30 tuổi, nhiều người có thể không tự tin khi đặt ra mục tiêu này, hoặc có thể đánh giá đây là một mong muốn viển vông, Công không nghĩ như vậy: "Mình nghĩ một trong những lý do người ta nghĩ rằng kế hoạch không đạt được vì không có kế hoạch cụ thể. Khi mình lên kế hoạch đầu tư 5-10 năm tới của mình, mình nghĩ rằng nó hoàn toàn thực tế và có thể đạt được với khả năng của mình. Khi bạn có một cái cụ thể và thực tế rồi thì việc cuối cùng bạn làm là tuần thủ, kiên trì làm theo mục tiêu đó mà thôi".