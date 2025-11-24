Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Vì sao khách Việt Nam đi Nhật Bản tăng vọt?

Lê Nam
Lê Nam
24/11/2025 17:28 GMT+7

Khách Việt Nam đến Nhật Bản trong tháng 10.2025 đạt hơn 53.000 lượt, tăng 4,4% so với cùng kỳ và lập kỷ lục cao nhất từng ghi nhận trong tháng 10, theo báo cáo của Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO).

Tháng 10 là thời điểm mở đầu mùa lá đỏ - một trong những mùa cao điểm được du khách toàn cầu ưa chuộng tại Nhật Bản. Theo báo cáo mới công bố của JNTO, lượng khách quốc tế đến Nhật trong tháng này đạt hơn 3,89 triệu lượt, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức cao nhất từng ghi nhận cho tháng 10. Trong đó, thị trường Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định.

Vì sao khách Việt Nam đi Nhật Bản tăng vọt?- Ảnh 1.

53.200 lượt khách Việt Nam tới Nhật Bản trong tháng 10

ẢNH: JNTO

Riêng khách Việt Nam đến Nhật Bản tháng 10.2025 đạt 53.200 lượt, tăng 4,4% so với tháng 10.2024. Đây là mức cao nhất của thị trường Việt Nam trong tháng 10, bất chấp bối cảnh nhu cầu du lịch quốc tế của người Việt có phần chững lại.

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2025, tổng lượng khách Việt Nam đến Nhật đạt 583.000 lượt, tăng gần 10% so với cùng kỳ 2024. Việt Nam tiếp tục đứng trong nhóm thị trường Đông Nam Á có mức tăng trưởng tốt, bên cạnh Indonesia, Malaysia và Philippines.

Vì sao khách Việt Nam đi Nhật Bản tăng vọt?- Ảnh 2.

Hàng không tăng chuyến, đường bay mới thúc đẩy nhu cầu

ẢNH: CTV

Yếu tố quan trọng giúp thị trường Việt Nam tăng trưởng trong tháng 10 là mở rộng năng lực vận tải hàng không giữa hai nước. Từ đầu tháng, nhiều đường bay mới hoặc tăng tần suất được triển khai, gồm Hà Nội - Hiroshima; Hà Nội - Chubu; TP.HCM - Izumo (charter); Hà Nội - Fukushima (charter).

JNTO cũng lưu ý, thị trường Việt Nam gồm tỷ lệ lớn khách đi học, thực tập sinh kỹ năng và lao động ngắn hạn. Do đó, số liệu thống kê không chỉ phản ánh khách đi du lịch thuần túy mà còn bao gồm nhóm khách dài hạn quay trở lại Nhật Bản trong chu kỳ đào tạo, làm việc.

Vì sao khách Việt Nam đi Nhật Bản tăng vọt?- Ảnh 3.

Khung cảnh đoàn tàu đưa du khách đi xuyên qua khu rừng bách vàng rực rỡ Akasawa ở tỉnh Nagono khiến ai cũng phải nao lòng và ngắm nhìn vẻ đẹp dịu dàng của mùa thu nơi đây

Ngoài yếu tố hàng không, đồng yen tiếp tục ở mức thấp trong năm 2025 cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhu cầu đến Nhật Bản tăng mạnh. Việc chi tiêu cho lưu trú, ăn uống, mua sắm và các dịch vụ du lịch trở nên "dễ chịu" hơn khiến Nhật Bản duy trì sức hút lớn với du khách châu Á.

Trong tháng 10, Nhật Bản ghi nhận mức tăng trưởng mạnh từ nhiều thị trường chủ lực như Mỹ, Canada, Pháp, Đức, Tây Ban Nha… Riêng thị trường Đông Á, Hàn Quốc và Đài Loan đều lập kỷ lục tháng 10, trong khi Trung Quốc tăng hơn 22%.

Tháng 11 và 12 là thời điểm Nhật Bản bước vào giai đoạn cao điểm cuối năm. Nhiều sự kiện mùa đông, lễ hội ánh sáng và lịch trình mua sắm cuối mùa dự báo sẽ tiếp tục hút khách quốc tế, trong đó có Việt Nam.

JNTO Việt Nam thay đổi Phó trưởng đại diện từ ngày 1.11.2025

Sau hơn 4 năm làm việc tại JNTO Việt Nam, ông Uchida Shusuke đã kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 31.10.2025. Trong giai đoạn đầy thách thức của Covid-19, ông đã đồng hành cùng các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và cơ quan liên quan tại Việt Nam, góp phần vào sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch Nhật Bản tại thị trường Việt Nam trong 3 năm gần đây.

Từ ngày 1.11.2025, vị trí Phó trưởng đại diện JNTO Việt Nam được tiếp quản bởi bà Hironiwa Saho, người có nhiều kinh nghiệm tại sân bay quốc tế Narita. Với hiểu biết sâu về ngành du lịch Nhật Bản và dữ liệu khách quốc tế qua một trong những cửa ngõ lớn nhất của Nhật, bà kỳ vọng sẽ đóng góp vào sự phát triển hơn nữa của thị trường Việt Nam.

