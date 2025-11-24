Vì sao khách Việt Nam đi Nhật Bản tăng vọt?

Tháng 10 là thời điểm mở đầu mùa lá đỏ - một trong những mùa cao điểm được du khách toàn cầu ưa chuộng tại Nhật Bản. Theo báo cáo mới công bố của JNTO, lượng khách quốc tế đến Nhật trong tháng này đạt hơn 3,89 triệu lượt, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức cao nhất từng ghi nhận cho tháng 10. Trong đó, thị trường Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định.

53.200 lượt khách Việt Nam tới Nhật Bản trong tháng 10 ẢNH: JNTO

Riêng khách Việt Nam đến Nhật Bản tháng 10.2025 đạt 53.200 lượt, tăng 4,4% so với tháng 10.2024. Đây là mức cao nhất của thị trường Việt Nam trong tháng 10, bất chấp bối cảnh nhu cầu du lịch quốc tế của người Việt có phần chững lại.

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2025, tổng lượng khách Việt Nam đến Nhật đạt 583.000 lượt, tăng gần 10% so với cùng kỳ 2024. Việt Nam tiếp tục đứng trong nhóm thị trường Đông Nam Á có mức tăng trưởng tốt, bên cạnh Indonesia, Malaysia và Philippines.

Hàng không tăng chuyến, đường bay mới thúc đẩy nhu cầu ẢNH: CTV

Yếu tố quan trọng giúp thị trường Việt Nam tăng trưởng trong tháng 10 là mở rộng năng lực vận tải hàng không giữa hai nước. Từ đầu tháng, nhiều đường bay mới hoặc tăng tần suất được triển khai, gồm Hà Nội - Hiroshima; Hà Nội - Chubu; TP.HCM - Izumo (charter); Hà Nội - Fukushima (charter).

JNTO cũng lưu ý, thị trường Việt Nam gồm tỷ lệ lớn khách đi học, thực tập sinh kỹ năng và lao động ngắn hạn. Do đó, số liệu thống kê không chỉ phản ánh khách đi du lịch thuần túy mà còn bao gồm nhóm khách dài hạn quay trở lại Nhật Bản trong chu kỳ đào tạo, làm việc.

Khung cảnh đoàn tàu đưa du khách đi xuyên qua khu rừng bách vàng rực rỡ Akasawa ở tỉnh Nagono khiến ai cũng phải nao lòng và ngắm nhìn vẻ đẹp dịu dàng của mùa thu nơi đây

Ngoài yếu tố hàng không, đồng yen tiếp tục ở mức thấp trong năm 2025 cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhu cầu đến Nhật Bản tăng mạnh. Việc chi tiêu cho lưu trú, ăn uống, mua sắm và các dịch vụ du lịch trở nên "dễ chịu" hơn khiến Nhật Bản duy trì sức hút lớn với du khách châu Á.

Trong tháng 10, Nhật Bản ghi nhận mức tăng trưởng mạnh từ nhiều thị trường chủ lực như Mỹ, Canada, Pháp, Đức, Tây Ban Nha… Riêng thị trường Đông Á, Hàn Quốc và Đài Loan đều lập kỷ lục tháng 10, trong khi Trung Quốc tăng hơn 22%.

Tháng 11 và 12 là thời điểm Nhật Bản bước vào giai đoạn cao điểm cuối năm. Nhiều sự kiện mùa đông, lễ hội ánh sáng và lịch trình mua sắm cuối mùa dự báo sẽ tiếp tục hút khách quốc tế, trong đó có Việt Nam.