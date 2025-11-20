Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Du lịch TP.HCM thu 233.000 tỉ đồng trong 11 tháng

Phương Nam
Phương Nam
20/11/2025 11:43 GMT+7

Trong 11 tháng năm 2025, TP.HCM đón 7,37 triệu lượt khách quốc tế và 37,28 triệu lượt khách nội địa, mang về 233.566 tỉ đồng doanh thu, tương đương 80,5% kế hoạch năm.

Trong 11 tháng năm 2025, du lịch TP.HCM đạt mức doanh thu 233.566 tỉ đồng, tương đương 80,5% kế hoạch năm, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu của ngành du lịch cả nước.

Du lịch TP.HCM thu 233.000 tỉ đồng trong 11 tháng - Ảnh 1.

TP.HCM đón hơn 7 triệu lượt khách quốc tế trong 11 tháng

ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo báo cáo tháng 11.2025, TP.HCM đón 780.000 lượt khách quốc tế. Tính chung 11 tháng, lượng khách quốc tế đạt 7,37 triệu lượt, bằng 73,79% mục tiêu phấn đấu năm 2025. Khách nội địa tiếp tục là thị trường chủ lực với 4,2 triệu lượt trong tháng 11, nâng tổng số khách nội địa lên 37,28 triệu lượt. Đây là mức tăng đáng chú ý trong bối cảnh nhiều sản phẩm du lịch mới của thành phố liên tục được làm mới và mở rộng.

Cùng với sự tăng trưởng về khách, các chương trình định hướng và phát triển sản phẩm du lịch cũng được triển khai quyết liệt. Sở Du lịch cho biết đang hoàn thiện Đề án phát triển du lịch TP.HCM đến năm 2030, đồng thời tích hợp các yêu cầu từ Quyết định 509/QĐ-TTg về quy hoạch không gian phát triển du lịch quốc gia. Các dự án chuyển đổi số quy mô lớn như cơ sở dữ liệu ngành du lịch, bản đồ du lịch tương tác 3D và Cổng thông tin du lịch thành phố cũng đã cơ bản hoàn tất giai đoạn chuẩn bị, sẵn sàng triển khai trong năm tới.

Nhiều nhóm sản phẩm tiếp tục được đầu tư, trong đó có du lịch ẩm thực, du lịch y tế, du lịch cộng đồng Long Sơn, du lịch đêm, sản phẩm ngắm toàn cảnh thành phố bằng trực thăng, du lịch Nam kỳ Lục tỉnh và du lịch nông nghiệp Hóc Môn.

Du lịch TP.HCM thu 233.000 tỉ đồng trong 11 tháng - Ảnh 2.

Tháng 12 sẽ có tour trực thăng ngắm Vũng Tàu, Cần Giờ từ trên cao

ẢNH: CTV

Ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó tổng giám đốc VinaGroup Travel cho biết, doanh nghiệp đang phối hợp triển khai 3 nhóm sản phẩm thuộc mảng du lịch hàng không gồm tour trực thăng, dịch vụ bay ngắm cảnh và trải nghiệm bay mô hình. Song song đó, doanh nghiệp sẽ phát triển thêm các dịch vụ như bay thuê riêng (charter flight), phục vụ nhu cầu khảo sát, trải nghiệm dành cho khách hàng cao cấp và các nhóm doanh nghiệp chuyên biệt. Theo ông Mẫn, việc đa dạng hóa dịch vụ bay sẽ góp phần mở rộng hệ sinh thái du lịch trải nghiệm của TP.HCM, đáp ứng đúng xu hướng tìm kiếm sản phẩm mới, độc đáo của du khách.

Trong tháng 11, các nội dung quảng bá trên mạng xã hội của sở và các đơn vị phối hợp đạt hơn 9,8 triệu lượt tiếp cận, hàng triệu lượt xem video và tương tác. Riêng kênh TikTok visithcmc thu hút hơn 2,2 triệu lượt xem.

Ở thị trường quốc tế, du lịch TP.HCM xuất hiện liên tục trên bản đồ xúc tiến với 3 chương trình lớn trong tháng 11 là Hội chợ WTM London (Anh), Lễ hội Việt Nam - TP.HCM tại Aichi (Nhật Bản) và chương trình xúc tiến tại Copenhagen (Đan Mạch).

Du lịch TP.HCM thu 233.000 tỉ đồng trong 11 tháng - Ảnh 3.

Với doanh thu 233.000 tỉ đồng và lượng khách tăng trưởng ổn định, TP.HCM đang tiến gần mục tiêu hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu du lịch năm 2025

ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong tháng 11, Sở thẩm định và công nhận 3 khách sạn 3 sao, 2 khách sạn 5 sao, kiểm tra 14 cơ sở lưu trú, cấp 59 thẻ hướng dẫn viên quốc tế và 33 thẻ hướng dẫn viên nội địa. Toàn thành phố hiện có 1.842 doanh nghiệp lữ hành, trong đó 1.383 doanh nghiệp lữ hành quốc tế. Trạm Thông tin và hỗ trợ khách du lịch đã đón 962 lượt khách, chủ yếu đến từ Anh, Pháp, Nga, Ấn Độ, Thái Lan và Philippines.

Bước vào tháng cuối năm, TP.HCM đặt mục tiêu tiếp tục tăng tốc ở các chương trình xúc tiến du lịch. Nhiều hoạt động quy mô lớn như xây dựng mô hình check-in, tích hợp dữ liệu lưu trú vào hệ thống ASM, triển khai các sản phẩm du lịch đêm và du lịch đường thủy sẽ được đẩy nhanh tiến độ.

