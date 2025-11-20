Bất ngờ với điểm đầu tiên người Việt thích đến khi đi du lịch

Nhóm bạn của anh Mỹ Trần (35 tuổi, phường Vĩnh Hội, TP.HCM) có 9 người, thường xuyên tổ chức các chuyến du lịch chung với nhau vào những lúc rảnh rỗi. Điểm chung của nhóm là ưu tiên chọn các căn villa hoặc khu biệt thự riêng có bếp hoặc sân vườn để tiện nấu nướng, ăn uống chung.

Nhóm bạn cùng nhau làm tiệc BBQ ngoài trời tại căn villa riêng thuê ở Đà Lạt ẢNH: LN

"Vừa nhâm nhi chút rượu vang, vừa thưởng thức đồ nướng trong tiết trời se lạnh của Đà Lạt và cùng nhau tham gia các trò chơi tập thể khiến nhóm ngày càng gắn kết hơn", một người trong nhóm chia sẻ về chuyến đi mới đây.



Không chỉ nhóm của anh Mỹ thích kiểu du lịch này mà đây trở thành xu hướng du lịch vài năm gần đây của người Việt. Theo Báo cáo xu hướng nghỉ dưỡng "Taste of Home 2025" của Booking.com, có tới 80% du khách Việt cho biết điểm đến đầu tiên trong mỗi chuyến du lịch của họ là… chợ địa phương. Khi lựa chọn nơi lưu trú, du khách Việt ưu tiên không gian có thể quây quần, nấu ăn và ăn uống cùng nhau.

Bữa ăn chung với nhau khiến mọi người đoàn kết hơn ẢNH: LÊ NAM

Với người Việt, ẩm thực không chỉ là món ăn mà còn là ký ức, nguồn cảm hứng và cách kết nối với văn hoá địa phương. Bởi vậy, nhiều người thường "đi chợ trước, đi chơi sau".

Dạo một vòng chợ Đà Lạt để chọn bó rau tươi vừa thu hoạch, đứng trước quầy hải sản Nha Trang để chọn tôm cá còn nhảy, hay ngắm đủ loại gia vị cổ truyền ở Hội An… tất cả tạo nên sự háo hức mà không một siêu thị sang trọng hay khu resort cao cấp nào có thể mang lại.

Booking.com gọi xu hướng này là "du lịch xe đẩy" (Trolley Tourism), tức là một phong cách du lịch ghi dấu bằng chiếc giỏ chợ thay vì vali.

36% du khách chọn nhà ven biển, 25% chọn căn hộ thành phố hoặc nhà nghỉ vùng quê, vì những không gian này có bếp và đủ riêng tư để cả gia đình cùng nấu một bữa ăn đậm hương vị địa phương. Trong kỳ nghỉ, căn bếp trở thành "trái tim" của ngôi nhà.

96% du khách thừa nhận thói quen nấu nướng của họ thay đổi khi đi du lịch. 45% thích nấu ăn theo nhóm, mỗi người một việc; 38% thích thử thiết bị mới như bếp nướng BBQ, nồi lẩu; 33% tìm cách tái hiện món địa phương vừa ăn hôm qua; 29% mạnh dạn thử công thức mới.

Không phải tiệc sang trọng, mà chính một nồi lẩu hay mâm hải sản do cả nhà cùng chuẩn bị mới là thứ đọng lại lâu dài sau chuyến đi ẢNH: LÊ NAM

Người Việt đi du lịch nhưng vẫn thích mang theo chút "quê nhà" để yên tâm. 91% cho biết họ mang theo thực phẩm hoặc gia vị khi đi xa. Điều này phản ánh tâm lý vừa tò mò khám phá, vừa muốn giữ sự thoải mái và thân thuộc của người Việt.