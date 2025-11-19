Vì sao hàng chục đầu bếp đạt sao Michelin trên thế giới hẹn nhau về Việt Nam?

Cuối tháng 11, Việt Nam sẽ trở thành tâm điểm của giới ẩm thực toàn cầu khi 13 đầu bếp sở hữu sao Michelin cùng nhiều đầu bếp danh tiếng từ châu Âu, Nhật Bản, Trung Đông và châu Á hội tụ tại Tuần lễ 100 Flavors × Dinner Incredible Vietnam 2025. Sự kiện diễn ra từ ngày 23 đến 30.11, đánh dấu cột mốc hiếm có trong hành trình đưa ẩm thực Việt Nam tiến gần hơn đến chuẩn mực cao cấp của thế giới.

Một trong những đầu bếp 3 sao Michelin danh tiếng, Jacob Jan Boerma nổi bật trong giới ẩm thực quốc tế với phong cách sáng tạo và nguồn cảm hứng từ nguyên liệu chất lượng cao ẢNH: BTC

Khởi nguồn từ Ý và từng đi qua Rome, Tokyo, Singapore hay New York, dự án Dinner Incredible của Chef Giorgio Diana đã tạo dựng danh tiếng trong giới ẩm thực cao cấp quốc tế. Lần trở lại châu Á vào tháng 11 này, Việt Nam được chọn làm điểm dừng tiếp theo - sau phiên bản hoành tráng Dinner Incredible 7 tại Arab Saudi hồi tháng 9.2025.

Điểm nhấn lớn nhất của tuần lễ là sự góp mặt của 13 đầu bếp đạt sao Michelin, bao gồm những cái tên đình đám như: Jacob Jan Boerma, Thomas Bühner, Bruno Menard, Thierry Voisin, Stylianos Arakas, Alvin Leung đều sở hữu 3 sao Michelin; Giovanni Solofra, Florence Dalia, Michael Lee sở hữu 2 sao Michelin; và Massimiliano Sena, Tim Golsteijn, Michael Bao sở hữu 1 sao Michelin.

Thomas Bühner là đầu bếp 3 sao Michelin người Đức, được biết đến với trình độ kỹ thuật cao và tầm nhìn ẩm thực hiện đại. Hình ảnh của ông thường gắn liền với nhà hàng La Vie tại Osnabrück (Đức) ẢNH: BTC

Cùng với Founder Giorgio Diana, dàn đầu bếp sẽ sáng tạo những món ăn mới từ nguyên liệu bản địa Việt Nam như cá biển miền Trung, rau rừng Tây Bắc đến gia vị nhiệt đới đặc trưng... nhằm kể câu chuyện về văn hóa, lịch sử và con người Việt qua từng đĩa ăn.

Những năm gần đây, Việt Nam được truyền thông quốc tế chú ý mạnh mẽ sau khi Michelin Guide công bố danh sách nhà hàng tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng. Sự phát triển nhanh của thị trường fine dining, kết hợp với nguồn nguyên liệu phong phú và chiều sâu văn hóa, giúp Việt Nam trở thành "mảnh đất màu mỡ" cho sáng tạo ẩm thực cao cấp.

Theo ban tổ chức, việc hàng chục đầu bếp Michelin đồng loạt về Việt Nam là minh chứng rõ nhất cho vị thế ngày càng tăng của ẩm thực Việt, từ ẩm thực đường phố nổi tiếng thế giới đến nhà hàng fine dining đẳng cấp quốc tế.

Hai đêm Gala Fine Dining giới hạn tại TP.HCM và Huế: Trong khuôn khổ tuần lễ, hai đêm Gala Dinner lớn sẽ được tổ chức: - The Ho Chi Minh City Symphony - When Luxury Becomes a Masterpiece Ngày: 26.11.2025. Địa điểm: La Vela Saigon Hotel Tinh thần: Vinh danh phong cách ẩm thực cao cấp đương đại trong không gian 5 sao, kết hợp kỹ thuật quốc tế với hương vị bản địa Việt Nam. - The Imperial Symphony (Dạ yến Hoàng cung) Ngày: 28.11.2025. Địa điểm: Hue Times Square Tinh thần: Tái hiện tinh thần dạ yến hoàng cung, hòa quyện giữa haute cuisine thế giới và di sản văn hóa cố đô Huế.

Mỗi đêm tiệc được dàn dựng như một "bản giao hưởng" của ẩm thực, ánh sáng và âm nhạc. Các món ăn được trình bày theo thiết kế riêng, biến mỗi đĩa ăn thành một tác phẩm nghệ thuật.

Trong sự kiện lần này, 100 Flavors đóng vai trò là đối tác chiến lược của Dinner Incredible tại Việt Nam, giữ nhiệm vụ kết nối nguyên liệu bản địa, di sản ẩm thực và tinh thần sáng tạo của các đầu bếp quốc tế. La Vela Hotels & Resorts là đơn vị đồng hành, cung cấp địa điểm và lưu trú chuẩn quốc tế cho toàn bộ chương trình.