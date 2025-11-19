Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Vì sao hàng chục đầu bếp đạt sao Michelin trên thế giới hẹn nhau về Việt Nam?

Phương Nam
Phương Nam
19/11/2025 08:47 GMT+7

Hàng chục đầu bếp sở hữu sao Michelin từ khắp thế giới sẽ hội tụ tại Việt Nam cuối tháng 11 trong "Tuần lễ 100 Flavors × Dinner Incredible 2025", đưa ẩm thực Việt tiến gần hơn chuẩn mực cao cấp quốc tế.

Cuối tháng 11, Việt Nam sẽ trở thành tâm điểm của giới ẩm thực toàn cầu khi 13 đầu bếp sở hữu sao Michelin cùng nhiều đầu bếp danh tiếng từ châu Âu, Nhật Bản, Trung Đông và châu Á hội tụ tại Tuần lễ 100 Flavors × Dinner Incredible Vietnam 2025. Sự kiện diễn ra từ ngày 23 đến 30.11, đánh dấu cột mốc hiếm có trong hành trình đưa ẩm thực Việt Nam tiến gần hơn đến chuẩn mực cao cấp của thế giới.

Vì sao hàng chục đầu bếp đạt sao Michelin trên thế giới hẹn nhau về Việt Nam?- Ảnh 1.

Một trong những đầu bếp 3 sao Michelin danh tiếng, Jacob Jan Boerma nổi bật trong giới ẩm thực quốc tế với phong cách sáng tạo và nguồn cảm hứng từ nguyên liệu chất lượng cao

ẢNH: BTC

Khởi nguồn từ Ý và từng đi qua Rome, Tokyo, Singapore hay New York, dự án Dinner Incredible của Chef Giorgio Diana đã tạo dựng danh tiếng trong giới ẩm thực cao cấp quốc tế. Lần trở lại châu Á vào tháng 11 này, Việt Nam được chọn làm điểm dừng tiếp theo - sau phiên bản hoành tráng Dinner Incredible 7 tại Arab Saudi hồi tháng 9.2025.

Điểm nhấn lớn nhất của tuần lễ là sự góp mặt của 13 đầu bếp đạt sao Michelin, bao gồm những cái tên đình đám như: Jacob Jan Boerma, Thomas Bühner, Bruno Menard, Thierry Voisin, Stylianos Arakas, Alvin Leung đều sở hữu 3 sao Michelin; Giovanni Solofra, Florence Dalia, Michael Lee sở hữu 2 sao Michelin; và Massimiliano Sena, Tim Golsteijn, Michael Bao sở hữu 1 sao Michelin.

Vì sao hàng chục đầu bếp đạt sao Michelin trên thế giới hẹn nhau về Việt Nam?- Ảnh 2.

Thomas Bühner là đầu bếp 3 sao Michelin người Đức, được biết đến với trình độ kỹ thuật cao và tầm nhìn ẩm thực hiện đại. Hình ảnh của ông thường gắn liền với nhà hàng La Vie tại Osnabrück (Đức)

ẢNH: BTC

Cùng với Founder Giorgio Diana, dàn đầu bếp sẽ sáng tạo những món ăn mới từ nguyên liệu bản địa Việt Nam như cá biển miền Trung, rau rừng Tây Bắc đến gia vị nhiệt đới đặc trưng... nhằm kể câu chuyện về văn hóa, lịch sử và con người Việt qua từng đĩa ăn.

Những năm gần đây, Việt Nam được truyền thông quốc tế chú ý mạnh mẽ sau khi Michelin Guide công bố danh sách nhà hàng tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng. Sự phát triển nhanh của thị trường fine dining, kết hợp với nguồn nguyên liệu phong phú và chiều sâu văn hóa, giúp Việt Nam trở thành "mảnh đất màu mỡ" cho sáng tạo ẩm thực cao cấp.

Theo ban tổ chức, việc hàng chục đầu bếp Michelin đồng loạt về Việt Nam là minh chứng rõ nhất cho vị thế ngày càng tăng của ẩm thực Việt, từ ẩm thực đường phố nổi tiếng thế giới đến nhà hàng fine dining đẳng cấp quốc tế.

Hai đêm Gala Fine Dining giới hạn tại TP.HCM và Huế:

Trong khuôn khổ tuần lễ, hai đêm Gala Dinner lớn sẽ được tổ chức:

- The Ho Chi Minh City Symphony - When Luxury Becomes a Masterpiece

Ngày: 26.11.2025. Địa điểm: La Vela Saigon Hotel

Tinh thần: Vinh danh phong cách ẩm thực cao cấp đương đại trong không gian 5 sao, kết hợp kỹ thuật quốc tế với hương vị bản địa Việt Nam.

- The Imperial Symphony (Dạ yến Hoàng cung)

Ngày: 28.11.2025. Địa điểm: Hue Times Square

Tinh thần: Tái hiện tinh thần dạ yến hoàng cung, hòa quyện giữa haute cuisine thế giới và di sản văn hóa cố đô Huế.

Mỗi đêm tiệc được dàn dựng như một "bản giao hưởng" của ẩm thực, ánh sáng và âm nhạc. Các món ăn được trình bày theo thiết kế riêng, biến mỗi đĩa ăn thành một tác phẩm nghệ thuật.

Trong sự kiện lần này, 100 Flavors đóng vai trò là đối tác chiến lược của Dinner Incredible tại Việt Nam, giữ nhiệm vụ kết nối nguyên liệu bản địa, di sản ẩm thực và tinh thần sáng tạo của các đầu bếp quốc tế. La Vela Hotels & Resorts là đơn vị đồng hành, cung cấp địa điểm và lưu trú chuẩn quốc tế cho toàn bộ chương trình.

Tin liên quan

Lần đầu tiên Việt Nam có khách sạn đạt 3 sao Michelin Key

Lần đầu tiên Việt Nam có khách sạn đạt 3 sao Michelin Key

Capella Hanoi và Hotel de la Coupole - MGallery - hai khách sạn thuộc Tập đoàn Sun Group là hai đại diện Việt Nam được vinh danh trong danh sách khách sạn đạt chuẩn toàn cầu Michelin Key 2025. Trong đó, Capella Hanoi đạt Ba Michelin Key - hạng cao nhất cho trải nghiệm lưu trú xuất sắc.

10 quán ăn ngon Hà Nội trong danh sách Michelin du khách không nên bỏ lỡ

Khám phá thêm chủ đề

Michelin ẩm thực sao Michelin fine dining Đầu bếp 100 Flavors
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận