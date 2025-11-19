Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Ngắm bức tranh quý hiếm phá vỡ kỷ lục với giá hơn 6.300 tỉ đồng

Vi Nguyễn
Vi Nguyễn
19/11/2025 08:44 GMT+7

Trong lần đấu giá vào tối thứ ba tuần này tại New York, Mỹ, bức tranh của họa sĩ Gustav Klimt có tên 'Chân dung Elisabeth Lederer' đã trở thành tác phẩm nghệ thuật hiện đại có giá trị nhất từng được bán đấu giá, đạt 236,4 triệu USD, tương đương 6.300 tỉ đồng.

Đây cũng là tác phẩm nghệ thuật đắt giá nhất từng được Sotheby's bán trên toàn cầu. Bức chân dung cô gái được Gustav Klimt vẽ vào những năm cuối đời của họa sĩ, đã tránh được sự phá hủy trong Thế chiến thứ II nhờ được tách ra khỏi các tác phẩm của ông, vốn sau đó bị thiêu rụi trong một vụ hỏa hoạn tại Lâu đài Immendorf ở Áo.

Bức họa này là một phần trong bộ sưu tập của Leonard A. Lauder, người thừa kế tập đoàn Estée Lauder (đã qua đời hồi đầu năm nay). Trong suốt phiên đấu giá, các tác phẩm nghệ thuật đều đạt hoặc vượt mức ước tính cao, bao gồm một bức tranh của Edvard Munch với giá 35,1 triệu đô la. Cho đến nay, phiên đấu giá đã đánh dấu một đêm chiến thắng cho phân khúc cao cấp của thị trường nghệ thuật, vốn đã trải qua giai đoạn suy thoái hơn hai năm, theo CNN.

Ngắm bức tranh quý hiếm phá vỡ kỷ lục với giá hơn 6.300 tỉ đồng- Ảnh 1.

Bức tranh giá 6.300 tỉ đồng. Gustav Klimt là họa sĩ theo trường phái tượng trưng người Áo, sinh năm 1862 và mất năm 1918

ẢNH: SOTHERBY'S

Trong phiên đấu giá đương đại, tiếp nối bộ sưu tập Lauder, món đồ kỳ lạ nhất đêm là chiếc bồn cầu vàng 18 karat nặng 220 pound (khoảng 100 kg) của nghệ sĩ ý niệm Maurizio Cattelan. Tác phẩm điêu khắc xa hoa, mang tên "America", là phiên bản kế thừa của phiên bản tai tiếng, từng được trưng bày tại Bảo tàng Guggenheim như một chiếc bồn cầu đang hoạt động và sau đó bị đánh cắp khỏi Cung điện Blenheim, nơi sinh của Winston Churchill, và chưa bao giờ được tìm thấy. Lần đầu tiên, giá khởi điểm cho "America", vốn đã thuộc về tư nhân từ năm 2017, được thiết kế như một mục tiêu di động dựa trên giá trị hiện tại của trọng lượng vàng; người đấu giá sẽ bắt đầu từ đó.

Ngắm bức tranh quý hiếm phá vỡ kỷ lục với giá hơn 6.300 tỉ đồng- Ảnh 2.

Bức "Chân dung Elisabeth Lederer" trưng bày tại triển lãm

ẢNH: SOTHERBY'S

Tuần này, các cuộc bán đấu giá tác phẩm nghệ thuật lớn sẽ tiếp tục diễn ra, Sotheby's hy vọng sẽ thu về tổng cộng hơn 1 tỉ đô la vào cuối phiên đấu giá. Các cuộc triển lãm trước khi bán đã thu hút đông người đến xem với hàng loạt tác phẩm nghệ thuật của Kerry James Marshall, Yves Klein, Henri Matisse, Cecily Brown và Jeff Koons - cũng như những hàng người xếp hàng vào nhà vệ sinh Cattelan, được lắp đặt trên tầng bốn của tòa nhà Breuer trong một phòng tắm nhỏ, có gương với quy tắc nhìn nhưng không chạm…

Ngắm bức tranh quý hiếm phá vỡ kỷ lục với giá hơn 6.300 tỉ đồng- Ảnh 3.

chiếc bồn cầu vàng 18 karat nặng 220 pound (khoảng 100 kg)

ẢNH: SOTHERBY'S

Sự kiện diễn ra vào thời điểm thị trường nghệ thuật đang gặp nhiều khó khăn, khi doanh số bán tác phẩm nghệ thuật và đồ cổ toàn cầu giảm năm thứ hai liên tiếp vào năm 2024, theo Báo cáo Thị trường Nghệ thuật thường niên mới nhất của Art Basel và UBS, và một số phòng trưng bày truyền thống lớn đã đóng cửa hoặc chuyển đổi hoạt động.

Tin liên quan

Khách sạn lớn nhất thế giới với 7.000 phòng ở một nước ngay gần Việt Nam

Khách sạn lớn nhất thế giới với 7.000 phòng ở một nước ngay gần Việt Nam

Khách sạn lớn nhất thế giới này có sức chứa lên đến 14.000 khách, với 7.000 phòng, bao gồm cả khu vui chơi, giải trí bên trong.

Khám phá thêm chủ đề

Chân dung Elisabeth Lederer sotheby's đấu giá tranh họa sĩ Gustav Klimt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận