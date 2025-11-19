Ngắm bức tranh quý hiếm phá vỡ kỷ lục với giá hơn 6.300 tỉ đồng

Đây cũng là tác phẩm nghệ thuật đắt giá nhất từng được Sotheby's bán trên toàn cầu. Bức chân dung cô gái được Gustav Klimt vẽ vào những năm cuối đời của họa sĩ, đã tránh được sự phá hủy trong Thế chiến thứ II nhờ được tách ra khỏi các tác phẩm của ông, vốn sau đó bị thiêu rụi trong một vụ hỏa hoạn tại Lâu đài Immendorf ở Áo.

Bức họa này là một phần trong bộ sưu tập của Leonard A. Lauder, người thừa kế tập đoàn Estée Lauder (đã qua đời hồi đầu năm nay). Trong suốt phiên đấu giá, các tác phẩm nghệ thuật đều đạt hoặc vượt mức ước tính cao, bao gồm một bức tranh của Edvard Munch với giá 35,1 triệu đô la. Cho đến nay, phiên đấu giá đã đánh dấu một đêm chiến thắng cho phân khúc cao cấp của thị trường nghệ thuật, vốn đã trải qua giai đoạn suy thoái hơn hai năm, theo CNN.

Bức tranh giá 6.300 tỉ đồng. Gustav Klimt là họa sĩ theo trường phái tượng trưng người Áo, sinh năm 1862 và mất năm 1918 ẢNH: SOTHERBY'S

Trong phiên đấu giá đương đại, tiếp nối bộ sưu tập Lauder, món đồ kỳ lạ nhất đêm là chiếc bồn cầu vàng 18 karat nặng 220 pound (khoảng 100 kg) của nghệ sĩ ý niệm Maurizio Cattelan. Tác phẩm điêu khắc xa hoa, mang tên "America", là phiên bản kế thừa của phiên bản tai tiếng, từng được trưng bày tại Bảo tàng Guggenheim như một chiếc bồn cầu đang hoạt động và sau đó bị đánh cắp khỏi Cung điện Blenheim, nơi sinh của Winston Churchill, và chưa bao giờ được tìm thấy. Lần đầu tiên, giá khởi điểm cho "America", vốn đã thuộc về tư nhân từ năm 2017, được thiết kế như một mục tiêu di động dựa trên giá trị hiện tại của trọng lượng vàng; người đấu giá sẽ bắt đầu từ đó.

Bức "Chân dung Elisabeth Lederer" trưng bày tại triển lãm ẢNH: SOTHERBY'S

Tuần này, các cuộc bán đấu giá tác phẩm nghệ thuật lớn sẽ tiếp tục diễn ra, Sotheby's hy vọng sẽ thu về tổng cộng hơn 1 tỉ đô la vào cuối phiên đấu giá. Các cuộc triển lãm trước khi bán đã thu hút đông người đến xem với hàng loạt tác phẩm nghệ thuật của Kerry James Marshall, Yves Klein, Henri Matisse, Cecily Brown và Jeff Koons - cũng như những hàng người xếp hàng vào nhà vệ sinh Cattelan, được lắp đặt trên tầng bốn của tòa nhà Breuer trong một phòng tắm nhỏ, có gương với quy tắc nhìn nhưng không chạm…

chiếc bồn cầu vàng 18 karat nặng 220 pound (khoảng 100 kg) ẢNH: SOTHERBY'S

Sự kiện diễn ra vào thời điểm thị trường nghệ thuật đang gặp nhiều khó khăn, khi doanh số bán tác phẩm nghệ thuật và đồ cổ toàn cầu giảm năm thứ hai liên tiếp vào năm 2024, theo Báo cáo Thị trường Nghệ thuật thường niên mới nhất của Art Basel và UBS, và một số phòng trưng bày truyền thống lớn đã đóng cửa hoặc chuyển đổi hoạt động.