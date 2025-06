Tin lời 'nhà tiên tri' họa sĩ, nhiều du khách hủy tour đến Nhật Bản

Nhiều người gọi tác giả truyện tranh Ryo Tatsuki là Baba "Manga", theo tên của Baba Vanga, nhà tiên tri nổi tiếng người Bulgaria.

“The Future I Saw” bộ manga có khả năng tiên đoán kỳ lạ của Ryo Tatsuki ẢNH: Asuka Shinsha

Trong ấn bản năm 2021 (đã bán 1 triệu bản) của bộ truyện tranh bán chạy nhất của tác giả là "The Future I Saw", bà dự đoán một thảm họa sẽ xảy ra vào ngày 5 tháng 7 năm 2025.

Các ồn ào xuất hiện sau khi được nhiều người đọc liên hệ với bộ truyện gốc xuất bản trước đây, năm 1999. Trong đó, tác giả cảnh báo về một "thảm họa lớn" lớn tấn công Nhật Bản vào tháng 3 năm 2011 - cùng ngày với trận động đất và sóng thần ở Nhật Bản đã khiến hơn 18.000 người tử vong và gây ra sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi.

Do vậy, nhiều người đã tin vào linh cảm mới nhất của Tatsuki đến mức họ đã đăng tải các thông báo trên mạng xã hội cảnh báo mọi người tránh xa đất nước Mặt trời mọc.

Với cái gọi là ngày tận thế đang đến gần, nhiều du khách đã đặt chuyến đi Nhật Bản vào mùa hè 2025 đang chùn bước và hoãn hoặc hủy bỏ hoàn toàn kỳ nghỉ của mình.

Số lượng đặt vé máy bay đến Nhật Bản từ các thị trường chính như Hàn Quốc, Đài Loan và Hồng Kông đã giảm mạnh sau lời tiên tri.

Theo một cuộc khảo sát của Bloomberg Intelligence, các chuyến đi từ Hồng Kông đã giảm 50% so với cùng kỳ năm ngoái trong khi các chuyến đi từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7 đã giảm mạnh tới 83%. Không dừng lại ở đó, một công ty lữ hành ở Hồng Kông tuyên bố rằng, các chuyến đi du lịch Nhật Bản trong kỳ nghỉ xuân từ tháng 4 đến tháng 5 năm đã giảm một nửa so với năm ngoái.

Kể từ đấy, các quan chức Nhật Bản đã kêu gọi mọi người bỏ qua các cảnh báo mà họ cho là hoàn toàn vô căn cứ.

"Sẽ là một vấn đề lớn nếu việc lan truyền những tin đồn phi khoa học trên mạng xã hội ảnh hưởng đến du lịch", Yoshihiro Murai, Thống đốc tỉnh Miyagi - một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong trận động đất năm 2011 - phát biểu tại một cuộc họp báo, theo tờ Daily Mail. "Không có lý do gì để lo lắng vì người Nhật không chạy trốn ra nước ngoài… Tôi hy vọng mọi người sẽ bỏ qua những tin đồn và đến thăm".

Những ngôi nhà bị nước cuốn trôi sau trận sóng thần và động đất ở thành phố Natori, đông bắc Nhật Bản vào ngày 11 tháng 3 năm 2011 ẢNH: Reuters

Thật không may, cái gọi là thảm họa Nhật Bản không phải là tai họa duy nhất đang ở phía trước, theo "The Future I Saw". "Nhà tiên tri" Tatsuki cũng dự báo trong tác phẩm rằng Covid-19 - đã giết chết hơn 7 triệu người và khiến các bệnh viện quá tải vào năm 2020 - sẽ quay trở lại vào năm 2030 và gây ra "thảm họa thậm chí còn lớn hơn".

"Một loại virus chưa xác định sẽ xuất hiện vào năm 2020, sẽ biến mất sau khi đạt đỉnh vào tháng 4 và xuất hiện trở lại sau 10 năm", bà viết.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với giới truyền thông Nhật Bản, Tatsuki đã cảnh báo mọi người nên thận trọng với những dự đoán của bà. "Điều quan trọng là không nên bị ảnh hưởng không cần thiết… và hãy lắng nghe ý kiến của các chuyên gia", bà nói.