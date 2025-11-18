Khách sạn lớn nhất thế giới với 7.000 phòng ở một nước ngay gần Việt Nam

Có rất nhiều khách sạn khổng lồ trên khắp thế giới, nhưng có một khách sạn nổi bật nhất, với hơn 7.000 phòng. Để dễ hình dung, nếu khách sạn này kín chỗ với 14.000 khách cùng lúc, dân số sẽ còn đông hơn cả các thị trấn ở Anh như Beccles, Whitby, Buckingham..., theo Express.uk.

Bạn có thể nghĩ rằng khách sạn như thế này sẽ tọa lạc tại một trong những thành phố hiện đại nhất thế giới, chẳng hạn như Abu Dhabi hay Dubai. Nhưng thực ra, nó ngay bên ngoài một thành phố hiện đại của Đông Nam Á. Đó là khách sạn First World tọa lạc ở ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia. Khai trương lần đầu tiên vào năm 2002, và đến năm 2015, nó trở thành khách sạn lớn nhất thế giới tính theo số phòng, danh hiệu giữ vững hơn 10 năm sau đó.

Khách sạn First World gần Kuala Lumpur ở Malaysia ẢNH: GETTY

Để đến đây, du khách sẽ bay tới sân bay Kuala Lumpur và đặt xe trung chuyển đến khách sạn. Khu phức hợp khách sạn cũng có ga tàu, kết nối với Trung tâm thương mại Genting Highlands Premium Outlets.

Tuy nhiên, bạn không cần phải đi xa để tìm thấy mọi thứ mình cần. Khách sạn có SkyAvenue, nơi tự hào với vô số thương hiệu bán lẻ quốc tế, quán cà phê và nhà hàng.

Ngoài ra, còn có Skytropolis Funland, công viên giải trí trong nhà mang đến những trải nghiệm thú vị cho du khách ở mọi lứa tuổi. Nơi đây có 20 trò chơi, bao gồm tàu lượn siêu tốc nằm ngửa cực kỳ kích thích. Nếu cảm thấy những trò chơi này hơi quá sức, bạn có thể lựa chọn các trò chơi giải trí như xe đụng và vòng đu quay.

Công viên giải trí có hơn 20 trò chơi ẢNH: GETTY

Các điểm tham quan khác bên trong khu phức hợp khách sạn bao gồm rạp chiếu phim, sòng bạc và hồ bơi trong nhà. Du khách cũng có thể lựa chọn hơn 50 quán cà phê, quán bar và nhà hàng để thưởng thức ẩm thực.

Mặc dù nhiều người ấn tượng với khách sạn lớn nhất thế giới tại Malaysia, một số đánh giá khuyến cáo du khách nên chuẩn bị tinh thần cho tình trạng đông đúc. Một người viết trên TripAdvisor: "Dịch vụ rất hiệu quả khi xét đến lượng khách khổng lồ. Các ki-ốt tự làm thủ tục nhận phòng giúp mọi việc diễn ra nhanh chóng, nhưng tôi khuyên bạn nên đến sớm một chút để tránh tình trạng quá tải. Thang máy có thể rất đông vào giờ cao điểm, vì vậy hãy kiên nhẫn".

Khách sạn rộng lớn gần như khó có thể miêu tả được ẢNH: GETTY

Nhìn chung, khách sạn nhận được nhiều đánh giá trái chiều. Một khách viết: "Tôi đã ở tại khách sạn First World trong chuyến đi Genting hàng năm của mình, và ngay cả khi được ở phòng cao cấp hơn, trải nghiệm vẫn chưa được như mong đợi. Điểm cộng thực sự duy nhất là thời tiết mát mẻ tự nhiên - bạn thậm chí không cần quạt, chỉ cần mở cửa sổ là không khí trong lành của núi rừng sẽ làm phần còn lại. Vị trí của khách sạn nằm cạnh trung tâm thương mại chính cũng rất thuận tiện, dễ dàng di chuyển đến các cửa hàng, công viên giải trí trong nhà và chỉ cần đi bộ một đoạn ngắn là đến công viên ngoài trời".



