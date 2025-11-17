Hành khách 'tố' hành lý của vợ có bom, máy bay hạ cánh khẩn cấp

Một chuyến bay của United Airlines trên đường đến Chicago, Mỹ đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống Missouri vào chủ nhật vừa qua sau khi một hành khách báo có bom trong hành lý của người vợ đi cùng, theo New York Post.

Người phát ngôn của United Airlines cho biết trong một tuyên bố rằng, chuyến bay 380 của United Airlines từ Dallas đến Chicago đã hạ cánh xuống St. Louis Lambert vào sáng chủ nhật do lo ngại về an ninh.

Máy bay đã được chuyển hướng đến sân bay quốc tế St. Louis Lambert vào khoảng 8 giờ 40 sáng sau khi người đàn ông nói rằng có một quả bom trong hành lý của vợ ông ta, các nguồn tin cho biết. Người đàn ông đã bị bắt giữ.

Máy bay phải hạ cánh khẩn cấp vì tin báo có bom ẢNH: GETTY

Hiện vẫn chưa rõ danh tính hoặc liệu anh ta có bị buộc tội hay không.

Giám đốc sân bay, Rhonda Hamm-Niebruegge, cho biết tất cả 119 hành khách đã được sơ tán kịp thời và chờ đợi tại sảnh chờ sau khi hạ cánh.

Các đội xử lý bom đã được điều động đến chiếc Boeing 737-700 và tìm kiếm hơn hai giờ sau khi máy bay hạ cánh.

Chuyến bay cất cánh trở lại từ St. Louis Lambert vào buổi chiều cùng ngày và hạ cánh an toàn tại Chicago.

Vụ việc khiến nhiều người lên án nam hành khách "chơi dại", kêu gọi luật pháp nghiêm khắc hơn với những trường hợp báo tin giả nhưng đồng thời đặt câu hỏi lý do vì sao ông ta lại báo có bom trong hành lý của người vợ...

Sự cố này xảy ra trong bối cảnh có nhiều lời đe dọa đánh bom gây ra tình trạng hỗn loạn trên các chuyến bay trong những tuần gần đây ở Mỹ.

Vào ngày 4 tháng 11, một người gọi điện được cho là đã đe dọa rằng một chuyến bay của United Airlines sẽ phát nổ khi hạ cánh xuống sân bay quốc gia Reagan Washington ở Virginia trừ khi các kiểm soát viên không lưu chi 500.000 đô la tiền điện tử.

Các chuyến bay tại sân bay đã bị hoãn trong thời gian ngắn khi xe cứu thương tràn ngập đường băng.

Cuối ngày hôm đó, một chuyến bay của Delta Airlines đã được sơ tán tại sân bay LaGuardia sau khi phi hành đoàn báo cáo về một lời đe dọa đánh bom.