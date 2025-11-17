Hướng dẫn viên du lịch yêu nghề lần đầu tranh tài trên truyền hình

Hội thi chính thức khởi động từ 18.9 với sức hút đặc biệt từ cộng đồng hướng dẫn viên, doanh nghiệp lữ hành và sinh viên ngành du lịch. Chỉ trong thời gian ngắn, hơn 1.034 thí sinh đăng ký trực tuyến, mong muốn khẳng định bản lĩnh trong một sân chơi chính thống.

Từ số lượng đăng ký kỷ lục, Ban tổ chức đã chọn ra 65 thí sinh xuất sắc bước vào vòng Sơ khảo và các vòng Thử thách tiếp theo. Ở mỗi phần thi, thí sinh phải thể hiện kiến thức văn hóa lịch sử, kỹ năng xử lý tình huống, khả năng thuyết minh, tương tác với đoàn khách, cùng các tố chất cần có của một hướng dẫn viên chuyên nghiệp.

Lần đầu tổ chức theo mô hình truyền hình thực tế ẢNH: BTC

Điểm mới lớn nhất của năm 2025 chính là phiên bản truyền hình thực tế, kết hợp thi tài năng, huấn luyện, trải nghiệm ngay tại các điểm đến mang tính biểu tượng của thành phố. Hình thức này được kỳ vọng sẽ đưa nghề hướng dẫn viên đến gần công chúng hơn, đồng thời phản ánh chân thực áp lực và bản lĩnh của người làm nghề.

Các phần thi được ghi hình tại loạt điểm đến đặc trưng như Bưu điện TP, Hội trường Thống Nhất, Bảo tàng Lịch sử TP.HCM, Thảo Cầm Viên, chợ Bến Thành, tuyến metro số 1, Landmark81 Skyview, các tuyến phố văn hóa ẩm thực, di sản, cùng điểm du lịch cộng đồng Thiềng Liềng (Cần Giờ).

Hướng dẫn viên du lịch sẽ quay thử thách ở Bảo tàng Lịch sử TP.HCM ẢNH: LÊ NAM

Phát biểu tại buổi họp báo, bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, Trưởng Ban tổ chức, cho biết: "Hội thi năm nay không chỉ đánh giá chuyên môn mà đặt trọng tâm vào khả năng ứng biến trong tình huống thực tế, là kỹ năng quan trọng nhất đối với hướng dẫn viên trong bối cảnh ngành du lịch liên tục thay đổi. Bên cạnh kiến thức, thí sinh phải biết truyền cảm hứng, tạo trải nghiệm tích cực và đại diện cho hình ảnh du lịch thành phố".

Đồng hành cùng sân chơi năm nay là Hệ thống Vias Hospitality - đơn vị tài trợ chính. Ông Lê Thanh Bình, Tổng giám đốc Vias Hospitality nhấn mạnh: "Hướng dẫn viên là những người chạm vào cảm xúc của du khách đầu tiên. Việc đầu tư nâng chất đội ngũ này chính là chìa khóa nâng chuẩn dịch vụ du lịch TP.HCM".

Các thí sinh là hướng dẫn viên du lịch yêu nghề chuẩn bị tranh tài trên sóng truyền hình từ ngày 19.11 ẢNH: BTC

Chuỗi chương trình truyền hình thực tế "Hướng dẫn viên du lịch giỏi TP.HCM 2025" sẽ được phát sóng lúc 21 giờ thứ Tư hằng tuần trên HTV9, bắt đầu từ ngày 19.11.2025.