Du lịch

Phát động cuộc thi báo chí và video clip về du lịch Khánh Hòa

Bá Duy
Bá Duy
14/11/2025 10:43 GMT+7

Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa phát động cuộc thi báo chí và video clip về du lịch địa phương năm 2025 với chủ đề 'Du lịch Khánh Hòa - Bức tranh đa sắc', nhằm tìm kiếm những tác phẩm ấn tượng về vùng đất biển.

Ngày 13.11, Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa công bố cuộc thi báo chí và video clip về du lịch Khánh Hòa năm 2025. Đây là hoạt động nằm trong chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2025 - 2030) và 20 năm thành lập Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa.

Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam với các tác phẩm báo chí, ảnh, video clip về du lịch Khánh Hòa đã hoặc chưa đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nội dung tập trung giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, con người, văn hóa Khánh Hòa; phản ánh các giải pháp, mô hình hay, sáng kiến phát triển du lịch; nêu bật thành tựu, gương điển hình cũng như khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp thúc đẩy ngành du lịch phát triển bền vững.

Phát động cuộc thi báo chí và video clip về du lịch Khánh Hòa- Ảnh 1.

Một góc vịnh Nha Trang (Khánh Hòa) nhìn từ trên cao

ẢNH: BÁ DUY

Tác phẩm dự thi được chia làm 4 hạng mục: báo in - báo điện tử, phát thanh - truyền hình, phóng sự ảnh và video clip. Thời lượng tác phẩm phát thanh không quá 15 phút, truyền hình tối đa 30 phút, video clip không quá 10 phút, phóng sự ảnh không quá 10 ảnh kèm chú thích hoặc lời bình dưới 300 từ. Tổng giải thưởng của cuộc thi là 148 triệu chia đều cho 4 hạng mục.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ 15.11 đến hết 14.12.2025, dự kiến trao giải ngày 27.12.2025. Tác giả gửi bài về Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa tại số 759 đường 2 Tháng 4, P.Bắc Nha Trang hoặc qua email hiephoidulichntkh@gmail.com, kèm theo thông tin cá nhân và tác phẩm đầy đủ theo hướng dẫn.

Ông Nguyễn Quang Thắng, Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa, cho biết cuộc thi nhằm khơi dậy niềm tự hào và cảm hứng sáng tạo của những người làm báo, nhà quay phim, nhiếp ảnh gia cùng các cá nhân yêu mến du lịch Khánh Hòa, qua đó góp phần tạo nên bức tranh đa sắc, sinh động về du lịch địa phương.

Du lịch Khánh Hòa vừa ghi dấu ấn với những con số 'biết nói' trong 3 tháng đầu năm 2025 khi đón hơn 2,5 triệu lượt khách, tổng thu ước đạt hơn 13.850 tỉ đồng, tăng gần 21,8% so với cùng kỳ.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

© 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
