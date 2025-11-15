TP.HCM sẽ thành điểm sáng trên bản đồ du lịch tàu biển

Rộng cửa đón khách "sộp"

Thông tin mới từ Sở Xây dựng TP.HCM, dự án bến cảng khách quốc tế Vũng Tàu hiện đã hoàn thành lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và trình UBND TP.HCM phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, dự kiến khởi công ngay trong năm nay và hoàn thành vào năm 2027. Bến cảng khách quốc tế Vũng Tàu nằm sát khu đất của cáp treo thuộc Khu du lịch Hồ Mây, có vị trí tiếp giáp đường Trần Phú, P.Vũng Tàu. Diện tích sử dụng đất dự kiến hơn 54 ha, trong đó đầu tư xây dựng 1 bến cảng với chiều dài 420 m tiếp nhận cỡ tàu hành khách có trọng tải tàu đến 225.000 tấn - thuộc nhóm tàu biển cỡ lớn hàng đầu thế giới. Bên cạnh đó, cảng còn có khu bến du thuyền với sức chứa khoảng 280 du thuyền; cùng hệ thống cầu dẫn, hạ tầng phục vụ cảng, khu nước đậu tàu và khu nước hành lang an toàn; vũng quay tàu kết nối với luồng hàng hải Vũng Tàu - Thị Vải. Tổng vốn đầu tư của dự án hơn 2.100 tỉ đồng, từ nguồn vốn ngoài ngân sách.

Phối cảnh tổng thể dự án bến cảng khách quốc tế Vũng Tàu ẢNH: SỞ XÂY DỰNG TP.HCM

Bên cạnh cảng khách quốc tế Vũng Tàu, bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Trưởng phòng Quy hoạch - phát triển tài nguyên du lịch, Sở Du lịch TP.HCM, cho biết sau khi được Bộ Xây dựng chấp thuận chủ trương, Sở đã cập nhật tiến độ việc thí điểm đón tàu khách quốc tế tại cảng Cái Mép - Thị Vải. Khu vực này vốn là cảng hàng hóa, không được quy hoạch chuyên biệt cho hành khách. Để phục vụ đón hành khách thì hạ tầng, nguồn nhân lực tại cảng phải có sự chuẩn bị. Do đó, Sở Du lịch TP sẽ tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp (DN) lữ hành, đơn vị khai thác cảng và địa phương liên quan nhằm đảm bảo điều kiện đón tàu khách quốc tế; đồng thời xem xét phương án bổ sung thêm công năng phục vụ hành khách thay vì chỉ dừng ở mức thí điểm.

VN đón hơn 248.000 lượt khách tàu biển trong năm 2024 và gần 191.000 lượt trong 9 tháng năm nay, tăng 15% so với cùng kỳ. Mặt khác, khách tàu biển là dòng khách cao cấp, mỗi ngày chi tiêu 200 - 300 USD và sẵn sàng chi vài chục ngàn USD cho 1 hành trình. Cục Thống kê

Đáng chú ý, đại diện Sở Du lịch thông tin, Sở Xây dựng thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM đã phối hợp các sở, ngành tham mưu danh mục các dự án ưu tiên đầu tư cho vận tải đường thủy, trong đó có cảng hành khách quốc tế. Dự kiến trong giai đoạn 2026 - 2030, TP.HCM sẽ đầu tư 3 cảng hành khách quốc tế tại khu vực Vũng Tàu cũ và cảng Khánh Hội (Q.4 cũ) (tính cả cảng khách quốc tế Vũng Tàu).

Ông Phan Xuân Anh, Chủ tịch HĐTV Công ty Viet Excursions, nhìn nhận những bất cập về hạ tầng cảng, bến đang là trở ngại lớn nhất khiến TP.HCM chưa thể khai thác hết tiềm năng loại hình du lịch đẳng cấp này.

Trước đây, những tàu có sức chứa vài ngàn hành khách có thể đổ khách gần Bến Nhà Rồng, trung tâm TP. Tuy nhiên từ năm 2009, khi cầu Phú Mỹ bắc qua sông Sài Gòn vận hành với độ tĩnh không thấp, chỉ những tàu nhỏ có sức chứa dưới 1.000 khách và thuyền viên mới có thể vào trung tâm. Những tàu lớn phải ra các cảng phía bên ngoài cầu Phú Mỹ như cảng Rau quả, Navi Oil, Hiệp Phước... Chưa kể nhiều cảng chỉ tập trung đón tàu container vì chi phí neo đậu lớn hơn rất nhiều so với tàu khách nên gần như không còn chỗ cho tàu du lịch.

TP.HCM đang là điểm đến hấp dẫn với các hãng du thuyền hạng sang trên thế giới

"Năm 2018, câu chuyện tàu Ovation of The Seas mang theo 4.000 du khách (chủ yếu quốc tịch Mỹ, Anh, Canada, Úc...) và thủy thủ đoàn 1.600 người cập cảng Phú Mỹ nhưng phải lênh đênh ngoài biển mặc dù đã đăng ký trước 18 tháng, vì lý do tàu hàng đã lấp đầy cảng, là một điển hình cho bất cập này. Sau đó, chuyến tàu Voyager of the Seas mang theo 2.800 khách đến TP.HCM và tàu Ovation of The Seas mang theo 4.800 du khách dự kiến đến TP.HCM cũng đã phải hủy kế hoạch do không có chỗ neo đậu. Hậu quả là nhiều công ty lữ hành mất khách; người dân, dịch vụ, TP bỏ lỡ nguồn thu lớn", ông Phan Xuân Anh dẫn chứng.

Theo ông Phan Xuân Anh, sau sáp nhập, TP.HCM đã có một vị thế mới với giao diện với biển từ chỗ chỉ hạn hẹp ở Cần Giờ với 17 km đường bờ biển, nay được nối với Bà Rịa-Vũng Tàu, nâng số km đường bờ biển lên gấp 5 lần. Trong đó, Bà Rịa-Vũng Tàu cũ vốn đã có thế mạnh phát triển du lịch tàu biển.

Về thị trường, xu hướng du lịch tàu biển của du khách quốc tế cũng ngày càng tăng. Số liệu từ Cục Thống kê cho thấy VN đón hơn 248.000 lượt khách tàu biển trong năm 2024 và gần 191.000 lượt trong 9 tháng năm nay, tăng 15% so với cùng kỳ. Mặt khác, khách tàu biển là dòng khách cao cấp, mỗi ngày chi tiêu 200 - 300 USD và sẵn sàng chi vài chục ngàn USD cho 1 hành trình. Vì thế, nếu nhanh chóng tháo được nút thắt hạ tầng cảng, bến, TP.HCM sẽ rộng cửa đón dòng "khách sộp" này.

Cú hích cực mạnh cho kinh tế biển TP.HCM

Hào hứng trước thông tin loạt bến cảng khách quốc tế đang được triển khai, ông Phạm Hà, Chủ tịch kiêm CEO của LuxGroup, chia sẻ: LuxGroup đang lên kế hoạch triển khai 3 tàu nhà hàng kết hợp du lịch khám phá trong ngày và ngủ đêm trên sông Sài Gòn, hoạt động từ 2026 - 2030 mang thương hiệu Amiral Cruises for Presidents. Con tàu lấy cảm hứng từ tàu Amiral Latouche Tréville 1911 đã đưa Chủ tịch Hồ Chí Minh rời Bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. LuxGroup đã ấp ủ từ lâu được kể chuyện di sản thành phố, dòng sông, con người xưa và nay qua các show diễn văn hóa nghệ thuật trên du thuyền 5 sao này nên rất kỳ vọng vào các dự án cảng biển, cảng thủy nội địa của TP.HCM sớm hoàn thiện.

Khách tàu biển là nhóm du khách có mức chi tiêu cao nhất trong các loại hình du lịch quốc tế ẢNH: NHẬT THỊNH

Ông Phạm Hà thẳng thắn nhìn nhận: TP.HCM là trung tâm kinh tế của cả nước, tiềm năng phát triển du lịch đường biển là lớn nhất, song nhiều năm qua vẫn loay hoay vì hạ tầng quan trọng hàng đầu là cảng, bến không có. Không chỉ cảng biển mà cả hệ thống cảng thủy nội địa cũng còn rất nhiều hạn chế nên các tour đường biển xuyên Việt, tour đường thủy nội địa, tour đường sông liên tuyến cũng rất khó tổ chức.

Việc đầu tư bài bản cho hạ tầng cảng biển sẽ mở chiếc chìa khóa để TP.HCM bung được hết sức mạnh từ các tiềm năng, lợi thế nói trên. Đây là cú hích cực mạnh để ngành du lịch TP.HCM nói riêng cũng như VN nói chung đa dạng hóa bộ sản phẩm, mang đến nhiều trải nghiệm để du khách ở lâu hơn, quay lại nhiều lần hơn. Ông Phạm Hà, Chủ tịch kiêm CEO của LuxGroup

Riêng với TP.HCM, CEO LuxGroup đánh giá, từ thuở sơ khai hơn 300 năm trước đã là cảng biển sầm uất, là TP sông nước. Đây là chất liệu lịch sử tuyệt vời để kể cho du khách những câu chuyện đặc sắc về sông nước, làm cái cớ để đón khách tới. Đồng thời xây dựng những đường tour với trải nghiệm hấp dẫn để du khách thấu hiểu lịch sử, văn hóa của TP. Cùng với đó, TP.HCM có khí hậu nắng ấm quanh năm, khách đến mùa nào cũng được.

Về địa thế, TP.HCM nằm trên con đường xuyên đại dương huyết mạch Thái Bình Dương - Ấn Độ Dương - Đại Tây Dương - Thái Bình Dương, trung tâm của các đường du lịch tàu biển thế giới. Vị trí này rất dễ để TP ghi danh vào điểm phải đến trong hải trình khám phá châu Á cũng như thế giới. Đặc biệt, xác định tiến biển là mục tiêu để phát triển vào kỷ nguyên mới, thời gian qua TP đã và đang thực hiện hàng loạt công trình biển đẳng cấp thế giới như Khu đô thị lấn biển mở "kho báu" Cần Giờ; siêu cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ; đề án đưa Côn Đảo thành biểu tượng du lịch biển đảo tầm vóc quốc tế…