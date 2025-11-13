Dubai hút khách Việt, hãng hàng không tuyên bố đạt lợi nhuận kỷ lục

Các công ty lữ hành cho biết, lượng khách Việt đến Dubai đang tăng mạnh trong hai năm gần đây, đặc biệt vào mùa đông, thời điểm lý tưởng để khám phá thành phố xa hoa giữa sa mạc. Hành trình phổ biến 5-6 ngày thường kết hợp trải nghiệm sa mạc Safari, tham quan tháp Burj Khalifa, đảo cọ Palm Jumeirah, khu phố cổ Al Fahidi, cùng các trung tâm mua sắm sầm uất.

Theo Vietravel, TST Tourist và Saigontourist, tour Dubai - Abu Dhabi hiện nằm trong nhóm tour cao cấp bán chạy nhất mùa cuối năm 2025, với tần suất khởi hành gần như hằng tuần. Mức giá trung bình 35-45 triệu đồng nhưng vẫn "cháy chỗ" nhờ dịch vụ tiện nghi, an toàn và đặc biệt là chuyến bay thẳng của Emirates từ TP.HCM.

"Dubai không chỉ hấp dẫn nhờ kiến trúc và sự xa hoa mà còn bởi chính sách thị thực linh hoạt, dịch vụ hàng không đẳng cấp và tính kết nối toàn cầu", một đại diện doanh nghiệp du lịch nhận định.

Emirates khai trương tuyến bay Dubai - Đà Nẵng hồi đầu tháng 6.2025 ẢNH: HUY ĐẠT

Ngày 10.11, Tập đoàn Emirates, công bố lợi nhuận trước thuế đạt 12,2 tỉ AED (3,3 tỉ USD) trong nửa đầu năm tài chính 2025-2026, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái và đánh dấu năm thứ tư liên tiếp lập kỷ lục lợi nhuận.

Riêng hãng hàng không Emirates, hãng hàng không quốc gia của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) ghi nhận lợi nhuận sau thuế 9,9 tỉ AED (2,7 tỉ USD), doanh thu đạt 65,6 tỉ AED (17,9 tỉ USD), tăng 6%. Hãng phục vụ 27,8 triệu hành khách chỉ trong 6 tháng, mở thêm đường bay đến Đà Nẵng, Siem Reap, Thâm Quyến và Hàng Châu, nâng mạng lưới lên 153 sân bay tại 81 quốc gia.

Hoàng thân Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Emirates cho biết: "Emirates vẫn giữ vững vị thế là hãng hàng không có lợi nhuận cao nhất thế giới. Lợi nhuận mạnh mẽ cho phép chúng tôi tiếp tục đầu tư vào sản phẩm, công nghệ và đội ngũ nhân viên, đồng thời hỗ trợ sự phát triển của Dubai như một thành phố toàn cầu cho nhân tài, doanh nghiệp và khách du lịch".

Đà Nẵng chào đón du khách trên chuyến bay của Emirates ẢNH: HUY ĐẠT

Emirates bắt đầu khai thác đường bay TP.HCM - Dubai từ năm 2012, giúp hành khách Việt kết nối nhanh đến hơn 150 điểm đến trên sáu châu lục. Hãng liên tục nâng cấp trải nghiệm như mở khu làm thủ tục hạng nhất "Emirates First", ra mắt hạng phổ thông đặc biệt trên 61 tuyến, sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) và đầu tư vào các giải pháp thân thiện môi trường.

Với nhu cầu du lịch tăng cao và chính sách mở cửa của Dubai, các doanh nghiệp dự báo tour Trung Đông cao cấp sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong năm 2026.